5 receitas da culinária italiana para o almoço
Aprenda a preparar pratos deliciosos, cheios de sabor e com forte identidade cultural
A culinária italiana é um verdadeiro convite para aproveitar o prazer de comer bem. Rica em tradições, aromas e cores, transforma ingredientes simples em pratos cheios de personalidade. No almoço, cada preparo ganha o poder de reunir pessoas em torno da mesa, despertando memórias e criando novos momentos de partilha. Mais do que uma refeição, é uma experiência que combina afeto, sabor e aquele toque especial que só a cozinha da Itália pode oferecer.
A culinária italiana é um verdadeiro convite para aproveitar o prazer de comer bem. Rica em tradições, aromas e cores, transforma ingredientes simples em pratos cheios de personalidade. No almoço, cada preparo ganha o poder de reunir pessoas em torno da mesa, despertando memórias e criando novos momentos de partilha. Mais do que uma refeição, é uma experiência que combina afeto, sabor e aquele toque especial que só a cozinha da Itália pode oferecer.
A seguir, aprenda a preparar 5 receitas da culinária italiana para o almoço!
A seguir, aprenda a preparar 5 receitas da culinária italiana para o almoço!
Frango à parmegiana com talharim
Frango à parmegiana com talharim
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Passe-os na farinha de trigo, em seguida nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio e frite os filés até dourarem dos dois lados. Reserve.
Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Passe-os na farinha de trigo, em seguida nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio e frite os filés até dourarem dos dois lados. Reserve.
Em uma assadeira, espalhe metade do molho de tomate no fundo. Disponha os filés de frango empanados e cubra com mais molho. Acrescente o queijo muçarela e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e gratinar. Reserve.
Em uma assadeira, espalhe metade do molho de tomate no fundo. Disponha os filés de frango empanados e cubra com mais molho. Acrescente o queijo muçarela e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e gratinar. Reserve.
Em uma panela com água fervente e sal, cozinhe o talharim até ficar al dente. Escorra e transfira para um prato. Sirva o frango à parmegiana sobre uma porção de espaguete. Finalize com salsinha fresca picada.
Em uma panela com água fervente e sal, cozinhe o talharim até ficar al dente. Escorra e transfira para um prato. Sirva o frango à parmegiana sobre uma porção de espaguete. Finalize com salsinha fresca picada.
Nhoque ao molho pesto
Nhoque ao molho pesto
Ingredientes
Ingredientes
Nhoque
Nhoque
Molho pesto
Molho pesto
Modo de preparo
Modo de preparo
Nhoque
Nhoque
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Descasque ainda mornas e amasse até formar um purê liso. Em uma tigela, acrescente as batatas, a gema de ovo, o sal e vá adicionando a farinha aos poucos até obter uma massa firme e macia. Enfarinhe uma bancada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte-os em cubinhos.
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Descasque ainda mornas e amasse até formar um purê liso. Em uma tigela, acrescente as batatas, a gema de ovo, o sal e vá adicionando a farinha aos poucos até obter uma massa firme e macia. Enfarinhe uma bancada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte-os em cubinhos.
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, com o auxílio de uma escumadeira, disponha os nhoques na panela e cozinhe até emergirem na superfície. Retire-os e reserve.
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, com o auxílio de uma escumadeira, disponha os nhoques na panela e cozinhe até emergirem na superfície. Retire-os e reserve.
Molho pesto
Molho pesto
No liquidificador, bata as folhas de manjericão, o alho, as nozes, o queijo parmesão e o azeite até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o nhoque cozido com o molho pesto sirva em seguida.
No liquidificador, bata as folhas de manjericão, o alho, as nozes, o queijo parmesão e o azeite até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o nhoque cozido com o molho pesto sirva em seguida.
Panzanella
Panzanella
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Corte o pão em cubos médios, disponha em uma forma untada levemente com azeite e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até ficarem levemente crocantes, mas ainda macios por dentro. Deixe esfriar e reserve.
Corte o pão em cubos médios, disponha em uma forma untada levemente com azeite e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até ficarem levemente crocantes, mas ainda macios por dentro. Deixe esfriar e reserve.
Em uma saladeira, misture os tomates, o pepino, a cebola e o pimentão. Junte os cubos de pão e as folhas de manjericão. Regue com o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos. Sirva em seguida.
Em uma saladeira, misture os tomates, o pepino, a cebola e o pimentão. Junte os cubos de pão e as folhas de manjericão. Regue com o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha à bolonhesa com molho branco
Lasanha à bolonhesa com molho branco
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Molho à bolonhesa
Molho à bolonhesa
Molho branco
Molho branco
Modo de preparo
Modo de preparo
Molho à bolonhesa
Molho à bolonhesa
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione a carne moída e cozinhe até dourar. Acrescente o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o manjericão. Cozinhe em fogo baixo por 8 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho encorpar. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione a carne moída e cozinhe até dourar. Acrescente o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o manjericão. Cozinhe em fogo baixo por 8 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho encorpar. Reserve.
Molho branco
Molho branco
Em uma panela, derreta a manteiga. Adicione a farinha de trigo e misture bem, formando uma pasta. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar, até obter um creme liso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.
Em uma panela, derreta a manteiga. Adicione a farinha de trigo e misture bem, formando uma pasta. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar, até obter um creme liso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.
Montagem
Montagem
Em um refratário, espalhe uma camada de molho à bolonhesa e cubra com uma camada de massa de lasanha. Acrescente o molho branco, outra camada de molho à bolonhesa e queijo muçarela. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com o queijo muçarela e parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, até a lasanha ficar gratinada. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de cortar. Sirva com as folhas de manjericão e rúcula.
Em um refratário, espalhe uma camada de molho à bolonhesa e cubra com uma camada de massa de lasanha. Acrescente o molho branco, outra camada de molho à bolonhesa e queijo muçarela. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com o queijo muçarela e parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, até a lasanha ficar gratinada. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de cortar. Sirva com as folhas de manjericão e rúcula.
Ossobuco à italiana
Ossobuco à italiana
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma tigela,tempere os pedaços de ossobuco com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Doure os pedaços de carne dos dois lados, retire da panela e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, a cenoura, o salsão e o alho até ficarem macios. Acrescente o vinho branco e deixe evaporar.
Em uma tigela,tempere os pedaços de ossobuco com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Doure os pedaços de carne dos dois lados, retire da panela e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, a cenoura, o salsão e o alho até ficarem macios. Acrescente o vinho branco e deixe evaporar.
Volte o ossobuco para a panela. Adicione o molho de tomate, o caldo de carne e a folha de louro. Tampe a panela parcialmente e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 2 horas, até a carne ficar macia. Misture salsinha picada com as raspas de limão e salpique sobre a carne antes de servir.
Volte o ossobuco para a panela. Adicione o molho de tomate, o caldo de carne e a folha de louro. Tampe a panela parcialmente e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 2 horas, até a carne ficar macia. Misture salsinha picada com as raspas de limão e salpique sobre a carne antes de servir.