5 receitas práticas com bacon para o almoço Aprenda a preparar pratos deliciosos e fáceis com esse ingrediente versátil Portal EdiCase|Do R7 22/08/2025 - 13h19

Tradicionalmente lembrado pelo toque crocante em sanduíches e no café da manhã, o bacon também ganha espaço como ingrediente principal em receitas para o almoço. Seu sabor defumado e marcante não apenas realça pratos simples, mas também transforma preparações mais elaboradas. Massas, assados e até ensopados ganham profundidade quando recebem a combinação de crocância e gordura característica do bacon.

Abaixo, aprenda a preparar 5 receitas práticas e saborosas com bacon para o almoço!

Macarrão à carbonara com bacon

Ingredientes

‌



400 g de espaguete

1 colher de sopa de manteiga

150 g de bacon cortado em cubos

50 ml de vinho branco seco

2 ovos inteiro e 3 gemas

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Queijo parmesão para polvilhar

Modo de preparo

‌



Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio. Adicione o espaguete e cozinhe até ficar al dente. Enquanto isso, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite o bacon na manteiga até dourar e ficar crocante. Adicione o vinho, misture por um minuto, desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture os ovos inteiros, as gemas e o queijo parmesão até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Escorra o macarrão e adicione-o imediatamente à frigideira com o bacon quente. Acrescente a mistura de ovos com queijo, mexendo rapidamente para que o calor do macarrão cozinhe os ovos sem deixá-los talhados. Disponha em um prato e polvilhe com queijo parmesão. Sirva em seguida.

‌



Batata recheada com bacon

Ingredientes

4 batatas grandes

150 g de bacon cortado em cubos

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para decorar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficarem macias, mantendo a casca. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de uma faca, corte as tampas das batatas. Com uma colher, retire cuidadosamente o miolo, formando um espaço para o recheio. Em um recipiente, misture o miolo das batatas com manteiga, creme de leite, sal e pimenta-do-reino até obter um creme. Reserve.

Em uma panela antiaderente, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Desligue o fogo, despeje sobre o creme reservado e mexa para incorporar. Recheie as batatas e polvilhe com queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Retire do forno e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.

Rocambole de carne moída com bacon

Ingredientes

500 g de carne moída (patinho ou acém)

(patinho ou acém) 100 g de bacon cortado em fatias finas

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

200 g de queijo muçarela fatiado

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e orégano a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a carne moída com o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, a salsinha e o orégano até formar uma massa homogênea. Após, sobre um pedaço grande de plástico-filme, espalhe a carne em formato retangular, com cerca de 1 cm de altura. Disponha as fatias de queijo sobre a carne e enrole formando um rocambole. Retire o plástico-filme e cubra o rocambole com as fatias de bacon, sobrepondo levemente para que fiquem firmes. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200°C por 50 minutos. Sirva em seguida.

Ensopado de grão-de-bico com bacon

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 150 g de bacon picado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 tomates sem sementes e picados

1/2 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal e azeite de oliva a gosto

2 xícaras de chá de água

Folhas de tomilho para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue o bacon até que fique dourado e crocante. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione o alho e mexa por 1 minuto. Junte os tomates e a páprica doce e cozinhe até formar um molho espesso. Adicione o grão-de-bico cozido e a água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe até que o ensopado esteja homogêneo e encorpado. Desligue o fogo e sirva decorado com as folhas de tomilho.

Farofa com bacon e linguiça

Ingredientes

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de bacon picado

3 dentes de alho descascados e picados

500 g de linguiça calabresa defumada e cortada em rodelas

defumada e cortada em rodelas 2 xícaras de chá de farinha de mandioca

2 xícaras de chá de farinha de milho

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o bacon, o alho e a linguiça calabresa até dourar. Adicione as farinhas de mandioca e de milho e refogue até absorver toda a gordura. Tempere com sal e desligue o fogo. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.