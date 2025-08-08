5 receitas deliciosas inspiradas na culinária indígena Aprenda a preparar pratos que unem sabor e riqueza nutritiva Portal EdiCase|Do R7 08/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h18 ) twitter

Em 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebramos também a riqueza da culinária indígena, uma herança cultural que encanta pelo sabor autêntico e pela conexão profunda com a natureza. Suas receitas revelam ingredientes tradicionais e técnicas ancestrais que valorizam o equilíbrio entre simplicidade e riqueza nutritiva.

A seguir, veja 5 receitas deliciosas inspiradas na culinária indígena!

Arroz de pato com tucupi e jambu

Ingredientes

‌



2 xícaras de chá de arroz branco cozido

500 g de pato cortado em pedaços

cortado em pedaços 2 xícaras de chá de tucupi

1 maço de jambu limpo

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 tomate picado

1 folha de louro

2 colheres de sopa de azeite

Sal, cheiro-verde picado, pimenta-de-cheiro e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

‌



Em uma tigela, tempere os pedaços de pato com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o pato. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione o alho, a cebola e o tomate, refogando até murchar. Volte o pato para a panela, acrescente o louro e cubra com água. Cozinhe até a carne ficar macia.

Quando o pato estiver macio, escorra metade do caldo de cozimento e adicione o tucupi. Deixe ferver por 15 minutos para realçar o sabor. Em outra panela, cozinhe o jambu em água fervente por 2 a 3 minutos em fogo médio. Escorra e reserve. Misture o arroz cozido ao pato com tucupi, incorporando bem. Adicione o jambu e misture novamente. Ajuste o sal e acrescente a pimenta-de-cheiro picada. Polvilhe o cheiro-verde e sirva em seguida.

‌



Tambaqui assado em folha de bananeira

Ingredientes

1 tambaqui inteiro e limpo

inteiro e limpo Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de sementes de urucum

3 colheres de sopa de óleo

4 dentes de alho amassados

1 cebola fatiada

2 tomates cortados em rodelas

1 pimenta-de-cheiro picada

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Folhas de bananeira limpas

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o peixe com suco de limão e sal. Faça alguns cortes superficiais na carne para o tempero penetrar melhor. Em uma panela pequena, aqueça o óleo em fogo médio e adicione as sementes de urucum. Mexa por cerca de 2 minutos, sem deixar queimar, até o óleo ficar bem avermelhado. Coe e reserve. Passe o óleo de urucum em todo o peixe, por dentro e por fora.

Recheie a cavidade do peixe com parte da cebola, do tomate, do alho e da pimenta-de-cheiro. Disponha o restante por cima. Coloque o peixe sobre as folhas de bananeira, dobre e embrulhe bem para selar o calor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até o peixe ficar macio e soltar lascas facilmente. Retire com cuidado o embrulho, abra e polvilhe cheiro-verde e sirva em seguida.

Caldo de mandioca com pequi

Ingredientes

500 g de mandioca descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 8 frutos de pequi limpos

1 pimenta-de-cheiro picada

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1,5 l de caldo de legumes

2 colheres de sopa de óleo

Sal a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a mandioca e cubra com o caldo de legumes. Cozinhe em fogo médio até ficar bem macia. Reserve parte da água do cozimento. Bata a mandioca no liquidificador com parte da água do cozimento até obter um creme liso e espesso. Reserve. Em outra panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem.

Acrescente o pequi e refogue por alguns minutos, mexendo para liberar o aroma. Despeje o creme de mandioca na panela com o refogado. Mexa bem e, se necessário, adicione mais água para ajustar a consistência. Acrescente a pimenta-de-cheiro picada, ajuste o sal e deixe cozinhar em fogo baixo por mais 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Peixe ao molho de tucupi

Ingredientes

4 filés de robalo firme

firme Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de tucupi

1 xícara de chá de caldo de peixe

1/2 xícara de chá de abóbora cozida e cortada em cubos

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por 10 minutos. Aqueça o azeite em uma panela e sele os filés até dourarem levemente dos dois lados. Reserve. Na mesma panela, refogue o alho e a cebola até murcharem. Adicione o tucupi, o caldo de peixe e as folhas de louro. Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos para o sabor apurar. Coloque a abóbora, deixando cozinhar por mais 5 minutos. Ajuste o sal. Volte o peixe para a frigideira apenas para aquecer no molho, sem cozinhar demais. Sirva em seguida.

Farofa de castanha de baru

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada

1/2 xícara de chá de castanha de baru picada grosseiramente

de baru picada grosseiramente 3 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 pimenta-de-cheiro picada

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, adicione as castanhas de baru e cozinhe por 5 minutos. Reserve. Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até começar a dourar. Adicione a pimenta-de-cheiro e mexa rapidamente para liberar o aroma. Coloque a farinha de mandioca e mexa para incorporar os temperos. Acrescente as castanhas de baru e continue mexendo até a farofa ficar levemente dourada e crocante. Tempere com sal e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.