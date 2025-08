5 dicas para prevenir e tratar a constipação em crianças O cuidado com a alimentação e hábitos saudáveis são fundamentais para evitar a prisão de ventre na infância Portal EdiCase|Do R7 05/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h18 ) twitter

A constipação intestinal, também chamada de prisão de ventre, é um incômodo frequente entre crianças, especialmente nos primeiros anos de vida, quando o organismo está se adaptando a novos hábitos alimentares e comportamentais. Embora possa parecer um problema simples, costuma gerar dor, ansiedade e até resistência da criança em ir ao banheiro, o que tende a agravar o quadro com o passar do tempo.

De acordo com a Dra. Karinna Faro, pediatra e professora do curso de Medicina da Unic Beira Rio, os fatores que levam à constipação infantil são diversos e frequentemente associados a mudanças na alimentação, à baixa ingestão de líquidos e até a aspectos emocionais.

“Um dos momentos mais delicados é o início da introdução alimentar, quando o bebê passa a consumir alimentos sólidos. Outro fator comum é o período de retirada das fraldas. Nessa fase, a criança pode segurar as fezes por medo ou insegurança, o que leva ao ressecamento e desconforto ao evacuar”, explica.

Sintomas da constipação intestinal em crianças

A médica explica que os pais devem ficar atentos a sintomas da constipação intestinal nas crianças, como diminuição na frequência das evacuações (menos de 3 vezes por semana), fezes ressecadas ou muito volumosas, dor abdominal recorrente, irritabilidade ou choro ao tentar evacuar e fezes com sangue devido a fissuras anais.

Complicações causadas pela constipação intestinal

Se não identificada e tratada, a constipação intestinal pode afetar a saúde das crianças de outras maneiras. “A constipação persistente pode levar a complicações como fissuras anais, incontinência fecal e até infecções urinárias, já que o intestino muito cheio pode pressionar a bexiga. A uretra, que é o canal por onde sai a urina, fica muito próxima ao orifício anal, podendo acontecer uma translocação bacteriana, ao levar bactérias do intestino para as vias urinárias”, alerta a Dra. Karinna Faro.

Prevenção e tratamento da constipação intestinal

A pediatra esclarece que, geralmente, o segredo para a prevenção e o tratamento da constipação intestinal em crianças está nas mudanças no estilo de vida. Veja!

1. Alimentação rica em fibras

A alimentação rica em fibras deve ser com baixa ingesta de carboidratos e açúcares. As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, tornando as fezes mais macias e fáceis de evacuar, enquanto uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para um bom funcionamento do sistema digestivo.

2. Rotina intestinal

Desde pequeno, é essencial criar o hábito de ir ao banheiro pelo menos uma vez ao dia para ser criada a rotina evacuatória e para a criança entender que se trata de um mecanismo natural para o bom funcionamento do organismo.

3. Hidratação adequada

A desidratação pode levar ao ressecamento das fezes, o que causa dor e desconforto. É importante consumir a quantidade de água suficiente, lembrando que não se deve incluir suco na dieta de crianças menores de um ano.

4. Atividade física regular

A prática de exercícios pode diminuir o inchaço na barriga e o desconforto abdominal, pois facilita a digestão dos alimentos pelo estímulo dos músculos abdominais.

5. Orientação emocional

O estresse e a ansiedade, em qualquer idade, podem resultar em constipação. Quando ocorrem em crianças, são capazes de gerar um bloqueio e criar traumas, impedindo que estas tenham uma recorrência saudável na hora de evacuar.

“Em alguns casos, pode ser necessário o uso de laxativos prescritos pelo pediatra, mas o ideal é que o intestino funcione naturalmente, com alimentação balanceada e hábitos saudáveis”, conclui a Dra. Karinna Faro.

Por Camila Souza Crepaldi