Notícias R7

5 receitas de chocolate quente vegano para os dias frios

Aprenda a preparar opções deliciosas para aproveitar no inverno

Portal EdiCase

Portal EdiCase|Do R7

5 receitas de chocolate quente vegano para os dias frios

As bebidas quentes costumam passar a sensação de aconchego e acolhimento que todos amam, principalmente quando está frio. Neste sentido, nada melhor que preparar um delicioso chocolate quente vegano para se aquecer. Feito com ingredientes vegetais, ele é uma opção inclusiva e igualmente saborosa.

A seguir, confira como preparar 5 receitas de chocolate quente vegano para os dias frios!

Chocolate quente com leite de amêndoas

Ingredientes


  • 1 xícara de chá de amêndoas
  • 300 ml de água quente
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de sopa de manteiga de macadâmia
  • 1 canela em pau
  • 1 gota de essência de baunilha
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
  • Água
  • Chocolate 70% ralado para decorar

Modo de preparo


Em um recipiente, coloque as amêndoas, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra as amêndoas e transfira para um liquidificador. Adicione a água quente e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o líquido obtido, disponha em uma panela e leve ao fogo médio com o cacau em pó, o açúcar mascavo, a canela em pau, a manteiga de macadâmia e a essência de baunilha. Mexa até obter um chocolate quente cremoso. Desligue o fogo, retire a canela e coloque em uma xícara. Polvilhe com o chocolate ralado e sirva em seguida.

Chocolate quente com paçoca


Ingredientes

  • 350 ml de leite de aveia
  • 4 colheres de sopa de cacau em pó
  • 5 paçocas amassadas
  • 200 g de leite de coco
  • Paçoca para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco e o cacau e mexa. Adicione o leite de aveia e as paçocas. Misture e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Ferva por 4 minutos e desligue o fogo. Transfira para uma xícara e decore com a paçoca. Sirva em seguida.

Chocolate quente com pimenta dedo-de-moça

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de leite vegetal
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 1/4 colher de chá de pimenta dedo-de-moça picada e sem sementes
  • 1/2 colher de chá de gengibre em pó
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter uma textura cremosa e espessa. Desligue o fogo e transfira o chocolate quente para uma xícara ou caneca. Sirva em seguida.

Chocolate quente com leite de coco

Ingredientes

  • 200 ml de leite de coco
  • 100 ml de leite de aveia
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1/2 colher de sopa de cacau em pó
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e mexa até dissolver o açúcar e o cacau completamente. Após, leve ao fogo médio, mexendo sempre, para cozinhar até obter uma textura cremosa. Desligue o fogo e transfira o chocolate quente para uma xícara. Sirva em seguida.

Chocolate quente branco com laranja

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de açúcar de coco
  • 100 g de chocolate branco vegano picado
  • Raspas de 1 laranja
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite de amêndoas, o amido de milho e o açúcar de coco. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até aquecer. Acrescente o chocolate branco vegano e mexa até derreter completamente. Acrescente as raspas de laranja e a essência de baunilha e misture. Cozinhe por mais 2 minutos e desligue o fogo. Transfira o chocolate quente para uma xícara e sirva em seguida.

