7 receitas de vitaminas caseiras para aumentar a energia
Aprenda a preparar opções saudáveis e nutritivas para manter a vitalidade ao longo do dia
As vitaminas caseiras são bebidas maravilhosas para aumentar a energia no dia a dia. Preparadas com frutas, sementes e até cereais, elas fornecem uma combinação de nutrientes essenciais que ajudam a fortalecer o organismo, melhorar a disposição e combater o cansaço.
A seguir, confira 7 receitas de vitamina caseira para aumentar a energia!
Vitamina de abacate com leite em pó e pistache
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de açaí com guaraná e whey protein
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de banana com café
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de kiwi com banana e quinoa
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de ameixa seca com aveia
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de morango com amêndoas
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a granola e a hortelã, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva acompanhado com a granola e a hortelã.
Vitamina de goji berry e framboesa
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
