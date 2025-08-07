5 receitas de chocolate quente vegano para os dias frios
Aprenda a preparar opções deliciosas para aproveitar no inverno
As bebidas quentes costumam passar a sensação de aconchego e acolhimento que todos amam, principalmente quando está frio. Neste sentido, nada melhor que preparar um delicioso chocolate quente vegano para se aquecer. Feito com ingredientes vegetais, ele é uma opção inclusiva e igualmente saborosa.
A seguir, confira como preparar 5 receitas de chocolate quente vegano para os dias frios!
Chocolate quente com leite de amêndoas
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as amêndoas, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra as amêndoas e transfira para um liquidificador. Adicione a água quente e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o líquido obtido, disponha em uma panela e leve ao fogo médio com o cacau em pó, o açúcar mascavo, a canela em pau, a manteiga de macadâmia e a essência de baunilha. Mexa até obter um chocolate quente cremoso. Desligue o fogo, retire a canela e coloque em uma xícara. Polvilhe com o chocolate ralado e sirva em seguida.
Chocolate quente com paçoca
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite de coco e o cacau e mexa. Adicione o leite de aveia e as paçocas. Misture e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Ferva por 4 minutos e desligue o fogo. Transfira para uma xícara e decore com a paçoca. Sirva em seguida.
Chocolate quente com pimenta dedo-de-moça
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter uma textura cremosa e espessa. Desligue o fogo e transfira o chocolate quente para uma xícara ou caneca. Sirva em seguida.
Chocolate quente com leite de coco
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e mexa até dissolver o açúcar e o cacau completamente. Após, leve ao fogo médio, mexendo sempre, para cozinhar até obter uma textura cremosa. Desligue o fogo e transfira o chocolate quente para uma xícara. Sirva em seguida.
Chocolate quente branco com laranja
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, misture o leite de amêndoas, o amido de milho e o açúcar de coco. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até aquecer. Acrescente o chocolate branco vegano e mexa até derreter completamente. Acrescente as raspas de laranja e a essência de baunilha e misture. Cozinhe por mais 2 minutos e desligue o fogo. Transfira o chocolate quente para uma xícara e sirva em seguida.
