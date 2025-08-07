5 receitas de lasanha vegetariana para fazer em casa
Veja como preparar opções deliciosas e sem ingredientes de origem animal
A lasanha é um prato notavelmente versátil, amplamente apreciado por sua combinação de sabores e texturas. Ele permite inúmeras variações, desde a clássica lasanha à bolonhesa até versões vegetarianas. Por isso, selecionamos 5 receitas de lasanha sem ingredientes de origem animal para você preparar em casa e se deliciar!
Lasanha à bolonhesa
Ingredientes
Massa
Molho bolonhesa
Molho branco
Queijo vegetal
Modo de preparo
Molho bolonhesa
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione os tomates e mexa para não queimar. Quando começar a soltar água, tampe a panela e cozinhe 5 minutos. Em seguida, retire a tampa e despeje a proteína de soja texturizada. Por último, acrescente a água, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Ferva por 5 minutos e reserve.
Molho branco
Em um recipiente, dissolva a farinha de trigo no leite de soja. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente o leite com a farinha de trigo e a folha de louro. Cozinhe até engrossar, sempre mexendo. Por último, acrescente a noz-moscada, a pimenta-do-reino moída e o sal. Reserve.
Queijo vegetal
No liquidificador, bata a mandioca com a água do cozimento. Em seguida, acrescente o óleo, a farinha de trigo e o sal. Acrescente mais um pouco de farinha de trigo se achar muito aguado. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura e engrossar. Reserve.
Montagem
Unte um refratário retangular pequeno com óleo. Cubra o fundo do refratário com uma camada de massa. Em seguida, alterne com camadas de molho bolonhesa, molho branco, molho bolonhesa e queijo vegetal. Repita nesta ordem até acabar os ingredientes. Finalize com uma camada de molho branco e queijo vegetal. Após, leve ao forno preaquecido em temperatura alta por aproximadamente 15 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha de berinjela
Ingredientes
Massa
Molho de tomate
Molho branco
Modo de preparo
Molho de tomate
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Em seguida, junte os tomates, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 10 minutos, com a panela tampada. Por último, acrescente o manjericão e misture. Reserve.
Molho branco
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Depois, junte a farinha de trigo e mexa rapidamente até dourar. Acrescente o leite de aveia aos poucos, a noz-moscada e o sal. Cozinhe, mexendo sempre, até a mistura adquirir uma consistência cremosa. Reserve.
Montagem
Em uma frigideira, em fogo baixo, grelhe rapidamente as fatias de berinjela com uma pitada de sal e reserve. Em um refratário, coloque uma porção do molho branco e cubra com uma camada de berinjela. Repita o procedimento, finalizando com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha de brócolis com molho branco
Ingredientes
Modo de preparo
Para o molho branco, coloque o azeite em uma panela e leve ao fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Após, coloque 200 ml de leite de amêndoas e deixe ferver. Depois, em um recipiente, dilua o amido de milho em 150 ml de leite de amêndoas. Em seguida, adicione à panela e tempere com sal e noz-moscada. Cozinhe até começar a engrossar, sempre mexendo. Reserve.
Em uma tigela, pique o brócolis e o queijo e reserve. Em um refratário, coloque uma camada de molho, uma camada de massa, uma camada de molho e o brócolis e o queijo. Repita o processo com o restante dos ingredientes. Finalize com uma camada de molho. Polvilhe com queijo ralado vegano e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha de abobrinha com tofu
Ingredientes
Massa
Tofu
Molho de tomate
Modo de preparo
Tofu
Em um recipiente, amasse o tofu com um garfo até formar uma textura esfarelada. Misture com o suco de limão, azeite, alho, orégano, sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Molho de tomate
Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho em fogo médio até dourarem. Adicione os tomates, o sal e cozinhe por 10 minutos. Finalize com manjericão.
Montagem
Em fogo médio, grelhe as fatias de abobrinha com um fio de azeite e sal em frigideira antiaderente. Em uma travessa, alterne camadas de abobrinha, tofu e molho de tomate. Finalize com molho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha de cenoura com creme de castanha-de-caju
Ingredientes
Massa
Creme de castanha-de-caju
Recheio
Modo de preparo
Creme de castanha-de-caju
Deixe a castanha-de-caju em molho em um recipiente com água por 4 horas. Depois, bata a castanha-de-caju, a água, o limão, a levedura nutricional, o alho, o sal e a pimenta-do-reino no liquidificador até formar um creme liso. Reserve.
Deixe a castanha-de-caju em molho em um recipiente com água por 4 horas. Depois, bata a castanha-de-caju, a água, o limão, a levedura nutricional, o alho, o sal e a pimenta-do-reino no liquidificador até formar um creme liso. Reserve.
Recheioe montagem
Refogue, em uma frigideira em fogo médio, a cebola no azeite. Junte a abobrinha e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e orégano e reserve. Nessa mesma frigideira, grelhe as cenouras com azeite até amolecerem levemente. Tempere com sal e desligue o fogo.
Em uma travessa, monte camadas de cenoura, recheio de abobrinha e creme de castanha-de-caju. Finalize com o creme. Leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Sirva em seguida.
Em uma travessa, monte camadas de cenoura, recheio de abobrinha e creme de castanha-de-caju. Finalize com o creme. Leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Sirva em seguida.