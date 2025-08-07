5 receitas veganas para os dias frios
Aprenda a preparar opções irresistíveis para se aquecer no inverno
Os pratos quentes são um dos principais atrativos durante o inverno por sua capacidade de aumentar a temperatura corporal e proporcionar a sensação de conforto. Amplamente conhecidos por seus aromas e sabores característicos da época, eles são preparados com uma variedade de ingredientes relativos à estação e são perfeitos para incluir na dieta vegana.
A seguir, confira 5 receitas veganas saborosas e nutritivas para incluir no cardápio nos dias frios!
Creme de palmito
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o palmito e a água e cozinhe até ficar macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Dica: sirva com coentro e croûtons.
Sopa de fava com alho-poró
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a fava, cubra com o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o alho-poró, a cenoura e a batata-doce e mexa. Cozinhe por 5 minutos. Após, disponha a fava e o caldo na panela, coloque o orégano e misture. Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e ajuste o sal. Sirva em seguida.
Polenta com ragu de lentilha
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o fubá e a água e misture. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate, a cenoura e a lentilha. Tempere com orégano, páprica defumada e pimenta-do-reino. Cozinhe até obter um molho encorpado. Desligue o fogo e sirva acompanhado com a polenta.
Canjica
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o milho, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água e transfira o milho para uma panela de pressão. Adicione metade do leite de coco, a água a canela em pau, o coco ralado e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão ou até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Acrescente o açúcar e o restante do leite de coco e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Pera ao vinho
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o vinho tinto, a água e o açúcar e leve ao fogo médio até dissolver o açúcar, mexendo sempre. Abaixe o fogo e adicione as peras e os cravos-da-índia. Cozinhe por 30 minutos, virando as peras na metade do tempo. Desligue o fogo e sirva as peras acompanhadas com a calda e as castanhas trituradas.
