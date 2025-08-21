7 receitas de pão fit sem glúten
Aprenda a preparar opções práticas e nutritivas para incluir na dieta
O crescente interesse por uma alimentação saudável e balanceada tem impulsionado muitas pessoas a buscarem opções que se alinhem a um estilo de vida mais ativo e consciente. Nesse contexto, os pães fitness sem glúten se destacam como uma alternativa saborosa e nutritiva. Isso porque eles são preparados com ingredientes leves e ideais para quem deseja manter a forma sem abrir mão do prazer de comer bem.
A seguir, confira como preparar algumas opções de pães fit sem glúten para incluir na dieta!
Pão de aveia
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 20 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Pão de grão-de-bico
Ingredientes
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o grão-de-bico e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes secos, exceto o sal, e mexa para incorporar. Acrescente o ovo, o sal e, aos poucos, a água e o azeite. Misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 ºC por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Pão de batata-doce
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento biológico, e misture. Adicione os ingredientes líquidos e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento biológico e misture para incorporar. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno a 180 ºC até dobrar de tamanho e dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Pão de beterraba
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar e a água do cozimento da beterraba e misture. Reserve. No liquidificador, coloque a beterraba e o azeite e bata até ficar homogêneo. No recipiente com o fermento, coloque o restante dos ingredientes secos e o purê de beterraba e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Pão de linhaça
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e misture. Adicione os ingredientes líquidos e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Pão de abóbora
Ingredientes
Modo de preparo
Bata no liquidificador o purê de abóbora, os ovos e o azeite até obter uma massa cremosa. Transfira para uma tigela e misture a farinha de aveia e o polvilho doce. Adicione o sal e por último o fermento, mexendo delicadamente. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar. Espere esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.
Pão de quinoa e chia
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma tigela, deixe a quinoa de molho na água por 8 horas. Escorra, lave bem e reserve. Em outra tigela, hidrate a chia em 6 colheres de sopa de água e reserve por 10 minutos até formar um gel. No liquidificador, bata a quinoa, a água, o óleo de coco e o gel de chia até formar uma massa cremosa. Transfira para uma tigela e misture as sementes de girassol, a farinha de grão-de-bico e o sal. Acrescente o fermento por último e mexa suavemente. Despeje a massa em uma forma de pão pequena, untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar e firmar. Espere esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.
