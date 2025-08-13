7 receitas criativas e práticas com palmito
Veja como preparar pratos deliciosos com esse ingrediente simples e versátil
O palmito, extraído de diferentes tipos de palmeiras, se destaca pelo gosto agradável, mas também pelos benefícios nutricionais. Rico em fibras, minerais como ferro e fósforo e vitaminas A e C, ele contribui para uma dieta equilibrada e saudável. Além disso, nos dias em que a praticidade na cozinha se torna essencial, permite criar uma variedade de pratos rápidos e deliciosos.
A seguir, confira 7 receitas criativas e práticas para incluir este ingrediente no seu dia a dia!
Palmito com tomate e queijo parmesão
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o tomate com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Em um prato, faça camadas alternadas de rodelas de palmito, tomate e queijo parmesão ralado. Decore com folhas de manjericão e tomate-cereja. Se desejar, regue com um fio de azeite de oliva. Sirva em seguida.
Creme de palmito com abóbora
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia. Adicione o palmito e cozinhe por mais 5 minutos. Em seguida, use um mixer para bater a mistura até obter um creme homogêneo. Acrescente o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais alguns minutos, mexendo sempre. Sirva quente, decorado com salsinha.
Torta de palmito de liquidificador
Ingredientes
Massa
Recheio
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até incorporar. Adicione a farinha de trigo, o amido de milho e o sal e bata novamente até a massa ficar homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Reserve.
Recheio e montagem
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e refogue por 3 minutos. Junte o palmito, as azeitonas, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Refogue por 5 minutos e coloque a salsinha. Desligue o fogo e reserve.
Despeje metade da massa em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.
Pastel de palmito
Ingredientes
Massa
Recheio
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo com o sal. Aos poucos, acrescente a cachaça, o óleo e a água morna, mexendo até obter uma massa homogênea. Transfira para uma superfície limpa e sove por 10 minutos. Em seguida, envolva a massa em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.
Recheio e montagem
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o palmito e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 5 minutos e polvilhe com farinha de trigo. Aos poucos, junte o leite e mexa até formar um creme. Por último, coloque a salsinha e misture. Desligue o fogo e reserve.
Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo até ficar bem fina. Corte em círculos do tamanho desejado e coloque uma porção do recheio no centro de cada pedaço. Dobre a massa sobre o recheio e pressione as bordas com um garfo para selar. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Aos poucos, adicione os pastéis e frite até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel toalha e sirva em seguida.
Palmito grelhado com ervas
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o tomilho, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente as rodelas de palmito e mexa para envolver. Deixe marinar por 15 minutos. Após, aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente em fogo médio-alto. Coloque as rodelas de palmito sobre ela e grelhe até que fiquem douradas e macias Sirva em seguida.
Pizza de palmito com brócolis e tomate
Ingredientes
Massa
Cobertura
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo, o fermento biológico, o açúcar e o sal. Aos poucos, acrescente o azeite de oliva e a água morna, mexendo até formar uma massa macia. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 10 minutos. Modele no formato de uma bola, cubra com um pano limpo e deixe descansar até dobrar de volume.
Montagem
Após o crescimento, abra a massa com um rolo, formando um disco do tamanho desejado. Coloque em uma assadeira untada com azeite de oliva e espalhe o molho de tomate por toda a superfície. Cubra com o queijo muçarela, espalhe os floretes de brócolis, o palmito e os tomates-cereja. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até a borda dourar e o queijo derreter. Sirva em seguida.
Espaguete de palmito
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente os tomates-cereja e refogue até começarem a amolecer. Junte as tiras de palmito e misture, deixando que absorvam os sabores do refogado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
