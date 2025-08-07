7 dicas para conquistar o primeiro emprego
Veja como se preparar para ingressar no mercado de trabalho
O primeiro emprego é o passo inicial para a construção do futuro profissional. Contudo, mesmo os profissionais que estão iniciando no mercado de trabalho, precisam demonstrar alguns tipos de comportamentos para aumentar as chances de contratação pelas empresas. A seguir, veja 7 dicas valiosas que te ajudarão nesse processo.
1. Invista no aprendizado
Busque novos aprendizados constantemente. Além da escola ou da faculdade, invista em cursos de idiomas ou de outros assuntos do seu interesse profissional.
2. Enriqueça sua bagagem cultural
Tenha hobbies, seja um esporte, uma atividade artística ou cultural. Se você passar todo seu tempo livre assistindo TV em casa, além de não conhecer novas pessoas (que podem indicá-lo para um emprego), também não terá uma bagagem cultural muito grande.
3. Use as redes sociais a seu favor
Atualize seu perfil no LinkedIn, participe de grupos de emprego nas redes sociais e siga empresas no Instagram. Muitas vagas são divulgadas por lá antes de aparecerem em sites tradicionais.
4. Pratique a leitura
Leia sobre as áreas em que você pretende trabalhar, conheça o mercado.
5. Estabeleça contatos na área que deseja atuar
Converse com pessoas que trabalham ou já trabalharam na área. Além de ficar mais informado sobre a profissão, você já demonstra interesse e, no caso de alguma oportunidade, pode ser lembrado para uma indicação.
6. Faça atividades voluntárias
Elas podem ser consideradas importantes em um currículo enquanto você ainda não tem experiência profissional.
7. Aceite começar pequeno
Estágios, jovem aprendiz, freelas e trabalhos temporários podem ser a porta de entrada. Além disso, são ótimas chances de aprender e ganhar experiência.
Por Eco Editorial e Redação Edicase
