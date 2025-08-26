7 receitas de quiches saborosas e práticas para o jantar
Veja como preparar opções deliciosas para servir em qualquer ocasião
O quiche é um delicioso prato da culinária francesa que se destaca por sua simplicidade. Ele consiste em uma massa crocante recheada com uma mistura cremosa. Além disso, pode ser adaptado conforme as preferências individuais, tornando-se uma opção versátil para qualquer ocasião. Por isso, a seguir, confira como preparar 7 receitas de quiches saborosas e práticas para o jantar!
O quiche é um delicioso prato da culinária francesa que se destaca por sua simplicidade. Ele consiste em uma massa crocante recheada com uma mistura cremosa. Além disso, pode ser adaptado conforme as preferências individuais, tornando-se uma opção versátil para qualquer ocasião. Por isso, a seguir, confira como preparar 7 receitas de quiches saborosas e práticas para o jantar!
Quiche de alho-poró
Quiche de alho-poró
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Recheio
Recheio
Cobertura
Cobertura
Modo de preparo
Modo de preparo
Massa
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o creme de leite e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa novamente para incorporar. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e sove bem a massa.
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o creme de leite e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa novamente para incorporar. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e sove bem a massa.
Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e coloque sobre a assadeira, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos e reserve.
Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e coloque sobre a assadeira, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos e reserve.
Recheio
Recheio
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente a farinha de trigo e misture bem. Aos poucos, coloque o leite e mexa até engrossar. Junte o sal, a pimenta-do-reino, as gemas, o creme de leite, o queijo parmesão e a cebolinha. Misture para incorporar e reserve.
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente a farinha de trigo e misture bem. Aos poucos, coloque o leite e mexa até engrossar. Junte o sal, a pimenta-do-reino, as gemas, o creme de leite, o queijo parmesão e a cebolinha. Misture para incorporar e reserve.
Cobertura e montagem
Cobertura e montagem
Em uma batedeira, bata as claras em neve. Adicione o queijo parmesão e misture delicadamente com a ajuda de uma colher. Reserve. Espalhe o recheio sobre a massa reservada, coloque o alho-poró e adicione a cobertura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida.
Em uma batedeira, bata as claras em neve. Adicione o queijo parmesão e misture delicadamente com a ajuda de uma colher. Reserve. Espalhe o recheio sobre a massa reservada, coloque o alho-poró e adicione a cobertura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida.
Quiche de frango com requeijão
Quiche de frango com requeijão
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Recheio
Recheio
Modo de preparo
Modo de preparo
Massa
Massa
Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e o sal. Faça um furo no centro e coloque a manteiga e o creme de leite. Mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e o sal. Faça um furo no centro e coloque a manteiga e o creme de leite. Mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Reserve.
Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Reserve.
Recheio
Recheio
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o requeijão e misture. Espere esfriar. Em seguida, coloque o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o requeijão e misture. Espere esfriar. Em seguida, coloque o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de salmão defumado
Quiche de salmão defumado
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Recheio
Recheio
Modo de preparo
Modo de preparo
Massa
Massa
Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga, a água e o ovo. Mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga, a água e o ovo. Mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Reserve.
Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Reserve.
Recheio
Recheio
Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite, o cream cheese e o dill. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o salmão defumado sobre a massa reservada e cubra com o creme. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite, o cream cheese e o dill. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o salmão defumado sobre a massa reservada e cubra com o creme. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de queijo
Quiche de queijo
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Recheio
Recheio
Modo de preparo
Modo de preparo
Massa
Massa
Em um recipiente, coloque a manteiga, a farinha de trigo, o ovo, a água e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Reserve.
Em um recipiente, coloque a manteiga, a farinha de trigo, o ovo, a água e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Reserve.
Recheio
Recheio
Em um recipiente, coloque o queijo muçarela, os ovos, o leite e o creme de leite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, disponha o recheio sobre a massa reservada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque o queijo muçarela, os ovos, o leite e o creme de leite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, disponha o recheio sobre a massa reservada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de peito de peru
Quiche de peito de peru
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Recheio
Recheio
Modo de preparo
Modo de preparo
Massa
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o azeite de oliva, o requeijão e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos e reserve.
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o azeite de oliva, o requeijão e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos e reserve.
Recheio
Recheio
Em um recipiente, coloque o peito de peru, o queijo muçarela, as azeitonas, o requeijão, as gemas, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture até ficar homogêneo. Em outro recipiente, bata as claras até obter o ponto de neve. Adicione à mistura anterior e misture levemente. Despeje o recheio na massa reservada, espalhe e salpique com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque o peito de peru, o queijo muçarela, as azeitonas, o requeijão, as gemas, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture até ficar homogêneo. Em outro recipiente, bata as claras até obter o ponto de neve. Adicione à mistura anterior e misture levemente. Despeje o recheio na massa reservada, espalhe e salpique com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de brócolis
Quiche de brócolis
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Recheio
Recheio
Modo de preparo
Modo de preparo
Massa
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture até obter uma farofa. Adicione as gemas, a água e o fermento químico e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos e reserve.
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture até obter uma farofa. Adicione as gemas, a água e o fermento químico e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos e reserve.
Recheio
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o brócolis, o cheiro-verde e o sal e refogue por 5 minutos. Transfira para um recipiente, acrescente os ovos, o leite e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Coloque o recheio na massa reservada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o brócolis, o cheiro-verde e o sal e refogue por 5 minutos. Transfira para um recipiente, acrescente os ovos, o leite e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Coloque o recheio na massa reservada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de abobrinha e tomate seco
Quiche de abobrinha e tomate seco
Ingredientes
Ingredientes
Massa
Massa
Recheio
Recheio
Modo de preparo
Modo de preparo
Massa
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture até obter uma farofa. Adicione as gemas, a água e o fermento químico e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Reserve.
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture até obter uma farofa. Adicione as gemas, a água e o fermento químico e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Reserve.
Recheio
Recheio
Em uma panela antiaderente, refogue a abobrinha em fogo médio para retirar o excesso de água. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, bata os ovos com o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Após, disponha a abobrinha, o tomate seco e o queijo branco sobre a massa reservada. Cubra com o creme e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela antiaderente, refogue a abobrinha em fogo médio para retirar o excesso de água. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, bata os ovos com o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Após, disponha a abobrinha, o tomate seco e o queijo branco sobre a massa reservada. Cubra com o creme e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.