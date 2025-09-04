7 receitas com batata-doce para o pós-treino Aprenda a preparar opções saudáveis e leves para recuperar a energia após a academia Portal EdiCase|Do R7 04/09/2025 - 15h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h18 ) twitter

A batata-doce é rica em fibras, proteínas e vitaminas essenciais para o corpo. Comumente consumida nas dietas, pode ser utilizada no preparo de diversos pratos simples e deliciosos. Isso porque o vegetal é ideal para fazer substituições saudáveis e evitar o consumo de alimentos calóricos, principalmente após praticar atividade física.

A seguir, confira 7 receitas com batata-doce para o pós-treino!

Muffin de batata-doce com frango

Ingredientes

‌



400 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 6 colheres de sopa de ricota

500 g de peito de frango

1 colher se sopa de azeite de oliva

2 tomates italianos cortados em cubos

1 cebola descascada e picada

4 claras de ovo

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto

Água para cozinhar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

‌



Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva, o frango, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture. Leve ao fogo médio e refogue por 3 minutos. Em seguida, adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão.

Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Aguarde o frango esfriar, desfie-o e transfira para um recipiente. Junte a batata-doce, a ricota, os tomates, as claras de ovo, a salsinha e a cebolinha e misture. Reserve. Unte formas para cupcake com azeite de oliva e distribua a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

‌



Pãozinho de batata-doce

Ingredientes

1 xícara de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

20 ml de azeite de oliva

30 ml de água

1 colher de sopa de semente de linhaça

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, o azeite de oliva, o polvilho azedo, a semente de linhaça, a água e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os pães sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Omelete de batata-doce

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

1 folha de couve-manteiga picada

1 tomate sem sementes e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Adicione a batata-doce, a couve-manteiga e o tomate e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e doure dos dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Musse de batata-doce com cacau

Ingredientes

400 g de batata-doce descascada e cozida

200 g de chocolate 70% cacau picado

70% cacau picado 200 ml de leite de aveia

3 xícaras de chá de xarope de agave

Cacau em pó para finalizar

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate 70% cacau e reserve. Em um liquidificador, coloque a batata-doce e bata até obter um purê. Adicione o leite de aveia, o xarope de agave e o chocolate derretido e bata novamente para incorporar. Distribua em taças individuais e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida decorado com cacau em pó.

Pizza de batata-doce

Ingredientes

Massa

1 batata-doce descascada, cozida e amassada

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 pitada de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Recheio

2 colheres de sopa de molho de tomate

100 g de peito de frango cozido e desfiado

2 fatias de queijo branco

1 tomate sem sementes e cortado em rodelas

Orégano e manjericão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a batata-doce com o ovo, a farinha de aveia e o sal até formar uma massa firme. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Em uma assadeira untada com óleo de coco, abra a massa em formato de disco. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire a pizza do forno e espalhe o molho de tomate sobre a superfície. Acrescente o frango, o queijo branco e o tomate. Leve ao forno por mais 10 minutos. Finalize com orégano e manjericão e sirva em seguida.

Panqueca de batata-doce

Ingredientes

100 g de batata-doce laranja descascada, cozida e amassada

6 colheres de sopa de farinha de aveia

2 ovos

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Mel para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a batata-doce e o ovo e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia, a canela e o fermento e bata novamente para misturar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e despeje sobre a panela. Doure dos dois lados e repita o processo com toda a massa. Desligue o fogo e sirva acompanhado com mel.

Biscoito de batata-doce

Ingredientes

1/2 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

1 ovo

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1 colher de sopa de óleo de coco

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento químico, e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.