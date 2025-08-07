Logo R7.com
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

5 receitas de lasanha vegetariana para fazer em casa

Veja como preparar opções deliciosas e sem ingredientes de origem animal

Portal EdiCase

Portal EdiCase|Do R7

5 receitas de lasanha vegetariana para fazer em casa

A lasanha é um prato notavelmente versátil, amplamente apreciado por sua combinação de sabores e texturas. Ele permite inúmeras variações, desde a clássica lasanha à bolonhesa até versões vegetarianas. Por isso, selecionamos 5 receitas de lasanha sem ingredientes de origem animal para você preparar em casa e se deliciar!

Lasanha à bolonhesa

Ingredientes

Massa


  • 200 g massa para lasanha sem ovos
  • Óleo para untar

Molho bolonhesa


  • 100 g de proteína de soja texturizada
  • 4 tomates sem pele e picados
  • 250 ml de água
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto

Molho branco


  • 500 ml de leite de soja
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • 1/2 cebola ralada
  • 1 folha de louro
  • Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo vegetal

  • 1 1/4 de xícara de chá mandioca cozida
  • 1 1/2 xícara de chá de água do cozimento da mandioca
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Molho bolonhesa

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione os tomates e mexa para não queimar. Quando começar a soltar água, tampe a panela e cozinhe 5 minutos. Em seguida, retire a tampa e despeje a proteína de soja texturizada. Por último, acrescente a água, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Ferva por 5 minutos e reserve.

Molho branco

Em um recipiente, dissolva a farinha de trigo no leite de soja. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente o leite com a farinha de trigo e a folha de louro. Cozinhe até engrossar, sempre mexendo. Por último, acrescente a noz-moscada, a pimenta-do-reino moída e o sal. Reserve.

Queijo vegetal

No liquidificador, bata a mandioca com a água do cozimento. Em seguida, acrescente o óleo, a farinha de trigo e o sal. Acrescente mais um pouco de farinha de trigo se achar muito aguado. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura e engrossar. Reserve.

Montagem

Unte um refratário retangular pequeno com óleo. Cubra o fundo do refratário com uma camada de massa. Em seguida, alterne com camadas de molho bolonhesa, molho branco, molho bolonhesa e queijo vegetal. Repita nesta ordem até acabar os ingredientes. Finalize com uma camada de molho branco e queijo vegetal. Após, leve ao forno preaquecido em temperatura alta por aproximadamente 15 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de berinjela

Ingredientes

Massa

  • 2 berinjelas médias fatiadas no sentido do comprimento

Molho de tomate

  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 4 tomates picados
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de folhas de manjericão

Molho branco

  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 4 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 4 xícaras de chá de leite de aveia
  • 1 pitada de noz-moscada
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Molho de tomate

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Em seguida, junte os tomates, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 10 minutos, com a panela tampada. Por último, acrescente o manjericão e misture. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Depois, junte a farinha de trigo e mexa rapidamente até dourar. Acrescente o leite de aveia aos poucos, a noz-moscada e o sal. Cozinhe, mexendo sempre, até a mistura adquirir uma consistência cremosa. Reserve.

Montagem

Em uma frigideira, em fogo baixo, grelhe rapidamente as fatias de berinjela com uma pitada de sal e reserve. Em um refratário, coloque uma porção do molho branco e cubra com uma camada de berinjela. Repita o procedimento, finalizando com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de brócolis com molho branco

Ingredientes

  • 200 g de massa para lasanha
  • Floretes de 1 brócolis
  • 250 g de queijo vegano
  • Queijo ralado vegano a gosto
  • 1 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de noz-moscada
  • 1 colher de café de alho picado
  • 1 colher de café de sal
  • 350 ml de leite de amêndoas
  • 2 colheres de sopa de amido de milho

Modo de preparo

Para o molho branco, coloque o azeite em uma panela e leve ao fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Após, coloque 200 ml de leite de amêndoas e deixe ferver. Depois, em um recipiente, dilua o amido de milho em 150 ml de leite de amêndoas. Em seguida, adicione à panela e tempere com sal e noz-moscada. Cozinhe até começar a engrossar, sempre mexendo. Reserve.

Em uma tigela, pique o brócolis e o queijo e reserve. Em um refratário, coloque uma camada de molho, uma camada de massa, uma camada de molho e o brócolis e o queijo. Repita o processo com o restante dos ingredientes. Finalize com uma camada de molho. Polvilhe com queijo ralado vegano e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de abobrinha com tofu

Ingredientes

Massa

  • 2 abobrinhas cortadas em tiras finas no sentido do comprimento
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para grelhar

Tofu

  • 300 g de tofu firme
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de tomate

  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 4 tomates maduros picados
  • 1 colher de chá de sal
  • Manjericão fresco a gosto

Modo de preparo

Tofu

Em um recipiente, amasse o tofu com um garfo até formar uma textura esfarelada. Misture com o suco de limão, azeite, alho, orégano, sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Molho de tomate

Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho em fogo médio até dourarem. Adicione os tomates, o sal e cozinhe por 10 minutos. Finalize com manjericão.

Montagem

Em fogo médio, grelhe as fatias de abobrinha com um fio de azeite e sal em frigideira antiaderente. Em uma travessa, alterne camadas de abobrinha, tofu e molho de tomate. Finalize com molho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de cenoura com creme de castanha-de-caju

Ingredientes

Massa

  • 2 cenouras grandes cortadas em tiras finas no sentido do comprimento
  • Azeite e sal a gosto

Creme de castanha-de-caju

  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de levedura nutricional
  • 1 dente de alho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para demolho

Recheio

  • 1 abobrinha ralada
  • 1/2 cebola ralada
  • 1 fio de azeite
  • Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Creme de castanha-de-caju

Deixe a castanha-de-caju em molho em um recipiente com água por 4 horas. Depois, bata a castanha-de-caju, a água, o limão, a levedura nutricional, o alho, o sal e a pimenta-do-reino no liquidificador até formar um creme liso. Reserve.

Recheioe montagem

Refogue, em uma frigideira em fogo médio, a cebola no azeite. Junte a abobrinha e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e orégano e reserve. Nessa mesma frigideira, grelhe as cenouras com azeite até amolecerem levemente. Tempere com sal e desligue o fogo.

Em uma travessa, monte camadas de cenoura, recheio de abobrinha e creme de castanha-de-caju. Finalize com o creme. Leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Sirva em seguida.

