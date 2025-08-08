5 receitas de chá para limpar o organismo no inverno Veja como preparar bebidas naturais que estimulam o funcionamento do fígado e dos rins Portal EdiCase|Do R7 08/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h18 ) twitter

No inverno, consumir chás que ajudam a eliminar toxinas e líquidos é uma ótima forma de apoiar a saúde, aquecer o corpo e manter a disposição. Essas bebidas naturais estimulam o funcionamento do fígado e dos rins, facilitando a limpeza do organismo, além de contribuírem para a digestão e o equilíbrio do sistema imunológico durante os dias mais frios. Incorporá-los na rotina diária pode trazer mais vitalidade e bem-estar nesta estação.

A seguir, confira 5 receitas de chá para limpar o organismo no inverno!

Chá de alecrim com gengibre e limão-siciliano

Ingredientes

1 ramo de alecrim

3 fatias de gengibre

Suco de 1/2 limão-siciliano

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre e o alecrim. Leve ao fogo médio e ferva por 5 minutos. Desligue, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão-siciliano e sirva em seguida.

Chá de cavalinha com casca de abacaxi

Ingredientes

1 colher de chá de cavalinha seca

seca Casca de 1/4 de abacaxi limpa e sem resíduos

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a casca de abacaxi e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione a cavalinha seca. Deixe ferver por cerca de 8 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de semente de coentro

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de coentro

Suco de 1/2 limão

300 ml de água

Modo de preparo

Amasse levemente as sementes de coentro para liberar os óleos essenciais. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que ferver, adicione as sementes amassadas. Deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

Chá de dente-de-leão com hortelã e limão

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de dente-de-leão

5 folhas de hortelã

Suco de 1/2 limão

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione o dente-de-leão e a hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá, acrescente o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

Chá de hortelã com melissa

Ingredientes

5 folhas de hortelã

5 folhas de melissa

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione a hortelã e a melissa. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.