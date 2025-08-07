7 cuidados importantes com gatos sem pelos Sensíveis ao frio, ao sol e à oleosidade, esses animais necessitam de uma rotina diferenciada Portal EdiCase|Do R7 07/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h19 ) twitter

Os gatos sem pelos, como o famoso sphynx, o donskoy e o peterbald, se destacam pela aparência exótica. Eles despertam curiosidade por não possuírem a pelagem característica dos felinos e por seu visual elegante e musculoso. No entanto, o que os torna tão diferentes também exige cuidados específicos. A ausência de pelos interfere diretamente na forma como o corpo do animal lida com a temperatura, a exposição ao ambiente e até a higiene.

Sem a camada de pelos que protege outros gatos do frio, dos raios solares e do acúmulo de oleosidade, esses felinos ficam mais expostos a problemas de pele, ressecamentos, queimaduras solares, infecções e até alterações no metabolismo. Por isso, a seguir, confira alguns cuidados importantes!

1. Proteja contra o frio diariamente

Por não possuírem pelos, esses gatos perdem calor com mais facilidade e são extremamente vulneráveis a temperaturas mais baixas. Por isso, é importante manter o ambiente sempre aquecido, especialmente durante as noites e no inverno. Camas com cobertores, mantas térmicas, casinhas fechadas e até roupas específicas para gatos ajudam a preservar o calor corporal. Além disso, é importante evitar que o animal fique próximo a janelas abertas, correntes de ar ou pisos frios.

2. Evite exposição ao sol sem proteção

A pele dos gatos sem pelos é extremamente sensível à radiação solar e pode sofrer queimaduras com facilidade. Como não têm pelagem para servir de barreira natural, mesmo exposições curtas podem causar danos. O ideal é controlar o tempo em que o animal fica ao sol e limitar os horários às primeiras horas da manhã ou ao fim da tarde. Em casos de necessidade, o uso de protetor solar veterinário pode ser indicado pelo profissional, mas nunca se deve usar produtos humanos.

3. Dê banhos com frequência e da forma correta

A pele dos gatos sem pelos tende a acumular oleosidade, suor e impurezas, pois não há pelos para absorver esse excesso. Isso pode gerar odor, cravos, dermatites e até infecções bacterianas. Por isso, é preciso incluir banhos na rotina — geralmente uma vez por semana — com água morna e shampoo próprio para gatos. É essencial enxaguar bem e secar completamente o corpo do animal, inclusive entre as dobrinhas da pele, para evitar umidade acumulada.

4. Limpe as orelhas com atenção semanalmente

A ausência de pelos no canal auditivo facilita o acúmulo de cera e sujeira nas orelhas, o que aumenta o risco de inflamações como otites. Para prevenir isso, é importante realizar a limpeza regularmente, pelo menos uma vez por semana, com algodão ou gaze embebida em solução específica indicada por um veterinário. Jamais se deve usar hastes flexíveis ou inserir objetos no ouvido do gato. O procedimento deve ser feito com delicadeza, observando se há sinais de secreção, odor forte ou coceira.

5. Higienize as dobras da pele frequentemente

Muitos gatos sem pelos, principalmente o sphynx, apresentam pregas na pele, que acumulam suor, sebo e sujeira. Essas áreas são propensas ao surgimento de bactérias e fungos se não forem higienizadas com frequência. A limpeza pode ser feita com gaze embebida em soro fisiológico ou lenços umedecidos próprios para pets. Esse cuidado deve fazer parte da rotina semanal, principalmente em regiões como pescoço, axilas, virilhas e rosto.

6. Mantenha a pele hidratada e saudável

A pele de gatos sem pelos tende a ressecar com facilidade, especialmente em climas secos ou após banhos frequentes. O ressecamento pode levar à descamação, coceira e rachaduras. Para manter a hidratação adequada, é possível aplicar loções específicas indicadas por veterinários, com fórmulas suaves e seguras para felinos. Nunca se deve usar hidratantes humanos, pois muitos contêm substâncias tóxicas para os animais. Uma boa alimentação também contribui para a saúde da pele.

7. Visite o veterinário com regularidade

Devido à predisposição a dermatites, infecções, queimaduras e outros problemas relacionados à pele, o acompanhamento veterinário deve ser frequente. Além das consultas anuais, é importante ficar atento a qualquer alteração na coloração, textura ou cheiro da pele. O profissional também pode indicar exames de rotina, vacinas, controle de parasitas e produtos preventivos para manter a saúde do gato sempre em dia.