Notícias R7

7 receitas criativas e práticas com palmito

Veja como preparar pratos deliciosos com esse ingrediente simples e versátil

O palmito, extraído de diferentes tipos de palmeiras, se destaca pelo gosto agradável, mas também pelos benefícios nutricionais. Rico em fibras, minerais como ferro e fósforo e vitaminas A e C, ele contribui para uma dieta equilibrada e saudável. Além disso, nos dias em que a praticidade na cozinha se torna essencial, permite criar uma variedade de pratos rápidos e deliciosos.

A seguir, confira 7 receitas criativas e práticas para incluir este ingrediente no seu dia a dia!

Palmito com tomate e queijo parmesão

Ingredientes


  • 300 g de palmito cortado em rodelas
  • 1 tomate cortado em cubos pequenos
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moí­da, azeite de oliva e folhas de manjericão fresco a gosto
  • Tomate-cereja para finalizar

Modo de preparo


Em um recipiente, misture o tomate com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Em um prato, faça camadas alternadas de rodelas de palmito, tomate e queijo parmesão ralado. Decore com folhas de manjericão e tomate-cereja. Se desejar, regue com um fio de azeite de oliva. Sirva em seguida.

Creme de palmito com abóbora


Ingredientes

  • 300 g de palmito picado
  • 400 g de abóbora descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes
  • 200 ml de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia. Adicione o palmito e cozinhe por mais 5 minutos. Em seguida, use um mixer para bater a mistura até obter um creme homogêneo. Acrescente o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais alguns minutos, mexendo sempre. Sirva quente, decorado com salsinha.

Torta de palmito de liquidificador

Ingredientes

Massa

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 300 g de palmito picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de azeitona picada
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até incorporar. Adicione a farinha de trigo, o amido de milho e o sal e bata novamente até a massa ficar homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e refogue por 3 minutos. Junte o palmito, as azeitonas, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Refogue por 5 minutos e coloque a salsinha. Desligue o fogo e reserve.

Despeje metade da massa em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Pastel de palmito

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de água morna
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de cachaça
  • 1 colher de chá de sal
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 300 g de palmito picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo com o sal. Aos poucos, acrescente a cachaça, o óleo e a água morna, mexendo até obter uma massa homogênea. Transfira para uma superfície limpa e sove por 10 minutos. Em seguida, envolva a massa em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o palmito e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 5 minutos e polvilhe com farinha de trigo. Aos poucos, junte o leite e mexa até formar um creme. Por último, coloque a salsinha e misture. Desligue o fogo e reserve.

Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo até ficar bem fina. Corte em círculos do tamanho desejado e coloque uma porção do recheio no centro de cada pedaço. Dobre a massa sobre o recheio e pressione as bordas com um garfo para selar. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Aos poucos, adicione os pastéis e frite até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel toalha e sirva em seguida.

Palmito grelhado com ervas

Ingredientes

  • 400 g de palmito pupunha fresco cortado em rodelas grossas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de tomilho fresco
  • 1 colher de chá de alecrim fresco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o tomilho, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente as rodelas de palmito e mexa para envolver. Deixe marinar por 15 minutos. Após, aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente em fogo médio-alto. Coloque as rodelas de palmito sobre ela e grelhe até que fiquem douradas e macias Sirva em seguida.

Pizza de palmito com brócolis e tomate

Ingredientes

Massa

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de água morna
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos e picados
  • 1 xícara de chá de palmito em rodelas
  • 1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo, o fermento biológico, o açúcar e o sal. Aos poucos, acrescente o azeite de oliva e a água morna, mexendo até formar uma massa macia. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 10 minutos. Modele no formato de uma bola, cubra com um pano limpo e deixe descansar até dobrar de volume.

Montagem

Após o crescimento, abra a massa com um rolo, formando um disco do tamanho desejado. Coloque em uma assadeira untada com azeite de oliva e espalhe o molho de tomate por toda a superfície. Cubra com o queijo muçarela, espalhe os floretes de brócolis, o palmito e os tomates-cereja. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até a borda dourar e o queijo derreter. Sirva em seguida.

Espaguete de palmito

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de palmito cortado no formato de espaguete
  • 1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente os tomates-cereja e refogue até começarem a amolecer. Junte as tiras de palmito e misture, deixando que absorvam os sabores do refogado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

