7 massas leves e práticas para o jantar
Veja como tornar a última refeição do dia mais gostosa
O jantar, muitas vezes subestimado, se trata de uma das refeições mais importantes do dia e desempenha um papel fundamental no nosso bem-estar. Depois de um dia agitado, é nesse momento que recarregamos as energias e ajudamos o corpo a se recuperar durante a noite. Uma opção prática e nutritiva para consumir nessa refeição são as massas leves. Rápidas e versáteis, elas fornecem uma base rica em carboidratos, garantindo energia de forma duradoura.
O jantar, muitas vezes subestimado, se trata de uma das refeições mais importantes do dia e desempenha um papel fundamental no nosso bem-estar. Depois de um dia agitado, é nesse momento que recarregamos as energias e ajudamos o corpo a se recuperar durante a noite. Uma opção prática e nutritiva para consumir nessa refeição são as massas leves. Rápidas e versáteis, elas fornecem uma base rica em carboidratos, garantindo energia de forma duradoura.
Abaixo, confira como preparar algumas opções!
Abaixo, confira como preparar algumas opções!
Nhoque de batata-doce e sálvia
Nhoque de batata-doce e sálvia
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Refogado de sálvia
Refogado de sálvia
Modo de preparo
Modo de preparo
Massa
Massa
Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de um garfo, amasse as batatas ainda quentes. Adicione a farinha de aveia, o ovo, o sal e a noz-moscada. Misture até formar uma massa homogênea. Se a massa estiver muito pegajosa, adicione um pouco mais de farinha de aveia.
Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de um garfo, amasse as batatas ainda quentes. Adicione a farinha de aveia, o ovo, o sal e a noz-moscada. Misture até formar uma massa homogênea. Se a massa estiver muito pegajosa, adicione um pouco mais de farinha de aveia.
Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de aveia, divida a massa em porções e faça rolinhos com aproximadamente 1,5 cm de espessura. Corte os rolinhos em pequenos pedaços para formar os nhoques. Você pode marcar cada nhoque com um garfo. Em uma panela grande, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e cozinhe os nhoques em porções. Quando subirem à superfície, estão prontos. Retire com uma escumadeira e reserve.
Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de aveia, divida a massa em porções e faça rolinhos com aproximadamente 1,5 cm de espessura. Corte os rolinhos em pequenos pedaços para formar os nhoques. Você pode marcar cada nhoque com um garfo. Em uma panela grande, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e cozinhe os nhoques em porções. Quando subirem à superfície, estão prontos. Retire com uma escumadeira e reserve.
Refogado de sálvia
Refogado de sálvia
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione as folhas de sálvia e doure levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture os nhoques cozidos no refogado de sálvia e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione as folhas de sálvia e doure levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture os nhoques cozidos no refogado de sálvia e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Farfalle com cogumelos e espinafre
Farfalle com cogumelos e espinafre
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe o farfalle integral em água com sal, em fogo médio, até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente os cogumelos e refogue até ficarem macios. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o iogurte natural e misture. Acrescente o farfalle cozido e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Em uma panela, cozinhe o farfalle integral em água com sal, em fogo médio, até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente os cogumelos e refogue até ficarem macios. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o iogurte natural e misture. Acrescente o farfalle cozido e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Orzo com legumes salteados
Orzo com legumes salteados
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe o orzo em água com sal em fogo médio até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e salteie até ficarem macios, mas ainda crocantes. Adicione as ervilhas e refogue rapidamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o orzo cozido e mexa para incorporar. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Em uma panela, cozinhe o orzo em água com sal em fogo médio até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e salteie até ficarem macios, mas ainda crocantes. Adicione as ervilhas e refogue rapidamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o orzo cozido e mexa para incorporar. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Panqueca de beterraba com frango
Panqueca de beterraba com frango
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Recheio
Recheio
Modo de preparo
Modo de preparo
Recheio
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue até ficar dourado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 3 minutos e desligue o fogo. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue até ficar dourado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 3 minutos e desligue o fogo. Reserve.
