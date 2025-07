5 lançamentos da Netflix para a semana de 21 a 27 de julho Confira as produções que chegam à plataforma de streaming nos próximos dias Portal EdiCase|Do R7 21/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta semana, a Netflix traz uma programação diversificada com lançamentos para todos os gostos. Entre as estreias, destaca-se a sequência da comédia esportiva “Um maluco no golfe 2”, a série documental intensa “Estado crítico: vida ou morte”, o documentário investigativo “Desastre total: mães detetives” e a animação em stop-motion “My Melody & Kuromi”, que reúne personagens consagrados da Sanrio.

Com humor, suspense, drama e histórias marcantes, a plataforma de streaming oferece ótimas opções para quem busca entretenimento de qualidade. Confira!

1. Desastre total: mães detetives (22/07)

Imagem de uma mulher no carro com roupa preta e óculos escuro com uma câmera na mão Portal EdiCase

O documentário revela os bastidores de um programa de televisão criado em 2010, no qual um grupo de mães assumia funções de investigadoras particulares enquanto lidava com a rotina familiar. A proposta, vendida como um reality diferenciado para o canal Lifetime, prometia mostrar o cotidiano dessas mulheres divididas entre fraldas e pistas criminais.

‌



Porém, a produção rapidamente saiu do controle. Denúncias de fraudes nas investigações, envolvimento com atividades ilegais e suspeitas de conivência policial transformaram o projeto em um escândalo. O documentário, dirigido por Phil Bowman, expõe os detalhes desse caso surpreendente, marcado por corrupção e caos nos bastidores da TV, resultando no cancelamento da série antes mesmo de o desfecho ser gravado.

2. Estado crítico: vida ou morte (23/07)

‌



Imagem de um homem com roupas de médico em corredor de hospital, com pessoas correndo ao redor e escrito o nome da série Portal EdiCase

A série documental mergulha na rotina de um dos mais movimentados serviços de emergência do Reino Unido. Ao longo de 21 dias, câmeras acompanham, sem filtros, o dia a dia dos profissionais de saúde de quatro hospitais de trauma em Londres que enfrentam situações extremas.

Cada episódio revela, em detalhes, a realidade dos atendimentos de urgência, onde segundos fazem diferença e as escolhas precisam ser rápidas e precisas. Mais do que procedimentos médicos, a produção mostra o impacto dessas experiências no emocional das equipes, destacando o lado humano por trás da medicina de emergência.

‌



3. My Melody e Kuromi (24/07)

Dois personagens brancos um usando uma touca preta e outro uma touca rosa em fundo rosa Portal EdiCase

Na série animada, duas personagens clássicas da Sanrio vivem uma aventura cheia de humor e emoções. My Melody abre sua própria loja de sobremesas em Mariland, enquanto Kuromi tenta manter o sucesso do seu tradicional negócio de doces. A rivalidade entre elas cresce, mas tudo muda quando um enigmático coração rosa é encontrado na floresta, desencadeando situações inesperadas.

Então, as duas precisam deixar as diferenças de lado para lidar com um desafio maior que qualquer competição culinária. Entre confeitos, receitas e descobertas mágicas, elas embarcam em uma jornada que coloca à prova a amizade e o trabalho em equipe para salvar Mariland.

4. Um maluco no golfe 2 (25/07)

Homem com uma blusa preta com detalhes em amarelo e calça jeans com uma faixa colorida em campo de golfe segurando um taco de golfe no alto com plateia atras Portal EdiCase

Depois de anos longe das competições, Happy Gilmore retorna ao circuito de golfe em “Um maluco no golfe 2”, sequência da comédia clássica estrelada por Adam Sandler. Agora mais maduro, ele se vê diante de um novo desafio: precisa arrecadar fundos para que sua filha, Vienna, possa estudar em uma prestigiada escola de balé.

Para isso, Happy volta aos campos e reencontra antigos rivais, além de cruzar o caminho com figuras inusitadas e novos talentos. Entre partidas cheias de confusão e situações imprevisíveis, ele tenta equilibrar o papel de pai com a pressão do jogo, enquanto lida com suas próprias inseguranças.

5. A cor púrpura (26/07)

Mulheres com roupa de época dançando, uma mulher negra usando um vestido vermelho está no centro da imagem de braços abertos e sorrindo Portal EdiCase

O musical, inspirado no romance de Alice Walker, apresenta a trajetória de Celie, uma jovem mulher negra que luta para reconstruir sua vida após anos de sofrimento e abandono no sul dos Estados Unidos no início do século passado.

Marcada por experiências traumáticas e por uma infância roubada, a protagonista encontra na amizade feminina um caminho para se redescobrir. Ao lado de mulheres inspiradoras, ela aprende a reconhecer seu próprio valor e a sonhar com um futuro diferente, longe das dores do passado.