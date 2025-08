7 erros que você não pode cometer na redação do Enem Veja ao que se atentar para escrever um bom texto na prova e aumentar a sua nota Portal EdiCase|Do R7 06/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h18 ) twitter

Mais do que um exercício de escrita, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode definir quem conquista uma vaga e quem fica fora da universidade. Ela avalia não apenas o domínio da escrita, mas também a capacidade de formular soluções, defender pontos de vista e respeitar os direitos humanos — tudo em no máximo 30 linhas. Em uma disputa acirrada, cada ponto conta, e o bom desempenho no texto dissertativo-argumentativo faz total diferença.

De acordo com Irlaine Helal, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, muitos estudantes ainda cometem erros básicos que comprometem toda a nota da redação. “É fundamental entender que a escrita no Enem não avalia apenas criatividade, mas, sim, técnica, argumentação e domínio da norma culta”, afirma.

Para não perder oportunidades por detalhes evitáveis, é importante conhecer estes 7 erros que você não pode cometer na redação do Enem. Confira!

1. Fugir do tema proposto

Não compreender a proposta de redação ou escrever sobre outro assunto é um dos erros mais graves. O ideal é ler os textos motivadores com atenção e identificar claramente o problema a ser discutido.

2. Não apresentar proposta de intervenção

No Enem, é obrigatório sugerir uma solução para o problema abordado no texto. “A proposta precisa ser clara, viável e respeitar os direitos humanos”, explica Irlaine Helal.

3. Cometer erros gramaticais e ortográficos

Dominar a norma culta da língua portuguesa é essencial. Por isso, revise sempre o texto antes de entregar e evite abreviações ou linguagem informal.

4. Apresentar ideias sem conexão entre si

Muitos candidatos pecam ao organizar os parágrafos de maneira solta, sem lógica ou sequência. Essa falta de ligação compromete o entendimento da proposta e prejudica a avaliação final. “Cada parágrafo precisa ter uma função no texto e todos devem estar ligados entre si. Isso garante coesão e coerência”, destaca Irlaine Helal.

5. Copiar os textos de apoio

Os trechos motivadores devem apenas servir como referência. Copiar parte deles pode anular a prova ou tirar pontos importantes.

6. Escrever pouco ou ultrapassar o limite

A redação do Enem deve ter entre 7 e 30 linhas. Textos muito curtos ou que ultrapassem o espaço disponível podem ser desconsiderados.

7. Deixar para treinar na última hora

É importante praticar a escrita da redação do Enem. “O treino constante ajuda o estudante a entender a estrutura ideal da redação e a corrigir seus próprios erros com o tempo. A prática é indispensável”, orienta a docente.

Por Priscila Dezidério