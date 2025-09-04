5 dicas para melhorar o sono e acelerar o emagrecimento Entenda como o descanso pode ser o segredo para resultados duradouros na balança Portal EdiCase|Do R7 04/09/2025 - 07h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 07h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

5 dicas para melhorar o sono e acelerar o emagrecimento Portal EdiCase

Noites mal dormidas não afetam apenas o humor ou a disposição diária. O descanso insuficiente compromete hormônios que regulam a fome, eleva o desejo por alimentos calóricos e reduz o gasto energético, criando um cenário favorável ao acúmulo de gordura.

Assim, dormir bem é tão importante para o emagrecimento quanto manter uma boa alimentação ou praticar exercícios físicos. “O sono de má qualidade reduz a produção de leptina, hormônio responsável pela saciedade, e aumenta os níveis de grelina, que estimula o apetite. O resultado é simples: mais fome, menos controle e maior tendência a escolher alimentos calóricos”, explica Giovanna de Oliveira Balleiro, nutricionista da Doctor Puro, clínica localizada em São Paulo.

Privação do sono compromete a energia

O médico integrativo Lucas Lemes Barros destaca que o sono também interfere no desempenho físico e na recuperação muscular. “Durante o sono profundo, ocorre a liberação de hormônio do crescimento e de substâncias reparadoras. Dormir pouco ou mal compromete a recuperação, diminui a energia para treinar e desacelera o metabolismo”, alerta.

‌



Ademais, a privação de sono está associada a níveis mais altos de cortisol, hormônio do estresse que favorece o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal.

Melhorando o sono e o emagrecimento

‌



O recado dos profissionais é direto: emagrecer sem cuidar do sono é remar contra a maré. O descanso de qualidade é combustível essencial para o metabolismo, para o controle do apetite e para a manutenção de resultados duradouros. Algumas dicas deles para isso são:

Mantenha horários regulares para dormir e acordar; Evite uso de telas (celular, computador, TV) pelo menos 1 hora antes de dormir; Prefira refeições leves no jantar e reduza o consumo de cafeína à noite; Crie um ambiente propício ao descanso: silencioso, escuro e confortável; Valorize o sono tanto quanto valoriza a dieta e a rotina de treinos.

Por Karoline Kantovick