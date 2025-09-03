5 posturas de ioga para melhorar a saúde sexual feminina
Especialista indica posições que ajudam a fortalecer a região pélvica
A vida sexual desempenha um papel essencial no bem-estar, indo muito além do simples prazer físico. Ela ajuda a reduzir o estresse, aumenta a produção de endorfina no organismo e influencia positivamente a autoestima das pessoas.
A vida sexual desempenha um papel essencial no bem-estar, indo muito além do simples prazer físico. Ela ajuda a reduzir o estresse, aumenta a produção de endorfina no organismo e influencia positivamente a autoestima das pessoas.
No entanto, fatores como estresse, falta de autoconhecimento e desconexão com o próprio corpo podem comprometer o desejo sexual. É nesse contexto que as posições de ioga se destacam como uma solução, pois ajudam a reduzir a tensão, melhorar a circulação sanguínea e favorecer a saúde sexual feminina.
No entanto, fatores como estresse, falta de autoconhecimento e desconexão com o próprio corpo podem comprometer o desejo sexual. É nesse contexto que as posições de ioga se destacam como uma solução, pois ajudam a reduzir a tensão, melhorar a circulação sanguínea e favorecer a saúde sexual feminina.
Diante disso, selecionamos cinco posturas de ioga que podem estimular o desejo e tornar a relação sexual mais prazerosa. Confira!
Diante disso, selecionamos cinco posturas de ioga que podem estimular o desejo e tornar a relação sexual mais prazerosa. Confira!
1. Sukhasana
1. Sukhasana
Sentada no chão, cruze as pernas e leve os pés um pouco para frente. Mantenha a coluna relaxada e respire profundamente. Esta postura auxilia no relaxamento e na liberação de tensões acumuladas, ajudando a melhorar a circulação e a energia sexual.
Sentada no chão, cruze as pernas e leve os pés um pouco para frente. Mantenha a coluna relaxada e respire profundamente. Esta postura auxilia no relaxamento e na liberação de tensões acumuladas, ajudando a melhorar a circulação e a energia sexual.
2. Viparita Karani
2. Viparita Karani
Deite-se com a coluna no chão e eleve as pernas para cima, encostadas em uma parede. Encontre uma distância confortável entre o quadril e a parede. Deixe os braços relaxados ao lado do corpo ou, se ficar completamente confortável, coloque as mãos por baixo da sua cabeça e entrelace os dedos. Essa postura promove a circulação sanguínea na região pélvica, descomprime a coluna, relaxa o sistema nervoso e alivia o estresse, contribuindo para uma saúde sexual equilibrada.
Deite-se com a coluna no chão e eleve as pernas para cima, encostadas em uma parede. Encontre uma distância confortável entre o quadril e a parede. Deixe os braços relaxados ao lado do corpo ou, se ficar completamente confortável, coloque as mãos por baixo da sua cabeça e entrelace os dedos. Essa postura promove a circulação sanguínea na região pélvica, descomprime a coluna, relaxa o sistema nervoso e alivia o estresse, contribuindo para uma saúde sexual equilibrada.
3. Baddhakonasana
3. Baddhakonasana
Sentada no chão, junte as solas dos pés e deixe os joelhos caindo para as laterais. Segure os pés com as mãos e mantenha a coluna solta. Essa postura estimula a circulação na região pélvica, alivia o estresse na virilha e fortalece as áreas relacionadas à saúde sexual feminina.
Sentada no chão, junte as solas dos pés e deixe os joelhos caindo para as laterais. Segure os pés com as mãos e mantenha a coluna solta. Essa postura estimula a circulação na região pélvica, alivia o estresse na virilha e fortalece as áreas relacionadas à saúde sexual feminina.
4. Upavishta Konasana
4. Upavishta Konasana
Sente-se no chão, abra as pernas em formato de “V” afastando os pés e mantenha a coluna relaxada. Incline o tronco levemente para frente, levando as mãos em direção aos pés ou mantendo-as apoiadas no chão. Deixe o abdômen descansar no espaço entre as pernas. Essa postura trabalha a flexibilidade dos quadris e estimula a circulação da área pélvica e visceral.
Sente-se no chão, abra as pernas em formato de “V” afastando os pés e mantenha a coluna relaxada. Incline o tronco levemente para frente, levando as mãos em direção aos pés ou mantendo-as apoiadas no chão. Deixe o abdômen descansar no espaço entre as pernas. Essa postura trabalha a flexibilidade dos quadris e estimula a circulação da área pélvica e visceral.
5. Uttanasana
5. Uttanasana
Fique de pé com os pés afastados na largura do seu quadril. Com as pernas esticadas, relaxe o corpo para frente e leve as mãos em direção ao chão. Se precisar, apoie as mãos em uma cadeira e deixe os braços descansando. Essa postura é conhecida por melhorar a circulação pélvica e aliviar o estresse, fatores que podem ter impacto direto na saúde sexual feminina.
Fique de pé com os pés afastados na largura do seu quadril. Com as pernas esticadas, relaxe o corpo para frente e leve as mãos em direção ao chão. Se precisar, apoie as mãos em uma cadeira e deixe os braços descansando. Essa postura é conhecida por melhorar a circulação pélvica e aliviar o estresse, fatores que podem ter impacto direto na saúde sexual feminina.
Por Bruna Tiboni Kaiut
Por Bruna Tiboni Kaiut
Professora de ioga especializada no Método Kaiut Yoga.
Professora de ioga especializada no Método Kaiut Yoga.