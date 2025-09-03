5 penteados práticos e estilosos para treinar Confira looks que garantem conforto durante os exercícios sem prejudicar a saúde dos cabelos Portal EdiCase|Do R7 03/09/2025 - 12h19 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

5 penteados práticos e estilosos para treinar Portal EdiCase

A academia deixou de ser apenas um espaço para se exercitar e se tornou, para muitos, um verdadeiro ponto de encontro e estilo de vida. Entre equipamentos e séries de exercícios, o cuidado com a aparência, incluindo a escolha de roupas e penteados, ganha cada vez mais destaque, refletindo a personalidade e o estilo de quem pratica atividades físicas.

A boa notícia é que é possível aliar treino e beleza. A hairstylist e Keune Talent Elis Santos reuniu penteados práticos e estilosos que mantêm os cabelos protegidos durante os exercícios “Quando os fios ficam úmidos durante a atividade física, eles ficam mais frágeis, com frizz e propensos à quebra. Por isso, prender o cabelo ajuda a reduzir estes danos enquanto você se movimenta”, explica a cabeleireira.

1. Sleek Bun

Acredite: o Sleek Bun vai das festas à academia! Esse penteado democrático e queridinho funciona para cabelos de qualquer curvatura e é perfeito para os treinos, pois mantém os fios bem presos e controlados. Para criar o estilo, é importante desembaraçar bem os fios, evitando nós e quebras. Eles podem ser puxados totalmente para trás ou divididos ao meio.

‌



Depois de prender e formar o coque, finalize com um acabamento polido usando pomada, gel, spray fixador ou até óleo capilar — que, além de criar o efeito “wet hair”, também ajuda a nutrir e proteger os fios.



“Hoje, os finalizadores vão muito além do styling: muitas fórmulas também tratam os fios, oferecendo acabamento impecável aliado a cuidado e saúde capilar. Por isso, indico sempre opções com ativos de tratamento, como Óleo de Coco, Pantenol (pró-vitamina B5) e Glicerina. Esses ingredientes ajudam a fortalecer e aumentar a elasticidade, prevenir o ressecamento, nutrir, definir e controlar a rigidez dos fios”, orienta a hairstylist Elis Santos.

2. Rabo de cavalo

‌



Quem prefere o cabelo um pouco mais solto pode apostar no rabo de cavalo e, se quiser um toque moderno, optar pelo acabamento “sleek”. Elis Santos reforça que, no dia a dia, o ideal é não tracionar os fios excessivamente.

“Para um acabamento polido e alinhado, use um pente fino ou uma escova de cerdas macias, evitando puxar excessivamente o cabelo. Também recomendo o uso de scrunchies, que prendem os fios com delicadeza. Já quem prefere um visual mais despojado pode apostar no efeito messy hair, sem a necessidade de deixar o acabamento totalmente alinhado”, explica a profissional.

‌



3. Trança bolha

Esse penteado é ideal para quem gosta de inovar. Além de prática, a trança com bolhas é moderna e divertida. Para criar o estilo, faça um rabo de cavalo na altura desejada, separe pequenas seções do comprimento do cabelo e prenda com elásticos, formando as “bolhas” ao afastar suavemente os fios entre as divisões.



A profissional também recomenda usar “sempre elásticos revestidos e apostar em um óleo capilar leve para deixar os fios mais alinhados no penteado. Os óleos formam uma barreira protetora que reduz a perda de água, mantendo a hidratação por mais tempo, algo fundamental para quem tem química no cabelo, por exemplo, visto que eles vão absorver mais o óleo do que um cabelo saudável”.

4. Space Bun com baby hair

Se os coques já são um charme por si só, que tal dar um toque extra adicionando outro coque e modelando os baby hairs? O space bun é um verdadeiro coringa e está entre os penteados favoritos das cacheadas.

Para começar, divida o cabelo ao meio, criando duas seções iguais. Em seguida, prenda cada uma delas em um rabo de cavalo alto ou médio. Depois, enrole cada um deles, formando os coques, e fixe-os com grampos. Para dar um polimento estiloso, modele as mechas frontais — os chamados baby hairs — com uma escova de dentes limpa ou um pente fino, aplicando uma pequena quantidade de gel leve ou pomada de fixação suave.

5. Coque com trança embutida

Esse penteado é ideal para atividades físicas ou ocasiões que exigem praticidade, pois mantém os fios controlados e adiciona um toque sofisticado ao visual. Para fazê-lo, separe a mecha que deseja trançar — na frente ou na lateral da cabeça — e faça a trança embutida.

Com o restante do cabelo, forme um rabo de cavalo usando um elástico revestido de tecido e enrole-o para criar o coque. Depois, integre a trança ao coque e fixe tudo com grampos revestidos, mantendo firmeza sem exagerar na pressão. Para aprimorar, aplique um pouco de spray para fixação, cera ou pomada.

Cuidados com os fios após o treino

Por fim, Elis Santos reforça que após os treinos é fundamental higienizar os fios, pois permanecer com o cabelo ‘sujo’ de suor pode prejudicar a saúde do couro cabeludo e dos fios. “Quando há transpiração excessiva, cria-se no couro cabeludo um ambiente que contribui para a proliferação de fungos e bactérias. Se não higienizado adequadamente, pode ocorrer sensibilidade, caspa e até queda dos fios. Sempre gosto de reforçar que não existe um cabelo bonito sem um couro cabeludo saudável”, explica.



Outra dica da profissional é massagear o couro cabeludo apenas com água antes da aplicação do shampoo, potencializando a limpeza de forma delicada e eficaz. “Além disso, se você pratica atividades ao ar livre, não se esqueça de apostar em produtos com proteção UV também para o cabelo, pois vão prevenir os malefícios causados pela exposição solar”, conclui a cabeleireira.

Por Fernanda Martins