5 pratos leves e nutritivos para o jantar

Durante a dieta, pode parecer difícil preparar refeições leves e saudáveis com legumes e vegetais. Porém, é totalmente possível fazer pratos gostosos e nutritivos com alimentos que ajudam a manter o bem-estar do corpo, basta utilizar a criatividade. E o melhor: você nem precisa de muita experiência na cozinha para isso. Para ajudá-lo nessa tarefa, selecionamos 5 receitas deliciosas e fáceis para preparar em casa. Confira!

Creme de couve-flor com ora-pro-nóbis

Ingredientes

250 g de farinha de trigo integral

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 l de leite

1 couve-flor cozida e picada

2 xícaras de chá de ora-pro-nóbis

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

‌



Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e cozinhe por 1 minuto. Após, retire as folhas da panela e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a farinha de trigo e o leite e cozinhe até obter uma textura cremosa. Disponha a couve-flor na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Junte as folhas de ora-pro-nóbis e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

‌



Omelete de forno

Ingredientes

‌



4 ovos

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de aveia

1 pimentão verde sem sementes picado

1 cebola descascada e picada

2 folhas de couve picada

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o sal e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Adicione os demais ingredientes e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma assadeira com azeite, disponha os ovos sobre ela, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Berinjela grelhada com molho de iogurte

Ingredientes

2 berinjelas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

170 g de iogurte natural

natural 1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão

Cebolinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave e corte a berinjela em fatias de cerca de 1 cm. Salpique sal e deixe descansar por 10 minutos para retirar o amargor. Depois, enxágue e seque com papel-toalha. Aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio. Pincele as fatias de berinjela com azeite e grelhe por 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem macias e douradas. Tempere com pimenta-do-reino. Em uma tigela pequena, misture o iogurte, o alho, o suco de limão e a cebolinha. Ajuste o sal se necessário. Coloque as fatias de berinjela grelhadas em um prato e regue com o molho de iogurte. Sirva em seguida.

Panqueca recheada com legumes

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de caldo de carne caseiro

Azeite para untar

Recheio

1 cenoura descascada e cortada em tiras

descascada e cortada em tiras 350 g de ervilha cozida

100 g de vagem cozida

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o caldo de carne, os ovos e o azeite e bata bem. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Frite até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque todos os legumes e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas com a mistura e enrole. Sirva em seguida.

Tofu salteado com shoyu e vegetais

Ingredientes

300 g de tofu firme cortado em cubos

2 colheres de sopa de shoyu

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cenoura descascada e cortada em tiras finas

1 abobrinha cortada em meias-luas finas

cortada em meias-luas finas 1 pimentão vermelho sem sementes cortado em tiras

100 g de cogumelos fatiados

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o tofu com metade do shoyu e deixe marinar por 10 minutos. Aqueça uma frigideira grande ou wok em fogo médio, adicione metade do azeite e grelhe os cubos de tofu até dourarem de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite, o alho e o gengibre e refogue rapidamente.

Acrescente a cenoura, a abobrinha, o pimentão e os cogumelos, mexendo por 5 a 7 minutos em fogo médio-alto, até que fiquem macios, mas ainda crocantes. Volte o tofu para a frigideira, regue com o restante do shoyu e misture delicadamente para incorporar os sabores.