5 dicas para conquistar o volume dos anos 90 nos cabelos Raízes levantadas, fluidez, leveza e formato arredondado são elementos-chave desse penteado Portal EdiCase|Do R7 16/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

5 dicas para conquistar o volume dos anos 90 nos cabelos Portal EdiCase

O volume exuberante que marcou os cabelos nos anos 90 está oficialmente de volta, trazendo aquele ar ousado, repleto de personalidade e com um toque de nostalgia. Essa tendência resgata o espírito livre e divertido da década, mas com um acabamento mais sofisticado, mostrando que o glamour volumoso nunca sai completamente de moda — ele apenas se reinventa.

Nas redes sociais, o estilo também faz sucesso: vídeos e tutoriais com as hashtags relacionadas somam milhões de visualizações, ensinando truques para conquistar esse efeito cheio de movimento e personalidade. Segundo o especialista em penteados da Keune Master Talent, Adno Moreira, o visual tem ganhado cada vez mais espaço por traduzir autenticidade, liberdade e confiança

“A mulher moderna quer praticidade, mas também quer se sentir bonita. O volume tem um poder simbólico muito forte. Ele ocupa espaço, chama atenção e revela uma mulher segura de si, que não tem medo de ser vista”, comenta o profissional.

Mas afinal, o que define esse look? Segundo Adno Moreira, raízes levantadas, fluidez, leveza e formato arredondado são elementos-chave e o melhor: podem ser adaptados a diferentes estilos. Por essa flexibilidade de escolhas, o cabeleireiro reuniu 5 dicas para quem deseja apostar nesse visual. Confira!

‌



1. Cachos: valorizar sem perder a definição

Cabelos cacheados e crespos já possuem mais volume e estrutura naturalmente. Nesses casos, o foco é na definição e na leveza. O acabamento pode variar, mas a dica é valorizar a estrutura natural com finalizadores leves, secar com difusor e investir em cortes em camadas.

‌



O especialista também indica a utilização do pente garfo para soltar a raiz ou dos próprios dedos para criar uma aparência de fios cheios e poderosos, mantendo os cachos sempre em evidência. “Quando bem trabalhado, o cabelo com movimento tem o poder de transformar o visual. Não se trata de controlar o cabelo, mas de entender como ele se comporta e usar isso a favor da beleza e da liberdade de cada um”, explica Adno Moreira.

2. Cabelos lisos e finos também podem ser encorpados

‌



E se engana quem pensa que os fios lisos e finos não conseguem chegar a esse efeito. Com os produtos adequados e algumas técnicas específicas, eles também podem conquistar o tão sonhado cabelo cheio.

O profissional recomenda aplicar mousses ou sprays volumadores na raiz, secar os fios estimulando a raiz para cima e finalizar com babyliss médio ou largo. “É um visual super versátil. Funciona tanto no dia a dia, em produções mais leves, quanto em ocasiões especiais como festas e casamentos. Basta ajustar a intensidade para o momento, mais suave para o dia, mais glamouroso à noite”.

3. Não pese a mão nos produtos

O cabeleireiro também destaca um erro comum entre quem tenta adotar o estilo em casa: pesar a mão nos produtos. “Muita gente usa finalizadores que deixam os fios pesados e sem forma, ou não aplicam nenhum produto que dê corpo ao fio. O segredo está no equilíbrio: produtos que dão textura e estrutura, mas mantêm o cabelo leve e com movimento”, explica o Keune Master Talent. O ideal é apostar em fórmulas leves que criem sustentação, como sprays texturizadores, mousses e pós ou leave-ins volumadores.

4. Invista em cortes em camadas

Um bom corte é essencial para conquistar esse visual volumoso com leveza. Adno Moreira recomenda apostar em camadas estratégicas, que ajudam a distribuir o peso do cabelo e criam mais movimento. O corte em camadas favorece diferentes tipos de fio, dos cacheados aos lisos, e realça a textura natural, permitindo que o cabelo “cresça para os lados” e criando um efeito arredondado e cheio, típico dos anos 90. Além disso, facilita a finalização e reduz a necessidade de excesso de produto.

5. Use bobs e modeladores não térmicos

Se tem um truque que voltou com tudo nos vídeos de beleza, é o uso de bobs ou modeladores não térmicos. Fáceis de usar e sem agredir os fios, esses rolinhos ajudam a criar volume desde a raiz e ondas marcadas com aquele ar noventista que está em alta. “Eles são ótimos para estruturar o cabelo, criar curvas e levantar a raiz sem pesar”, explica o profissional.

A dica é aplicá-los nos fios levemente úmidos e deixá-los secar naturalmente. O resultado? Um visual glamouroso, cheio de movimento e com uma pegada retrô.

Por Raeesah Salomão