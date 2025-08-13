5 receitas fáceis e deliciosas com alcachofra

Logo R7.com
Versátil e sofisticada, a alcachofra tem conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras, principalmente por seus benefícios nutricionais. Rica em fibras, antioxidantes e vitaminas, ela facilita a digestão, fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde do fígado. Como se não bastasse, seu sabor único faz dela protagonista de entradas, saladas e pratos principais, perfeitos para qualquer refeição.

Pensando nisso, a seguir, selecionamos 5 receitas fáceis e saborosas que mostram como incluir esse ingrediente de forma prática no dia a dia!

Risoto de alcachofra

Ingredientes


  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 l de caldo de legumes quente
  • 1 xícara de chá de corações de alcachofra cozidos e picados
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo


Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Junte o arroz arbóreo e refogue rapidamente, envolvendo os grãos no azeite de oliva. Despeje o vinho branco seco e mexa até evaporar.

Aos poucos, adicione o caldo de legumes, mexendo sempre e esperando o líquido secar antes de colocar mais. Quando o arroz estiver cremoso e al dente, acrescente a alcachofra e misture. Desligue o fogo, coloque a manteiga e o queijo parmesão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva polvilhado com salsinha.


Salada de rúcula com alcachofra

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de rúcula lavadas e secas
  • 6 fundos de alcachofra cozidos e cortados ao meio
  • 8 tomates secos cortados em tiras
  • 10 bolinhas de mussarela de búfala
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa, disponha as folhas de rúcula formando a base da salada. Sobre as folhas, distribua as alcachofras, o tomate seco e as bolinhas de mussarela de búfala. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o vinagre balsâmico, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Lasanha de alcachofra

Ingredientes

Lasanha

  • 200 g de massa para lasanha pré-cozida
  • 2 xícaras de chá de corações de alcachofra picados
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho branco

  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • 1 pitada de noz-moscada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Aos poucos, adicione o leite, mexendo sempre com um fouet para evitar grumos. Continue mexendo até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve.

Lasanha

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente a alcachofra e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Em um refratário, espalhe uma camada fina do molho branco e disponha as folhas da massa sobre ele. Cubra com parte da alcachofra e o queijo muçarela. Repita as camadas até preencher todo o recipiente, finalizando com molho branco. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Ensopado de carne com legumes e alcachofra

Ingredientes

  • 600 g de carne bovina
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 4 fundos de alcachofra cortados em pedaços
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1,2 l de caldo de carne
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a carne e doure por todos os lados. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Junte o molho de tomate, a cenoura, a batata, a páprica doce e a folha de louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o caldo de carne, reduza o fogo e cozinhe até a carne ficar macia. Adicione os fundos de alcachofra e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Alcachofra assada com ervas e limão

Ingredientes

  • 4 alcachofras
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de tomilho
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as alcachofras ao meio no sentido do comprimento e, com a ajuda de uma colher, retire a parte central fibrosa. Coloque-as em uma travessa, com a parte cortada virada para cima e regue com o suco de limão. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o alho, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe o molho sobre as alcachofras e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

