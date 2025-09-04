5 temas que podem ser cobrados na redação do Enem Assuntos podem envolver relevância social, política, ambiental, tecnológica e econômica no Brasil Portal EdiCase|Do R7 04/09/2025 - 11h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h39 ) twitter

Como em anos anteriores, a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mantém sua estrutura padrão. Os candidatos devem elaborar um texto dissertativo-argumentativo, demonstrando habilidades linguísticas, gramaticais, socioculturais, além de repertório histórico, político, econômico para embasar suas posições diante da situação-problema apresentada — e, ainda, propor uma solução para ela.

Daniela Toffoli, professora de redação do Curso Anglo, destaca a relevância da redação e os impactos que um bom ou mau desempenho podem ter. “A redação do Enem avalia simultaneamente a capacidade de argumentação, pensamento crítico e escrita. Pode determinar o ingresso em cursos concorridos da graduação”, afirma.

A especialista explica que, historicamente, os temas solicitados na redação do exame costumam estar relacionados com assuntos de relevância social, política, ambiental, tecnológica e econômica no Brasil. “Esses temas avaliam a capacidade do aluno de refletir sobre questões atuais e propor soluções viáveis a partir de conhecimentos diversos socioculturais. Espera-se que o aluno demonstre conhecimento sobre o tema, além da sua capacidade de argumentação lógica, e que sugira intervenções respeitando os direitos humanos”, afirma.

Para auxiliar os estudantes que farão a prova em novembro, Daniela Toffoli elenca cinco apostas de temas que podem ser cobrados na redação do Enem. A professora também explica os motivos para as escolhas, além dos pontos importantes a serem abordados e erros que podem ser evitados para a conquista do desempenho almejado. Confira!

1. O desafio da sustentabilidade ambiental nas grandes cidades brasileiras

Segundo a especialista, a crescente urbanização e seus impactos ambientais tornam este tema cada vez mais relevante. É importante ter atenção a dados sobre poluição, mobilidade urbana e políticas de sustentabilidade. Além disso, deve-se evitar na redação propostas irreais ou falta de embasamento científico.

2. Os limites da regulamentação das novas tecnologias: privacidade e segurança

Com avanços tecnológicos rápidos, regulamentação e ética digital são cruciais. É importante ter atenção a legislação atual, casos de vazamento de dados e impactos na sociedade. Além disso, deve-se evitar na redação simplificações ou desconhecimento de leis.

3. Combate à violência doméstica: avanços e desafios no Brasil

O tema pode ser cobrado na redação do Enem devido à crescente conscientização e mobilização social sobre o tema. É importante ter atenção a estatísticas de violência, políticas de proteção e movimentos sociais. Além disso, deve-se evitar generalizações ou propostas de soluções superficiais.

4. O analfabetismo no século XXI: barreiras para uma educação plena

O tema pode ser cobrado na redação do Enem devido à importância da educação como direito fundamental e base para o desenvolvimento. É importante ter atenção a dados educacionais, barreiras socioeconômicas e políticas de educação. Além disso, deve-se evitar no texto a falta de dados atualizados ou propostas irreais.

5. Enfrentando a homofobia: caminhos para uma sociedade mais inclusiva

A luta por direitos LGBTQIA+ continua central no debate social, podendo ser cobrado na redação do Enem. É importante ter atenção a legislação, casos de discriminação e campanhas educativas. Além disso, deve-se evitar desconsiderar a complexidade social do tema.

Por Laura Ragazzi