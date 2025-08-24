5 receitas de sobremesas na taça práticas e gostosas
Além de fáceis de preparar, essas opções são perfeitas para qualquer ocasião
As sobremesas na taça despertam os sentidos, conquistando os olhos e paladar. Versáteis, agradam até os mais exigentes. E o melhor de tudo é que ficam prontas em poucos minutos, sendo perfeitas tanto para ocasiões especiais quanto para um momento simples de prazer. Pensando nisso, a seguir, selecionamos algumas opções irresistíveis para você preparar em casa. Confira!
As sobremesas na taça despertam os sentidos, conquistando os olhos e paladar. Versáteis, agradam até os mais exigentes. E o melhor de tudo é que ficam prontas em poucos minutos, sendo perfeitas tanto para ocasiões especiais quanto para um momento simples de prazer. Pensando nisso, a seguir, selecionamos algumas opções irresistíveis para você preparar em casa. Confira!
Creme de chocolate com morango
Creme de chocolate com morango
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o amido de milho, o chocolate, a gema de ovo e o leite condensado e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, espere amornar e transfira para uma batedeira. Bata por 5 minutos, adicionando o creme de leite aos poucos. Após, distribua o creme em taças e leve à geladeira por 1 hora. Finalize decorando com os morangos e as folhas de hortelã. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o amido de milho, o chocolate, a gema de ovo e o leite condensado e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, espere amornar e transfira para uma batedeira. Bata por 5 minutos, adicionando o creme de leite aos poucos. Após, distribua o creme em taças e leve à geladeira por 1 hora. Finalize decorando com os morangos e as folhas de hortelã. Sirva em seguida.
Torta de limão
Torta de limão
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga e as raspas de limão e misture até obter uma farofa úmida. Reserve. Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco do limão e bata até obter uma consistência homogênea.
Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga e as raspas de limão e misture até obter uma farofa úmida. Reserve. Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco do limão e bata até obter uma consistência homogênea.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de farofa e distribua em taças, cubra com a musse e repita o processo até preencher todos os recipientes, finalizando com a musse. Decore com o chantili e as raspas de limão. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de farofa e distribua em taças, cubra com a musse e repita o processo até preencher todos os recipientes, finalizando com a musse. Decore com o chantili e as raspas de limão. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Palha italiana
Palha italiana
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto os biscoitos e o chocolate granulado, e leve ao fogo baixo, mexendo até obter um creme. Desligue o fogo e espere esfriar. Adicione os biscoitos e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma colher, distribua o doce em taças e cubra com chocolate granulado. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto os biscoitos e o chocolate granulado, e leve ao fogo baixo, mexendo até obter um creme. Desligue o fogo e espere esfriar. Adicione os biscoitos e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma colher, distribua o doce em taças e cubra com chocolate granulado. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Brigadeiro de cappuccino
Brigadeiro de cappuccino
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o creme de leite, e leve ao fogo médio até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Acrescente o creme de leite e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, distribua o brigadeiro em canecas e decore com granulado. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o creme de leite, e leve ao fogo médio até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Acrescente o creme de leite e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, distribua o brigadeiro em canecas e decore com granulado. Sirva em seguida.
Musse de creme de avelã
Musse de creme de avelã
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o creme de avelã e o leite até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água. Misture e leve ao micro-ondas por 13 segundos para dissolver. Coloque a gelatina dissolvida no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o creme de avelã e o leite até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água. Misture e leve ao micro-ondas por 13 segundos para dissolver. Coloque a gelatina dissolvida no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.