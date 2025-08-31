5 receitas de sobremesas fáceis para o domingo
Aprenda a preparar doces incríveis para saborear com os familiares e amigos
As sobremesas têm o poder de transformar o almoço de domingo em uma ocasião ainda mais especial. Além de adoçar o final da refeição, elas trazem aconchego e deixam o momento mais marcante. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de sobremesas fáceis e deliciosas para você preparar e surpreender os familiares e amigos. Confira!
Bolo de rolo de goiabada
Ingredientes
Massa
Recheio
Modo de preparo
Massa
Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até formar um creme. Acrescente as gemas e continue batendo até ficar cremoso. Por último, coloque a farinha de trigo e as claras em neve e bata por mais 5 minutos. Unte formas com manteiga e enfarinhe-as com farinha de trigo. Coloque 5 colheres de sopa de massa na forma e espalhe até obter uma camada bem fina. Faça isso em todas as formas até acabar a massa (rende em média 5 bolos). Preaqueça o forno em temperatura baixa e leve para assar por 5 minutos. Retire do forno e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque a água e a goiabada e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Quando estiver em ponto de geleia, desligue o fogo e reserve.
Montagem
Vire a massa da forma sobre um pano úmido e polvilhado com açúcar. Passe uma camada bem fina de goiabada sobre o bolo e enrole. Faça isso com todos os bolos, enrolando um por cima do outro. Sirva em seguida.
Pavê de leite condensado
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite e adicione o açúcar. Leve ao fogo médio e mexa sem parar. Quando o creme engrossar, reduza o fogo, adicione o leite condensado e mexa até obter uma mistura homogênea. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture. Reserve.
Em um recipiente, misture as 2 xícaras de chá de leite com o açúcar. Em uma travessa, faça uma camada de biscoitos molhados. Despeje sobre os biscoitos uma camada de creme e repita o processo até preencher a travessa, finalizando com o creme. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.
Musse de maracujá com chocolate branco
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente em banho-maria, derreta o chocolate branco e reserve. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a polpa de maracujá até obter um creme homogêneo. Aos poucos, acrescente o chocolate branco derretido e o suco de limão e bata para incorporar. Disponha em uma travessa e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida com as raspas de chocolate branco.
Petit gateau
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente em banho-maria, derreta o chocolate meio-amargo com a manteiga e reserve. Em uma batedeira, coloque os ovos, as gemas e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione o chocolate derretido e a farinha de trigo e misture. Distribua a massa em forminhas untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Depois de assados, desenforme os bolinhos ainda quentes e sirva-os com sorvete de creme e calda de chocolate.
Romeu e Julieta na taça
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o creme de leite com o leite condensado, o cream cheese e o leite até formar um creme liso e homogêneo. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Em uma panela, cozinhe a goiabada com a água em fogo baixo, mexendo até formar uma calda espessa. Desligue o fogo e reserve.
Em taças individuais, coloque uma camada de creme de queijo no fundo, adicione uma porção da calda de goiabada e repita o processo até preencher a taça, finalizando com a goiabada. Decore com o queijo minas ralado e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Em taças individuais, coloque uma camada de creme de queijo no fundo, adicione uma porção da calda de goiabada e repita o processo até preencher a taça, finalizando com a goiabada. Decore com o queijo minas ralado e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.