5 exercícios simples para fortalecer a autoestima Psicoterapeuta ensina práticas de autocuidado que ajudam a aumentar a confiança e o amor-próprio no dia a dia Portal EdiCase|Do R7 25/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h19 )

Fortalecer a autoestima não precisa envolver grandes transformações ou mudanças radicais na vida. De acordo com a psicoterapeuta Daniele Caetano, fundadora da Caminhos da Terapia e da Mentoria Bem Me Quero, o caminho para se sentir mais seguro e confiante pode começar com atitudes simples do dia a dia.

“Eu costumo dizer que autoconhecimento deveria ser matéria escolar. Aprendemos desde pequenos sobre números, escrita, natureza, entre tantas áreas, mas ainda somos carentes de nos conhecer. O autoconhecimento é a base, o pilar mais importante na construção da identidade de uma pessoa”, afirma a psicoterapeuta Daniele Caetano.

Para a especialista, a autoestima é consequência direta do autoconhecimento. “Quando o indivíduo reconhece seus pontos positivos e também suas limitações, ele se entende como um ser único, com suas particularidades. Isso o direciona a se olhar com carinho, zelo e amor-próprio”. Abaixo, a especialista ensina 5 exercícios para praticar o autoconhecimento.

1. Rituais de autocuidado

Entre as ações que podem ser incorporadas no dia a dia estão beber água regularmente, escolher alimentos mais nutritivos, cuidar da pele e praticar exercícios físicos, hábitos que contribuem para fortalecer a autoestima e o bem-estar geral.

2. Meditação ou devocional pela manhã

Começar o dia com meditação ou um momento devocional também pode fazer diferença. Dedicar alguns minutos a leituras, podcasts ou áudios inspiradores ajuda a alinhar pensamentos, reduzir o estresse e preparar o corpo e a mente para as atividades diárias.

3. Autoverbalização positiva

A prática da autoverbalização positiva também pode ser incorporada ao dia a dia. Repetir frases de encorajamento e acolhimento ajuda a fortalecer a confiança, enquanto evitar conteúdos negativos ou autodepreciativos contribui para uma postura mental mais saudável e equilibrada..

4. Reconexão com hobbies

Reservar tempo para hobbies também é fundamental para fortalecer a autoestima. Dança, música, pintura ou qualquer forma de expressão criativa são atividades que ajudam a relaxar, estimulam a autoconfiança e promovem bem-estar emocional.

5. Diário da gratidão

Registrar momentos de gratidão no final do dia é uma prática simples, mas poderosa. Anotar pelo menos um motivo pelo qual se sente grato antes de dormir ajuda a cultivar uma mentalidade positiva, reduzir o estresse e fortalecer a autoestima.

Segundo psicoterapeuta Daniele Caetano, o impacto dessas práticas vai além do momento da execução. “Uma rotina saudável inserida na correria faz toda a diferença. O indivíduo sai do automático e começa a construir uma identidade mais leve, mais consciente de si e de suas escolhas”.

Cuidados e primeiros passos

Ao iniciar esse processo, é comum enfrentar resistências internas. “Toda mudança de hábitos merece atenção, porque o indivíduo, mesmo precisando, muitas vezes entra em negação ou se sabota. O segredo é respeitar o próprio tempo, evitar a cobrança imediatista e entender que os resultados vêm com constância”, orienta a especialista.

Para quem está em um momento de baixa autoestima, Daniele Caetano sugere começar com uma pequena lista de reconhecimento pessoal, respondendo a duas perguntas simples:

Eu reconheço que…

Eu deveria…

A psicoterapeuta Daniele Caetano revela que “começar é de fato o passo mais difícil e mais importante. A decisão nasce na mente, na identificação e na urgência de optar por novos caminhos para novos resultados”, explica.

Autoconhecimento e psicoterapia: aliados da autoestima

Embora práticas individuais sejam valiosas, o acompanhamento profissional potencializa o processo. “Com essas práticas a pessoa já dá um passo muito importante ao se olhar com carinho e estar atenta a si. Mas, com o auxílio da psicoterapia, é possível se aprofundar no autoconhecimento e transformar o autocuidado em um hábito consolidado”, conclui Daniele Caetano.

Por Gabriela Andrade