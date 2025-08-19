5 receitas criativas com presunto para o almoço
Transforme pratos simples em refeições deliciosas com esse ingrediente versátil e fácil de combinar
O presunto é um ingrediente versátil que transforma pratos do almoço em refeições rápidas, saborosas e nutritivas. Ele combina com diferentes acompanhamentos, como massas, arroz, legumes e ovos, acrescentando sabor e praticidade à mesa. A seguir, confira 5 receitas criativas para aproveitar o presunto e tornar o almoço ainda mais especial.
Quiche de presunto
Ingredientes
Massa
Recheio
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal e a manteiga até formar uma farofa. Adicione o ovo e mexa até a massa ficar homogênea, acrescentando um pouco de água gelada se necessário. Forme uma bola, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, em uma superfície lisa, abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de formas para mini quiche. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos.
Recheio e montagem
Em uma panela, frite o presunto em fogo médio até dourar levemente. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente o queijo gruyère e o presunto e misture. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e volte ao forno por 35 minutos. Sirva em seguida.
Omelete com presunto e tomate
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos com leite, sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e o presunto e refogue por 1 minuto. Despeje os ovos batidos sobre a mistura, espalhando bem. Reduza o fogo e cozinhe até que as bordas firmem. Quando estiver quase pronto, dobre o omelete ao meio com uma espátula e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Salada de maionese com presunto
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma travessa, disponha as folhas de alface como base da salada. Distribua sobre as folhas o pepino, o milho-verde, os ovos cozidos e o presunto, formando setores coloridos. Coloque a maionese no centro da salada e tempere com salsinha, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Macarrão com presunto e ervilha
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o macarrão e cubra com água. Adicione sal e cozinhe em fogo médio até ficar al dente. Deligue o fogo, escorra e reserve. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio, acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar. Junte o presunto e refogue por 2 minutos. Coloque as ervilhas, misture e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o macarrão cozido à frigideira e misture para envolver. Sirva em seguida.
Arroz de forno com presunto
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o arroz com o presunto, o queijo muçarela, a cenoura, o milho-verde, as ervilhas, o tomate e a cebola. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o creme de leite e mexa até ficar cremoso. Transfira a mistura para um refratário untado com azeite de oliva, polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C até gratinar e dourar levemente. Sirva em seguida.
