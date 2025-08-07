6 sobremesas incríveis para o almoço de Dia dos Pais
Veja como preparar receitas de doces para aproveitar com a família nessa data especial
O almoço de Dia dos Pais é um momento especial de celebração e união familiar, em que a comida é uma das formas mais carinhosas de expressar amor e gratidão. Para tornar essa ocasião ainda mais memorável, nada melhor do que finalizar a refeição com uma deliciosa sobremesa, que acrescenta um toque doce e especial à data.
Abaixo, confira 6 receitas de sobremesas incríveis para o almoço de Dia dos Pais!
Torta de morango
Ingredientes
Massa
Recheio
Cobertura
Modo de preparo
Massa
Em uma batedeira, coloque a farinha de trigo, a gema de ovo, a manteiga, o açúcar, o fermento e bata até a massa ficar homogênea. Depois, distribua a massa no fundo e nas laterais de uma forma de fundo removível e fure o fundo com um garfo para não inflar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.
Recheio
Em um recipiente, coloque o leite e o amido de milho e misture até dissolver. Adicione os demais ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar.
Montagem
Coloque o recheio sobre a massa assada e decore com os morangos. Leve à geladeira por 3 horas e sirva em seguida.
Musse de chocolate de corte
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque metade do leite, o creme de leite, o cacau em pó, o amido de milho e o açúcar. Misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo, adicione o restante do leite e continue mexendo até obter um creme denso. Quando começar a ferver, mexa por mais 15 minutos. Adicione o chocolate e mexa por mais 30 minutos. Desligue o fogo. Unte uma forma para bolo inglês com óleo de coco e adicione a musse. Leve à geladeira por 12 horas. Depois, desenforme e cubra com o chocolate granulado. Sirva em seguida.
Moça gelada
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até obter o ponto de brigadeiro. Adicione o creme de leite e misture. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até ficar consistente. Depois, misture delicadamente o brigadeiro com o chantili e o granulado. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.
Gelatina colorida
Ingredientes
Modo de preparo
Prepare as gelatinas com sabor conforme explicado na embalagem. Leve à geladeira para endurecer. Após, em um liquidificador, coloque o creme de leite, o leite condensado e a gelatina sem sabor hidratada e bata até ficar homogêneo. Reserve. Retire as gelatinas com sabor da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Coloque em uma forma para pudim e despeje o creme reservado sobre elas. Leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Pudim de avelã na taça
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Peneire as gemas sobre ele e misture. Acrescente o creme de avelã e o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque o leite e a gelatina e leve ao fogo médio até dissolver completamente, sem deixar ferver. Retire do fogo e reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve, adicionando o açúcar aos poucos para formar um suspiro. Delicadamente, misture a gelatina e as claras em neve ao creme de avelã e despeje em taças. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Pavê de paçoca
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Junte a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em um refratário, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca até terminarem os ingredientes. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Junte a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em um refratário, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca até terminarem os ingredientes. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.