5 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana Confira lançamentos que entram em cartaz neste período e escolha o seu favorito Portal EdiCase|Do R7 22/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esta nova semana nos cinemas brasileiros será marcada por estreias que se complementam pela pluralidade de temas, formatos e origens. Das arenas de show até os corredores silenciosos de um presídio, passando por salas de aula e palcos de dança, os filmes lançados nos próximos dias criam um panorama variado da produção audiovisual contemporânea.

Confira abaixo 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Roger Waters This Is Not a Drill: Live From Prague – The Movie (23/07)

oger Waters de braços abertos em palco com iluminação vermelha e efeitos visuais Portal EdiCase

O filme registra a turnê “This Is Not a Drill”, idealizada por Roger Waters, cofundador do Pink Floyd. A gravação foi feita em Praga, durante a apresentação ao vivo da turnê, e o conteúdo alterna performances musicais com projeções e trechos narrativos.

‌



O setlist abrange músicas da era Pink Floyd, como Another Brick in the Wall, Comfortably Numb e Wish You Were Here, além de faixas solo. A direção é assinada por Sean Evans e pelo próprio Waters. A produção combina som, vídeo e elementos de crítica política, abordando temas como guerra, desigualdade e liberdade de expressão.

2. Quarteto Fantástico – Primeiros Passos (24/07)

‌



Quarteto de heróis da Marvel posando com roupas azuis e o número 4 no peito Portal EdiCase

Com ambientação nos anos 1960, a animação apresenta as origens dos integrantes do Quarteto Fantástico. O grupo precisa aprender a conciliar as novas habilidades com a vida em família, enquanto enfrenta Galactus, uma entidade cósmica, e o Surfista Prateado, seu arauto.

O filme se inspira na estética e narrativa dos quadrinhos da chamada Era de Prata da Marvel. A trama acompanha as primeiras decisões dos personagens após adquirirem seus poderes e enfatiza os dilemas de responsabilidade, lealdade e identidade.

‌



3. Filhos (24/07)

Mulher com uniforme penitenciário observando, parcialmente encoberta por rosto de detento Portal EdiCase

O drama dinamarquês “Filhos” acompanha Eva, agente penitenciária respeitada por sua postura ética e empatia com os detentos. Sua rotina muda radicalmente ao descobrir que o jovem responsável pela morte de seu filho foi transferido para a mesma instituição onde trabalha. Sem compartilhar essa informação com seus colegas, ela solicita transferência para o bloco onde o rapaz cumpre pena — setor conhecido pela violência e tensão constantes.

À medida que Eva se aproxima do rapaz, o desejo de vingança começa a se sobrepor ao seu histórico senso de justiça. O filme propõe uma reflexão sobre perdão, moralidade e limites pessoais, colocando a protagonista diante de escolhas difíceis e irreversíveis. Questões éticas se tornam centrais quando o profissionalismo da protagonista entra em conflito com suas dores mais profundas.

4. Lições de Liberdade (24/07)

Professor de meia-idade com pinguim sobre livros em um fundo branco Portal EdiCase

Nos anos 1970, Tom, professor estrangeiro, aceita lecionar em uma escola da Argentina. Ao chegar, encontra um país dividido por tensões políticas e vigilância ideológica. O personagem desenvolve uma relação com um pinguim resgatado na praia, animal que passa a viver com ele.

A convivência entre homem e animal funciona como fio condutor para refletir sobre adaptação, vínculos e os efeitos de regimes autoritários no cotidiano. O filme, baseado em uma história real, é argentino, com direção de Peter Cattaneo.

5. Um Lobo Entre os Cisnes (24/07)

Jovem bailarino com figurino brilhante em palco iluminado Portal EdiCase

Thiago Soares, jovem do subúrbio do Rio de Janeiro, é aprovado em uma bolsa para estudar balé clássico. A escolha, que esconde dos amigos e da família, marca o início de sua formação artística. Ele passa a ser orientado por Dino Carrera, um professor exigente e metódico.

O longa acompanha a trajetória de Thiago desde a adolescência até a entrada no circuito profissional de dança. A história é inspirada na biografia do brasileiro que se tornou o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.