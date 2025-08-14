7 diferenças entre os gatos das raças bengal e ocicat Eles são felinos exóticos, mas com comportamentos, origens e características bem distintas Portal EdiCase|Do R7 14/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

7 diferenças entre os gatos das raças bengal e ocicat Portal EdiCase

À primeira vista, os gatos das raças bengal e ocicat podem ser facilmente confundidos. Ambos têm pelagem manchada e aparência exótica, que lembram felinos selvagens como leopardos e ocelotes. Por isso, muitas pessoas pensam que são semelhantes ou até da mesma linhagem. No entanto, ao observar mais de perto, fica evidente que se tratam de raças com origens diferentes, personalidades próprias, comportamentos distintos e características físicas únicas.

A seguir, confira algumas diferenças entre o bengal e o ocicat!

1. Origem e desenvolvimento genético

O bengal é resultado de cruzamentos planejados entre gatos domésticos e o gato-leopardo asiático (Prionailurus bengalensis), uma espécie selvagem nativa da Ásia. A raça começou a ser desenvolvida na década de 1960 nos Estados Unidos com o objetivo de criar um animal com aparência selvagem, mas com comportamento doméstico.

‌



O ocicat surgiu de forma inesperada na década de 1960, também nos EUA, durante uma tentativa de cruzar siameses e abissínios. O filhote manchado resultante chamou atenção e passou a ser selecionado como uma nova raça. Diferentemente do bengal, o ocicat não tem nenhuma origem selvagem.

2. Aparência geral e porte físico

‌



Os bengals têm corpo atlético, musculoso e alongado, com estrutura robusta que lembra animais selvagens. Possuem olhos ovais ou amendoados, cabeça larga e maxilares fortes. Os ocicats, por outro lado, têm aparência mais refinada e equilibrada, com corpo elegante, musculatura definida, mas sem exageros. A cabeça é levemente triangular e as orelhas são grandes e pontiagudas.

3. Textura e brilho da pelagem

‌



A pelagem do bengal é curta, extremamente macia e tem um brilho natural que parece cintilar à luz. Essa característica dá ao gato um visual único e sofisticado. Os pelos são densos e a pelagem costuma ser bem colada ao corpo. O ocicat também possui pelagem curta e macia, mas com textura mais firme e aparência mais opaca, sem o brilho cintilante. A diferença pode ser percebida facilmente ao acariciar os dois gatos.

4. Tipo e padrão das manchas

O bengal apresenta manchas irregulares, chamadas de “rosetas”, que podem lembrar as marcas de um leopardo. Elas variam em formato e cor, dando um visual mais selvagem ao animal. Além disso, a raça também pode exibir padrões marmorizados, com listras largas e curvas. O ocicat, por outro lado, tem manchas arredondadas, bem definidas e distribuídas simetricamente pelo corpo, sempre com contraste entre o fundo e os spots. Essa padronagem lembra o ocelote, felino que inspirou o nome da raça.

5. Variedade de cores aceitas

O bengal é encontrado em tons como marrom, prata e branco, sendo essas variações as mais comuns dentro da raça. O ocicat é reconhecido em uma variedade mais ampla de cores, incluindo chocolate, canela, lavanda, azul, prateado, entre outras.

6. Nível de energia e disposição para atividades

O bengal é uma raça extremamente ativa, cheia de energia, que gosta de correr, pular, explorar ambientes e escalar móveis. São gatos que se adaptam melhor a lares com bastante estímulo físico e mental, incluindo brinquedos interativos e prateleiras para subir. O ocicat também é brincalhão e adora interagir, mas apresenta um nível de energia mais moderado. Costuma alternar momentos de atividade com períodos de descanso e tende a ser menos agitado que o bengal.

7. Comportamento social e relação com humanos

O bengal tende a ser mais reservado com pessoas estranhas e costuma se apegar a poucos membros da casa. É independente, mas afetuoso com seus tutores de confiança. O ocicat, por outro lado, é conhecido por seu temperamento extremamente sociável. Gosta de companhia, aceita bem visitas e se dá bem com crianças e outros animais.