5 receitas práticas de frango na air fryer
Veja como criar pratos rápidos e saborosos para as refeições do dia a dia
O frango é uma proteína extremamente versátil, que combina com diferentes temperos, molhos e acompanhamentos, sendo presença frequente nas refeições do dia a dia. Além de nutritivo e leve, ele pode ser preparado de várias formas. Quando aliado à air fryer, ganha ainda mais destaque, já que o eletrodoméstico possibilita receitas práticas, rápidas e saborosas, deixando a carne suculenta por dentro e dourada por fora.
A seguir, confira 5 receitas práticas de frango na air fryer!
Coxinhas da asa crocantes na air fryer
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere as coxinhas da asa com suco de limão, alho, azeite, sal, páprica e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe marinar na geladeira por pelo menos 1 hora. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque as coxinhas no cesto da air fryer em uma única camada, sem sobrepor. Adicione os ramos de tomilho. Asse por 15 minutos a 200 °C, abra, vire as peças e borrife um pouco de azeite em spray. Deixe assar por mais 15 a 20 minutos, até que estejam bem douradas e crocantes por fora e macias por dentro. Sirva em seguida.
Frango recheado com queijo e presunto na air fryer
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão e azeite. Deixe descansar por 20 a 30 minutos para absorver o sabor. Abra os filés como se fosse um “envelope” (se estiverem grossos, faça um corte lateral sem separar as partes). Recheie cada filé com 1 fatia de presunto e 1 fatia de queijo. Feche com cuidado e prenda as bordas com palitos de dente para não vazar.
Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os filés recheados no cesto da air fryer, borrife um pouco de óleo em spray por cima e asse por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados por fora e cozidos por dentro. Retire os palitos antes de servir.
Frango com molho de mostarda e mel na air fryer
Ingredientes
Frango
Molho de mostarda e mel
Modo de preparo
Frango
Em uma tigela, tempere o frango com limão, alho, sal, pimenta-do-reino e azeite. Misture bem e deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os pedaços de frango no cesto da air fryer, sem sobrepor. Asse por 12 a 15 minutos, mexendo ou virando os pedaços na metade do tempo, até que fiquem dourados e bem cozidos.
Molho de mostarda e mel
Em uma tigela, misture a mostarda, o mel, a maionese e o limão até formar um creme homogêneo. Retire o frango da air fryer e sirva acompanhado do molho de mostarda e mel por cima ou em uma tigelinha à parte para mergulhar.
Frango à milanesa na air fryer
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de frango com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por pelo menos 20 minutos para pegar bem o sabor. Passe cada bife na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem o empanado.
Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Disponha os filés empanados no cesto da air fryer em uma única camada, sem sobrepor. Borrife azeite em spray sobre o frango para deixá-lo mais dourado e crocante. Asse por 12 a 15 minutos, virando os filés na metade do tempo, até que fiquem dourados e crocantes por fora e cozidos por dentro. Sirva em seguida.
Almôndegas de frango na air fryer
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o frango moído e adicione o ovo, a farinha de rosca, o alho, a cebola, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Misture bem com as mãos até obter uma massa homogênea e modelável. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha de rosca para dar liga. Modele as almôndegas do tamanho desejado.
Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque as almôndegas no cesto da air fryer em uma única camada, borrife azeite em spray e asse por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem bem douradas por fora e suculentas por dentro. Sirva em seguida.
