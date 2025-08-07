5 lançamentos imperdíveis no Disney+ em agosto de 2025 Confira filmes e séries que chegam ao catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês Portal EdiCase|Do R7 07/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h18 ) twitter

Agosto chega com estreias marcantes no Disney+, com produções que exploram temas como identidade, superação e justiça. Entre os lançamentos mais aguardados, estão a nova temporada de “Sem Limites com Chris Hemsworth”, que mergulha em desafios físicos e mentais extremos; e “A História Distorcida de Amanda Knox”, uma minissérie impactante baseada em um caso real que abalou o mundo. São histórias poderosas que prometem emocionar, inspirar e provocar reflexões.

Abaixo, confira 5 lançamentos imperdíveis no Disney+ em agosto de 2025!

1. Necaxa (08/08)

A série documental mergulha na transformação do tradicional clube mexicano Necaxa, revelando os bastidores de sua luta por relevância no futebol moderno. A produção, liderada por Eva Longoria, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, documenta os desafios dentro e fora dos gramados, desde trocas na direção técnica até obstáculos físicos enfrentados pelos jogadores. Com uma abordagem intimista, a obra retrata o vínculo emocional entre o time e sua fiel base de torcedores em Aguascalientes, destacando o esforço coletivo para restaurar o prestígio de uma equipe centenária.

‌



2. Outlander: blood of my blood (09/08)

A série narra as origens das famílias Fraser e Beauchamp por meio de dois romances ambientados em diferentes períodos. Na Escócia do século XVIII, Ellen MacKenzie (Harriet Slater) e Brian Fraser (Jamie Roy) vivem um amor proibido em meio a tensões entre clãs e obrigações políticas. Ao mesmo tempo, na Inglaterra de 1917, Julia Moriston (Hermione Corfield) e Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) se conectam por meio de cartas durante a guerra, até que um evento inesperado os transporta ao passado, entrelaçando seus destinos ao legado Fraser.

‌



3. Sem limites com Chris Hemsworth: vivendo melhor – 2ª temporada (15/08)

Na segunda temporada, o ator Chris Hemsworth enfrenta desafios inéditos para aprimorar mente e corpo, explorando práticas que unem ciência avançada e conhecimentos tradicionais em seis países diferentes. Durante essa jornada, ele aprende a tocar bateria para uma apresentação ao vivo com Ed Sheeran, escala uma parede de 180 metros nos Alpes Suíços e participa de um rigoroso treinamento das Forças Especiais da Coreia do Sul. Com o suporte de especialistas renomados e novas vozes inspiradoras, a série oferece métodos práticos para fortalecer a saúde física, mental e emocional.

‌



4. A história distorcida de Amanda Knox (20/08)

A minissérie retrata o turbulento caso de Amanda Knox, interpretada por Grace Van Patten, após ser acusada do assassinato de sua colega de quarto durante um intercâmbio na Itália. Ao longo de anos de batalhas judiciais, apelações e reviravoltas legais, a produção destaca como a narrativa pública foi moldada mais pela mídia sensacionalista do que por evidências concretas, transformando-a em símbolo de um julgamento precipitado. Com produção executiva da própria Amanda Knox, ao lado de Monica Lewinsky, com roteiro de K.J. Steinberg, a obra oferece uma abordagem emocional e crítica sobre os impactos da exposição global, a desconstrução da verdade e os erros sistêmicos da justiça.

5. Eenie Meanie (22/08)

“Eenie Meanie” é um filme de ação e suspense dirigido por Shawn Simmons, que marca sua estreia na direção de longas-metragens. A trama acompanha Edie (Samara Weaving), uma jovem que no passado trabalhava como motorista de fuga para criminosos e que tenta deixar essa vida para trás. No entanto, ela é obrigada a retornar ao perigoso submundo do crime quando um antigo empregador (Andy Garcia) a procura com uma proposta arriscada: salvar a vida de seu instável ex-namorado (Karl Glusman).