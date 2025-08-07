Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

5 receitas veganas para os dias frios

Aprenda a preparar opções irresistíveis para se aquecer no inverno

Portal EdiCase

Portal EdiCase|Do R7

5 receitas veganas para os dias frios Portal EdiCase

Os pratos quentes são um dos principais atrativos durante o inverno por sua capacidade de aumentar a temperatura corporal e proporcionar a sensação de conforto. Amplamente conhecidos por seus aromas e sabores característicos da época, eles são preparados com uma variedade de ingredientes relativos à estação e são perfeitos para incluir na dieta vegana.

A seguir, confira 5 receitas veganas saborosas e nutritivas para incluir no cardápio nos dias frios!

Creme de palmito

Ingredientes


  • 700 g palmito pupunha picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascado e amassado
  • 700 ml de água
  • Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo


Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o palmito e a água e cozinhe até ficar macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Dica: sirva com coentro e croûtons.


Sopa de fava com alho-poró

Ingredientes

  • 200 g de fava lavada e escorrida
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1 batata-doce descascada e cortada em rodelas
  • Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a fava, cubra com o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o alho-poró, a cenoura e a batata-doce e mexa. Cozinhe por 5 minutos. Após, disponha a fava e o caldo na panela, coloque o orégano e misture. Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e ajuste o sal. Sirva em seguida.

Polenta com ragu de lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de fubá
  • 3 xícaras de chá de água
  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 1 tomate picado e sem sementes
  • 1/2 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal, azeite, orégano, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o fubá e a água e misture. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate, a cenoura e a lentilha. Tempere com orégano, páprica defumada e pimenta-do-reino. Cozinhe até obter um molho encorpado. Desligue o fogo e sirva acompanhado com a polenta.

Canjica

Ingredientes

  • 500 g de milho branco para canjica
  • 2 l de leite de coco
  • 2 canelas em pau
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 100 g de coco ralado
  • 1 pitada de sal
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o milho, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água e transfira o milho para uma panela de pressão. Adicione metade do leite de coco, a água a canela em pau, o coco ralado e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão ou até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Acrescente o açúcar e o restante do leite de coco e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Pera ao vinho

Ingredientes

  • 6 peras firmes, descascadas e inteiras
  • 500 ml de vinho tinto
  • 250 ml de água filtrada
  • 3 colheres de chá de açúcar
  • 5 cravos-da-índia
  • Castanhas trituradas para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o vinho tinto, a água e o açúcar e leve ao fogo médio até dissolver o açúcar, mexendo sempre. Abaixe o fogo e adicione as peras e os cravos-da-índia. Cozinhe por 30 minutos, virando as peras na metade do tempo. Desligue o fogo e sirva as peras acompanhadas com a calda e as castanhas trituradas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.