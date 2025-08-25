6 receitas saudáveis e práticas com batata Aprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos para manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor Portal EdiCase|Do R7 25/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

6 receitas saudáveis e práticas com batata Portal EdiCase

Excelente fonte de carboidrato e fibras, a batata é um alimento versátil, nutritivo e acessível. Quando preparada de maneira saudável, ela pode se transformar em uma opção deliciosa e equilibrada para qualquer refeição, especialmente para quem deseja manter uma alimentação balanceada sem abrir mão do sabor. Por isso, confira 6 receitas práticas com batata para incluir no cardápio!

Nhoque de batata com aveia

Ingredientes

500 g de batata descascada

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 ovo

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

‌



Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as batatas em um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e adicione a aveia em flocos, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea e, se necessário, adicione mais um pouco de aveia. Modele os nhoques no formato desejado e reserve.

‌



Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, com o auxílio de uma escumadeira, disponha os nhoques na panela e cozinhe até emergirem na superfície. Escorra e disponha em um prato. Cubra com o molho de tomate e sirva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com queijo parmesão ralado e decorado com folhas de manjericão.

‌



Salada de batata com iogurte

Ingredientes

600 g de batata bolinha descascada

1 colher de chá de cúrcuma em pó

3 dentes de alho descascados e amassados

1/3 de xícara de chá de aipo picado

picado 170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de sementes de mostarda moídas

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, transfira para um recipiente e reserve. Em um recipiente, coloque o iogurte, a cúrcuma, o azeite de oliva, as sementes de mostarda e o aipo e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre as batatas e misture delicadamente. Finalize polvilhando com a salsinha e sirva em seguida.

Batata ao curry com grão-de-bico

Ingredientes

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

1/2 xícara de chá de grão-de-bico

1 colher de chá de curry em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Escorra e transfira para uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio por 40 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque as batatas e tempere com azeite de oliva, curry, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos. Após, retire as batatas do forno e misture com o grão-de-bico cozido. Sirva em seguida.

Escondidinho de frango com batata

Ingredientes

1 kg de peito de frango cozido e desfiado

1 kg de batata descascada

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de creme de leite vegetal

1 xícara de chá de molho de tomate

1/5 de xícara de chá de água

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e do alho e doure. Acrescente o frango e frite até dourar. Junte as folhas de espinafre, molho de tomate e a água e cozinhe até obter um molho consistente. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com o auxílio de um garfo, amasse.

Em seguida, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola e do alho e doure. Coloque as batatas amassadas e o creme de leite e cozinhe por 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um refratário, monte o escondidinho na sequência de uma camada de purê, uma camada de frango e, para finalizar, outra camada de purê. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com queijo parmesão ralado.

Sopa de batata com alho-poró e abobrinha

Ingredientes

4 batatas descascadas e cortadas em cubos

1 talo de alho-poró higienizado e cortado em rodelas

higienizado e cortado em rodelas 1 abobrinha descascada e cortada em cubos

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue por 4 minutos. Acrescente as batatas, a abobrinha e a água. Cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Transfira a sopa para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Hambúrguer de batata

Ingredientes

1 batata descascada

1/5 de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Farinha de aveia para empanar

Óleo de coco para untar e fritar

para untar e fritar Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a batata para um recipiente. Com a ajuda de um garfo, amasse e reserve. Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a batata e refogue por 3 minutos.

Desligue o fogo, espere amornar e modele a mistura no formato de um hambúrguer. Passe na farinha de aveia para empanar e disponha em uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.