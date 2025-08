5 receitas de torta de liquidificador vegetariana para o jantar Aprenda a preparar opções deliciosas e sem ingredientes de origem animal Portal EdiCase|Do R7 05/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h18 ) twitter

A torta é sempre uma boa pedida para quem deseja saciar a fome no jantar com um prato diferente e prático. E, se você segue a dieta vegetariana, esse alimento é versátil e combina com diversos recheios, o que possibilita uma refeição gostosa e sem ingredientes de origem animal.

Abaixo, confira 5 receitas de torta de liquidificador vegetariana para o jantar!

Torta de espinafre com cogumelo e tofu

Ingredientes

‌



Massa

300 g de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 30 ml de azeite de oliva

30 g de farinha de arroz

Azeite de oliva para untar

‌



Recheio

300 g de espinafre picado

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

8 cogumelos paris fatiados

350 g de tofu

Suco de 1 limão

15 g de farinha de grão-de-bico

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

‌



Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma assadeira com fundo removível com azeite de oliva, disponha a massa sobre ela, cobrindo o fundo e as laterais e, com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Junte os cogumelos e refogue por mais 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Em um liquidificador, coloque o tofu, o azeite de oliva, o suco de limão, a farinha de grão-de-bico, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter um creme homogêneo. Junte com o espinafre, misture e disponha sobre a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Torta de legumes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de abobrinha ralada

ralada 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis picados

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo vegetal, a água, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Em um recipiente, coloque os legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo, disponha metade da massa sobre ela, coloque os legumes e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de berinjela com cebola caramelizada

Ingredientes

Massa

2 colheres de sopa de linhaça hidratada em 6 colheres de sopa de água

hidratada em 6 colheres de sopa de água 1 xícara de chá de leite de soja

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de orégano seco

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 berinjela cortada em cubos pequenos

2 cebolas descascadas e fatiadas finamente

1 colher de chá de açúcar mascavo

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite de oliva a gosto

Sementes de gergelim para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata a linhaça hidratada, o leite de soja e o óleo vegetal. Adicione a farinha de trigo, o amido de milho, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Bata até obter uma massa lisa. Por último, acrescente o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a berinjela e refogue com um pouco de sal até que fique macia e levemente dourada. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, acrescente mais um fio de azeite de oliva e coloque as cebolas fatiadas. Refogue em fogo baixo até que comecem a amolecer.

Junte o açúcar mascavo e continue mexendo até caramelizar — as cebolas devem ficar douradas e adocicadas. Misture a berinjela com a cebola caramelizada, ajuste o sal e acrescente o cheiro-verde. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Unte uma forma com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e polvilhe com gergelim. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de abobrinha com castanha-de-caju

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 pitada de sal

Óleo vegetal para untar

Recheio

150 g de castanha-de-caju crua

600 ml de água quente

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 pitada de noz-moscada

2 colheres de sopa de azeite

de azeite 380 g de abobrinha italiana descascada e cortada em fatias finas

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 pitada de orégano

Sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até ficar homogênea. Após, unte uma assadeira com fundo removível com óleo vegetal e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju e cubra com a água. Reserve por 15 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a abobrinha e refogue por 2 minutos. Junte o tomate e tempere com sal e orégano. Desligue o fogo e reserve.

Em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju e a água reservada, o restante do azeite e a noz-moscada e bata por 2 minutos. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Após, junte o creme de castanha-de-caju com a abobrinha refogada e misture. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Retire do forno, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Torta de milho-verde com requeijão

Ingredientes

Massa

395 g de milho-verde cozido e escorrido

2 ovos

1 xícara de chá de leite de aveia

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de milho-verde cozido e escorrido

1/2 cebola descascada e picada

1/2 pimentão amarelo picado e sem sementes

200 g de requeijão cremoso vegano

Cheiro-verde picado, sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa cremosa. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture os ingredientes do recheio. Após, unte uma forma com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.