Massa
Massa
Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo integral, os ovos, o leite de soja, a beterraba e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Despeje uma concha da massa sobre a panela e cozinhe até a panqueca ficar firme. Vire e cozinhe por mais 1 minuto. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Após, distribua o recheio de frango sobre os discos de panqueca e enrole.
Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo integral, os ovos, o leite de soja, a beterraba e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Despeje uma concha da massa sobre a panela e cozinhe até a panqueca ficar firme. Vire e cozinhe por mais 1 minuto. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Após, distribua o recheio de frango sobre os discos de panqueca e enrole.
Dica: sirva acompanhado com molho de tomate.
Dica: sirva acompanhado com molho de tomate.
Pastel de forno com frango e brócolis
Pastel de forno com frango e brócolis
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Recheio
Recheio
Modo de preparo
Modo de preparo
Recheio
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o frango, o brócolis e a cenoura e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o frango, o brócolis e a cenoura e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
Massa
Massa
Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo integral e o sal. Adicione a água morna e o azeite de oliva e mexa até obter uma massa homogênea. Sove a massa em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo integral até ficar lisa e elástica. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 5 minutos.
Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo integral e o sal. Adicione a água morna e o azeite de oliva e mexa até obter uma massa homogênea. Sove a massa em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo integral até ficar lisa e elástica. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 5 minutos.
Montagem
Montagem
Divida a massa em pequenas porções e abra no formato de discos. Coloque uma porção do recheio no centro de cada um e dobre ao meio, formando um semicírculo. Pressione as bordas com um garfo para selar e coloque os pastéis uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Divida a massa em pequenas porções e abra no formato de discos. Coloque uma porção do recheio no centro de cada um e dobre ao meio, formando um semicírculo. Pressione as bordas com um garfo para selar e coloque os pastéis uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Ravióli de espinafre com tofu
Ravióli de espinafre com tofu
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Recheio
Recheio
Modo de preparo
Modo de preparo
Recheio
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione as folhas de espinafre e o tofu e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e acrescente o cheiro-verde. Desligue o fogo e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione as folhas de espinafre e o tofu e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e acrescente o cheiro-verde. Desligue o fogo e reserve.
Massa
Massa
Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo integral com a semolina. Adicione a água aos poucos, mexendo até obter uma consistência homogênea. Em seguida, abra a massa sobre uma superfície lisa e enfarinhada com farinha integral, utilizando um rolo. Com uma faca, corte em retângulos, recheie e dobre com cuidado, fechando as laterais com um garfo. Repita o processo até finalizar toda a massa e reserve. Em uma panela, ferva água em fogo médio. Com uma escumadeira, coloque os raviolis aos poucos e cozinhe até que subam à superfície. Retire da panela e sirva em seguida.
Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo integral com a semolina. Adicione a água aos poucos, mexendo até obter uma consistência homogênea. Em seguida, abra a massa sobre uma superfície lisa e enfarinhada com farinha integral, utilizando um rolo. Com uma faca, corte em retângulos, recheie e dobre com cuidado, fechando as laterais com um garfo. Repita o processo até finalizar toda a massa e reserve. Em uma panela, ferva água em fogo médio. Com uma escumadeira, coloque os raviolis aos poucos e cozinhe até que subam à superfície. Retire da panela e sirva em seguida.
Quiche de espinafre e tomate-cereja
Quiche de espinafre e tomate-cereja
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva e o sal até ficar homogêneo. Adicione a água aos poucos, mexendo até obter uma massa lisa. Forre uma forma de quiche com a massa, pressionando o fundo e as laterais. Com um garfo, faça furos na base e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos.
Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva e o sal até ficar homogêneo. Adicione a água aos poucos, mexendo até obter uma massa lisa. Forre uma forma de quiche com a massa, pressionando o fundo e as laterais. Com um garfo, faça furos na base e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos.
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos e o leite desnatado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de espinafre refogadas e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a massa pré-assada e finalize com os tomates-cerejas. Leve ao forno preaquecido a 180°C por mais 30 minutos. Sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos e o leite desnatado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de espinafre refogadas e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a massa pré-assada e finalize com os tomates-cerejas. Leve ao forno preaquecido a 180°C por mais 30 minutos. Sirva em seguida.