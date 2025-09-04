5 receitas criativas e práticas com frango desfiado para o almoço
Veja como utilizar esse ingrediente versátil no preparo de pratos deliciosos
O frango desfiado é um ingrediente extremamente versátil, que combina sabor, praticidade e leveza. Por ser uma proteína magra e de fácil preparo, ele pode ser utilizado em uma grande variedade de receitas, sendo uma ótima opção para o almoço. Além disso, sua textura suave e o fato de absorver bem temperos fazem dele um coringa na cozinha, capaz de agradar diferentes paladares.
A seguir, confira 5 receitas criativas e práticas com frango desfiado para o almoço!
Panqueca recheada de frango com molho de tomate
Ingredientes
Massa
Recheio
Molho
Modo de preparo
Massa
Bata no liquidificador o leite, os ovos, a farinha de trigo, o óleo e o sal até formar uma massa homogênea. Em fogo baixo, em uma frigideira antiaderente levemente untada com azeite, coloque uma concha da massa e espalhe. Doure dos dois lados e repita até acabar a massa. Reserve.
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, o tomate, o molho de tomate e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por alguns minutos até ficar bem incorporado.
Molho
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal e orégano, deixando ferver por 5 minutos.
Montagem
Recheie cada panqueca com o frango, enrole e coloque em um refratário. Cubra com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos. Sirva com o queijo parmesão ralado.
Quibe de frango desfiado assado
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o trigo para quibe e cubra com a água quente. Deixe hidratar por 30 minutos, depois escorra bem, espremendo para retirar o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica, misturando bem. Em uma tigela grande, junte o trigo hidratado, o frango, a hortelã e o cheiro-verde. Misture bem até formar uma massa homogênea.
Em um refratário untado com azeite, espalhe metade da massa, cubra com o requeijão cremoso e finalize com o restante da massa. Pincele azeite por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
Macarrão cremoso de frango desfiado
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango e o molho de tomate, mexendo bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o creme de leite e o requeijão, misturando até formar um molho bem cremoso. Junte o macarrão cozido ao molho e misture para incorporar todos os sabores. Transfira para um refratário, cubra com a muçarela e finalize com o parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até gratinar. Sirva em seguida.
Fricassê de frango desfiado
Ingredientes
Modo de preparo
No liquidificador, bata o milho-verde, o creme de leite e o requeijão até formar um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, refogue a cebola e o alho até dourarem e adicione o frango desfiado. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Despeje o creme batido no liquidificador sobre o frango refogado e mexa até tudo ficar bem incorporado e cremoso. Transfira a mistura para um refratário untado com azeite, cubra com a batata palha e o muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, até o queijo derreter e gratinar. Sirva em seguida.
Arroz de forno cremoso com frango desfiado
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, o tomate e o molho de tomate, misture bem e cozinhe por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Em uma tigela, misture o arroz com a cenoura, o milho-verde, a ervilha e metade da muçarela. Adicione o frango refogado, o requeijão e o creme de leite, mexendo até ficar bem cremoso. Transfira a mistura para um refratário untado com azeite, cubra com o restante da muçarela e finalize com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até gratinar e formar uma crosta dourada.
