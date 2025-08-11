5 pratos de inverno saudáveis para o almoço
Aprenda a preparar receitas saborosas e nutritivas para se aquecer nos dias frios
Durante o inverno, a busca por refeições que ofereçam calor e nutrição ganha destaque na rotina alimentar. Nesse período, o corpo necessita de pratos mais substanciosos, que fortaleçam o sistema imunológico e proporcionem sensação de conforto nos dias frios. Pensando nisso, apresentamos cinco pratos saudáveis especialmente indicados para o almoço, que combinam ingredientes nutritivos e sabor. Confira!
Durante o inverno, a busca por refeições que ofereçam calor e nutrição ganha destaque na rotina alimentar. Nesse período, o corpo necessita de pratos mais substanciosos, que fortaleçam o sistema imunológico e proporcionem sensação de conforto nos dias frios. Pensando nisso, apresentamos cinco pratos saudáveis especialmente indicados para o almoço, que combinam ingredientes nutritivos e sabor. Confira!
Peixe com curry e batatas
Peixe com curry e batatas
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e mexa por 1 minuto para liberar o aroma. Junte o curry e mexa. Coloque o tomate e o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e mexa por 1 minuto para liberar o aroma. Junte o curry e mexa. Coloque o tomate e o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos.
Acrescente as batatas na panela e cubra com água quente. Deixe ferver até que as batatas estejam quase macias. Tempere com sal e pimenta-do-reino e coloque as postas de peixe cuidadosamente sobre as batatas. Reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com a pimenta-verde e o coentro. Sirva em seguida.
Acrescente as batatas na panela e cubra com água quente. Deixe ferver até que as batatas estejam quase macias. Tempere com sal e pimenta-do-reino e coloque as postas de peixe cuidadosamente sobre as batatas. Reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com a pimenta-verde e o coentro. Sirva em seguida.
Ensopado de grão-de-bico com espinafre
Ensopado de grão-de-bico com espinafre
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e o pimentão e refogue por 4 minutos. Junte os tomates e cozinhe até que se desfaçam e formem um molho. Coloque o grão-de-bico cozido e a páprica doce e misture. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por fim, adicione as folhas de espinafre e cozinhe até murcharem. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e o pimentão e refogue por 4 minutos. Junte os tomates e cozinhe até que se desfaçam e formem um molho. Coloque o grão-de-bico cozido e a páprica doce e misture. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por fim, adicione as folhas de espinafre e cozinhe até murcharem. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Risoto de frango
Risoto de frango
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Junte o frango e doure levemente de todos os lados. Coloque o suco de limão e deixe evaporar. Adicione o arroz arbóreo e misture para que absorva os sabores. Aos poucos, acrescente o caldo de legumes, mexendo de vez em quando, e cozinhe por 40 minutos. Quando o arroz estiver quase no ponto, acrescente a cenoura, a abobrinha e as ervilhas. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o creme de castanha-de-caju e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Junte o frango e doure levemente de todos os lados. Coloque o suco de limão e deixe evaporar. Adicione o arroz arbóreo e misture para que absorva os sabores. Aos poucos, acrescente o caldo de legumes, mexendo de vez em quando, e cozinhe por 40 minutos. Quando o arroz estiver quase no ponto, acrescente a cenoura, a abobrinha e as ervilhas. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o creme de castanha-de-caju e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Polenta com cogumelos
Polenta com cogumelos
Ingredientes
Ingredientes
Polenta
Polenta
Cogumelos
Cogumelos
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Aos poucos, adicione o fubá e reduza o fogo. Cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Finalize com o azeite de oliva e levedura nutricional. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Junte o alho e refogue por 2 minutos. Coloque os cogumelos e refogue até ficarem dourados. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com suco de limão. Desligue o fogo e sirva a polenta com os cogumelos por cima, decorando com as folhas de salsa.
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Aos poucos, adicione o fubá e reduza o fogo. Cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Finalize com o azeite de oliva e levedura nutricional. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Junte o alho e refogue por 2 minutos. Coloque os cogumelos e refogue até ficarem dourados. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com suco de limão. Desligue o fogo e sirva a polenta com os cogumelos por cima, decorando com as folhas de salsa.
Moqueca de peixe com camarão
Moqueca de peixe com camarão
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o peixe e os camarões com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente os pimentões e refogue por 2 minutos. Junte os tomates e a páprica doce e cozinhe até formar um molho espesso. Espalhe delicadamente o peixe, em seguida adicione o leite de coco. Reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Acrescente os camarões e cozinhe por mais 3 minutos. Finalize com coentro e sirva em seguida.
Em um recipiente, tempere o peixe e os camarões com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente os pimentões e refogue por 2 minutos. Junte os tomates e a páprica doce e cozinhe até formar um molho espesso. Espalhe delicadamente o peixe, em seguida adicione o leite de coco. Reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Acrescente os camarões e cozinhe por mais 3 minutos. Finalize com coentro e sirva em seguida.