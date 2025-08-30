5 receitas grelhadas para o fim de semana
Veja como preparar pratos saborosos de maneira rápida e fácil
O fim de semana é o momento perfeito para reunir a família ou os amigos à mesa, e nada melhor do que pratos saborosos e leves para aproveitar sem culpa. Para te inspirar, selecionamos 5 receitas grelhadas que são práticas e cheias de sabor — perfeitas para transformar seu almoço ou jantar em um momento especial. Confira!
Salmão grelhado com gengibre
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o alho em pó, o gengibre, o molho de soja e o mel e misture. Adicione o salmão e o envolva na mistura. Em seguida, tampe o recipiente e deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o salmão na panela e grelhe dos dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Bisteca grelhada com cebola caramelizada
Ingredientes
Bisteca
Cebola caramelizada
Modo de preparo
Bisteca
Em um recipiente, tempere a bisteca com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bistecas na panela e grelhe ambos os lados por 2 minutos. Transfira para um recipiente e reserve.
Na mesma panela, adicione a cebola e a água e leve ao fogo médio por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente as bistecas e junte o tomilho e a cerveja. Reduza o fogo e cozinhe por 11 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Cebola caramelizada
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a cebola-roxa e doure por 2 minutos. Reduza o fogo, adicione o açúcar e cozinhe até caramelizar. Desligue o fogo e disponha em um prato. Junte a bisteca e sirva em seguida.
Filé de frango grelhado com molho de iogurte e hortelã
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os filés na panela e grelhe cada lado por 8 minutos. Desligue o fogo e transfira para um prato. Em um recipiente, coloque o iogurte e as folhas de hortelã e misture. Despeje o molho sobre os filés de frango e sirva em seguida.
Salada de legumes grelhada
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os legumes e grelhe dos dois lados. Desligue o fogo e tempere com sal. Transfira para um prato e sirva em seguida.
Cogumelo grelhado com molho de soja
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o cogumelo e grelhe até dourar levemente todos os lados. Junte o saquê e misture. Por último, coloque o molho de soja e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.
