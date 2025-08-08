5 receitas deliciosas inspiradas na culinária indígena
Aprenda a preparar pratos que unem sabor e riqueza nutritiva
Em 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebramos também a riqueza da culinária indígena, uma herança cultural que encanta pelo sabor autêntico e pela conexão profunda com a natureza. Suas receitas revelam ingredientes tradicionais e técnicas ancestrais que valorizam o equilíbrio entre simplicidade e riqueza nutritiva.
Em 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebramos também a riqueza da culinária indígena, uma herança cultural que encanta pelo sabor autêntico e pela conexão profunda com a natureza. Suas receitas revelam ingredientes tradicionais e técnicas ancestrais que valorizam o equilíbrio entre simplicidade e riqueza nutritiva.
A seguir, veja 5 receitas deliciosas inspiradas na culinária indígena!
A seguir, veja 5 receitas deliciosas inspiradas na culinária indígena!
Arroz de pato com tucupi e jambu
Arroz de pato com tucupi e jambu
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os pedaços de pato com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o pato. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione o alho, a cebola e o tomate, refogando até murchar. Volte o pato para a panela, acrescente o louro e cubra com água. Cozinhe até a carne ficar macia.
Em uma tigela, tempere os pedaços de pato com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o pato. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione o alho, a cebola e o tomate, refogando até murchar. Volte o pato para a panela, acrescente o louro e cubra com água. Cozinhe até a carne ficar macia.
Quando o pato estiver macio, escorra metade do caldo de cozimento e adicione o tucupi. Deixe ferver por 15 minutos para realçar o sabor. Em outra panela, cozinhe o jambu em água fervente por 2 a 3 minutos em fogo médio. Escorra e reserve. Misture o arroz cozido ao pato com tucupi, incorporando bem. Adicione o jambu e misture novamente. Ajuste o sal e acrescente a pimenta-de-cheiro picada. Polvilhe o cheiro-verde e sirva em seguida.
Quando o pato estiver macio, escorra metade do caldo de cozimento e adicione o tucupi. Deixe ferver por 15 minutos para realçar o sabor. Em outra panela, cozinhe o jambu em água fervente por 2 a 3 minutos em fogo médio. Escorra e reserve. Misture o arroz cozido ao pato com tucupi, incorporando bem. Adicione o jambu e misture novamente. Ajuste o sal e acrescente a pimenta-de-cheiro picada. Polvilhe o cheiro-verde e sirva em seguida.
Tambaqui assado em folha de bananeira
Tambaqui assado em folha de bananeira
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o peixe com suco de limão e sal. Faça alguns cortes superficiais na carne para o tempero penetrar melhor. Em uma panela pequena, aqueça o óleo em fogo médio e adicione as sementes de urucum. Mexa por cerca de 2 minutos, sem deixar queimar, até o óleo ficar bem avermelhado. Coe e reserve. Passe o óleo de urucum em todo o peixe, por dentro e por fora.
Em uma tigela, tempere o peixe com suco de limão e sal. Faça alguns cortes superficiais na carne para o tempero penetrar melhor. Em uma panela pequena, aqueça o óleo em fogo médio e adicione as sementes de urucum. Mexa por cerca de 2 minutos, sem deixar queimar, até o óleo ficar bem avermelhado. Coe e reserve. Passe o óleo de urucum em todo o peixe, por dentro e por fora.
Recheie a cavidade do peixe com parte da cebola, do tomate, do alho e da pimenta-de-cheiro. Disponha o restante por cima. Coloque o peixe sobre as folhas de bananeira, dobre e embrulhe bem para selar o calor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até o peixe ficar macio e soltar lascas facilmente. Retire com cuidado o embrulho, abra e polvilhe cheiro-verde e sirva em seguida.
Recheie a cavidade do peixe com parte da cebola, do tomate, do alho e da pimenta-de-cheiro. Disponha o restante por cima. Coloque o peixe sobre as folhas de bananeira, dobre e embrulhe bem para selar o calor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até o peixe ficar macio e soltar lascas facilmente. Retire com cuidado o embrulho, abra e polvilhe cheiro-verde e sirva em seguida.
Caldo de mandioca com pequi
Caldo de mandioca com pequi
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque a mandioca e cubra com o caldo de legumes. Cozinhe em fogo médio até ficar bem macia. Reserve parte da água do cozimento. Bata a mandioca no liquidificador com parte da água do cozimento até obter um creme liso e espesso. Reserve. Em outra panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem.
Em uma panela grande, coloque a mandioca e cubra com o caldo de legumes. Cozinhe em fogo médio até ficar bem macia. Reserve parte da água do cozimento. Bata a mandioca no liquidificador com parte da água do cozimento até obter um creme liso e espesso. Reserve. Em outra panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem.
Acrescente o pequi e refogue por alguns minutos, mexendo para liberar o aroma. Despeje o creme de mandioca na panela com o refogado. Mexa bem e, se necessário, adicione mais água para ajustar a consistência. Acrescente a pimenta-de-cheiro picada, ajuste o sal e deixe cozinhar em fogo baixo por mais 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
Acrescente o pequi e refogue por alguns minutos, mexendo para liberar o aroma. Despeje o creme de mandioca na panela com o refogado. Mexa bem e, se necessário, adicione mais água para ajustar a consistência. Acrescente a pimenta-de-cheiro picada, ajuste o sal e deixe cozinhar em fogo baixo por mais 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
Peixe ao molho de tucupi
Peixe ao molho de tucupi
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por 10 minutos. Aqueça o azeite em uma panela e sele os filés até dourarem levemente dos dois lados. Reserve. Na mesma panela, refogue o alho e a cebola até murcharem. Adicione o tucupi, o caldo de peixe e as folhas de louro. Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos para o sabor apurar. Coloque a abóbora, deixando cozinhar por mais 5 minutos. Ajuste o sal. Volte o peixe para a frigideira apenas para aquecer no molho, sem cozinhar demais. Sirva em seguida.
Em uma tigela, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por 10 minutos. Aqueça o azeite em uma panela e sele os filés até dourarem levemente dos dois lados. Reserve. Na mesma panela, refogue o alho e a cebola até murcharem. Adicione o tucupi, o caldo de peixe e as folhas de louro. Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos para o sabor apurar. Coloque a abóbora, deixando cozinhar por mais 5 minutos. Ajuste o sal. Volte o peixe para a frigideira apenas para aquecer no molho, sem cozinhar demais. Sirva em seguida.
Farofa de castanha de baru
Farofa de castanha de baru
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, adicione as castanhas de baru e cozinhe por 5 minutos. Reserve. Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até começar a dourar. Adicione a pimenta-de-cheiro e mexa rapidamente para liberar o aroma. Coloque a farinha de mandioca e mexa para incorporar os temperos. Acrescente as castanhas de baru e continue mexendo até a farofa ficar levemente dourada e crocante. Tempere com sal e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, adicione as castanhas de baru e cozinhe por 5 minutos. Reserve. Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até começar a dourar. Adicione a pimenta-de-cheiro e mexa rapidamente para liberar o aroma. Coloque a farinha de mandioca e mexa para incorporar os temperos. Acrescente as castanhas de baru e continue mexendo até a farofa ficar levemente dourada e crocante. Tempere com sal e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.