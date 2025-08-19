6 passos para sua maquiagem resistir ao frio e à pele seca
Aprenda técnicas estratégicas para uma make impecável
Quando a temperatura cai, a maquiagem parece simplesmente não aderir. Em peles secas ou maduras, o efeito pode ser ainda mais frustrante: craquela, acumula nas linhas ou desaparece em poucas horas. Mas a maquiadora e influenciadora digital Bruna Malheiros, especialista em pele glow e acabamento sofisticado, compartilha uma técnica que virou queridinha no frio — e também é perfeita para quem sofre com ressecamento.
“O segredo é usar uma bruma fixadora hidratante em diferentes etapas da maquiagem. Ela entra logo após a etapa de hidratação, formando uma película protetora que segura a umidade da pele. Logo após a aplicação dos produtos cremosos e antes do pó, essa mesma bruma ajuda a manter o viço e evita que os produtos craquelem; e, no final, sela tudo, garantindo um acabamento luminoso e confortável o dia todo”, explica Bruna Malheiros.
A seguir, confira 6 passos recomendados por ela para fazer a maquiagem durar mais — com conforto, viço e nada de craquelado:
1. Capriche na hidratação com fórmulas densas e nutritivas
A preparação da pele é o que sustenta toda a maquiagem. “Use um hidratante mais potente, com ativos como manteiga de karité, pantenol ou óleos vegetais. Inicio com uma solução antioxidante e hidratante, formulada com ativos em nanopartículas que agem nas camadas mais profundas da pele, proporcionando hidratação intensa e duradoura. Depois, aplico um balm hidratante mais denso, ideal para intensificar a hidratação e proteger a pele do frio”, indica a maquiadora Bruna Malheiros.
2. Corrija e ilumine a região dos olhos com leveza
Nada de corretivo pesado que acumula nas linhas. “Prefira usar um iluminador antes da base, só na região abaixo dos olhos. Ele ajuda a cobrir as olheiras com uma textura leve, iluminadora e hidratante, que suaviza o olhar sem pesar — perfeito para quem tem pele seca ou madura e quer evitar mais uma camada que pode craquelar”.
3. Faça um banho de bruma para selar a hidratação
Depois do hidratante, é hora de caprichar na bruma. “Gosto de borrifar bastante a Fix Care, da BM Beauty, até a pele ficar bem úmida. Ela forma um filme protetor que segura a hidratação e prepara a pele para receber a base. A fórmula é rica em acquasalina, niacinamida, pantenol e aquaporine, que hidratam profundamente e ajudam a manter o viço por mais tempo”, explica Bruna Malheiros.
4. Aplique a base e os produtos cremosos
Depois que a bruma secar, escolha uma base fluida e hidratante, nada de mate — as fórmulas mates tendem a deixar o acabamento mais seco e podem evidenciar linhas ou áreas de ressecamento. Para contorno, blush e iluminador, aposte nas versões cremosas, que mantêm o viço e garantem ainda mais hidratação.
5. Use um pó leve e hidratante por todo o rosto
Diferentemente da regra tradicional de selar apenas pontos estratégicos, Bruna Malheiros aplica pó no rosto todo — mas nada de excesso, apenas o necessário para garantir durabilidade. Aposte nos pós ultrafinos, com ácido hialurônico na fórmula, que ajudam a manter a hidratação da pele, sem marcar ou ressecar”. O resultado é uma finalização suave, com toque aveludado e sem comprometer o viço.
6. Finalize com um banho de bruma
Esse é o passo que muda tudo. “Depois do pó, volto com a Fix Care em uma aplicação generosa mesmo — é um banho de bruma! A pele precisa ficar visivelmente molhada”, ensina Bruna Malheiros. Esse último passo cria uma película hidratante que sela todas as camadas, devolve o viço e garante que a maquiagem permaneça bonita, confortável e intacta ao longo do dia, mesmo no frio. “Quando seca, o glow aparece e a make fica belissíma por horas. É isso que mantém a pele viçosa e nada craquelada”.
Com a pele pronta, é só finalizar com sombra, máscara de cílios, sobrancelhas e boca — do seu jeito. O importante é garantir que a base da maquiagem esteja confortável, viçosa e protegida do ressecamento.
Por Denyze Moreira
