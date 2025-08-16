6 receitas típicas do Norte do Brasil
Aprenda a preparar pratos deliciosos e apaixone-se pelos sabores dessa região
A culinária do Norte do Brasil é marcada pela diversidade e riqueza de sabores, resultado da influência das culturas indígena, africana e europeia. Ingredientes típicos da região, como tucupi e jambu, dão identidade única aos pratos.
A seguir, descubra algumas receitas tradicionais e surpreenda-se com a explosão de sabores e experiências gastronômicas que essa região oferece!
1. Tacacá
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o tucupi, o alho, a chicória, a pimenta-de-cheiro, o sal e a pimenta-do-reino e leve ao fogo médio. Cozinhe por 30 minutos após começar a ferver. Desligue o fogo e reserve. Lave os camarões em água corrente, coloque em uma panela, acrescente 4 xícaras de chá de água e leve ao fogo médio por 5 minutos.
Depois, retire os camarões da água, descasque-os e reserve. Adicione a goma de mandioca na panela com a água dos camarões e leve ao fogo médio. Cozinhe até atingir a textura de mingau e reserve. Em outra panela, coloque o jambu, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os talos ficarem macios. Sirva em uma cuia um pouco do caldo de tucupi, da goma, do jambu e alguns camarões.
2. Maniçoba
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as folhas de mandioca e louro. Cubra com 1 litro de água e leve ao fogo baixo. Cozinhe por 8 horas, mexendo de vez em quando. Acrescente mais água quando estiver ficando seco. Depois, em recipientes separados, coloque o pé, o rabo de porco e o charque e cubra com água. Deixe de molho para retirar o excesso de sal.
Após, em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as carnes e refogue até dourar. Transfira para a panela com as folhas de mandioca e tempere com pimenta-do-reino e coentro. Cozinhe por 30 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida com arroz branco e farinha.
3. Pato no tucupi
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe o pato com água e sal em fogo médio por 50 minutos. Transfira o pato para um recipiente e reserve. Em outra panela, ferva o tucupi em fogo médio para reduzir a acidez e retire impurezas que subirem à superfície. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Reserve.
Na mesma panela, refogue o alho, a cebola e a pimenta-de-cheiro em um pouco de manteiga. Adicione o tucupi e tempere com sal. Acrescente o pato cozido e reduza o fogo. Cozinhe por 30 minutos e, antes de desligar o fogo, junte as folhas de jambu. Sirva em seguida acompanhado com arroz branco.
4. Açaí com peixe
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra e deixe descansar por 20 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira funda, aqueça o óleo em fogo médio. Passe os filés de peixe na farinha de mandioca e frite no óleo quente até dourar. Desligue o fogo, escorra em papel-toalha e disponha em um prato. Reserve. Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí e bata até obter uma consistência cremosa. Disponha em um recipiente e, se desejar, tempere com sal. Sirva acompanhado com o peixe frito.
5. Costela de Tambaqui
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a costela de tambaqui com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola, os tomates e o pimentão e refogue até ficarem macios. Acrescente a costela de tambaqui, cubra com água e cozinhe por 40 minutos. Desligue o fogo e polvilhe com coentro. Sirva em seguida.
6. Bolo de macaxeira
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque a macaxeira em um pano de prato e esprema para tirar o leite. Disponha em um recipiente e adicione o açúcar, a manteiga, as gemas, o sal e o leite. Misture até obter uma consistência homogênea e reserve. Em uma batedeira, bata as claras até atingir o ponto de neve. Despeje sobre a massa e misture delicadamente. Acrescente o fermento químico e mexa para incorporar. Após, coloque a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.
