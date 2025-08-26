Logo R7.com
7 receitas de vitaminas caseiras para aumentar a energia

Aprenda a preparar opções saudáveis e nutritivas para manter a vitalidade ao longo do dia

Portal EdiCase

As vitaminas caseiras são bebidas maravilhosas para aumentar a energia no dia a dia. Preparadas com frutas, sementes e até cereais, elas fornecem uma combinação de nutrientes essenciais que ajudam a fortalecer o organismo, melhorar a disposição e combater o cansaço.

A seguir, confira 7 receitas de vitamina caseira para aumentar a energia!

Vitamina de abacate com leite em pó e pistache

Ingredientes


  • Polpa de 1 abacate
  • 4 colheres de sopa de leite em pó
  • 2 xícaras de chá de água gelada
  • 1 colher de chá de pistache sem casca

Modo de preparo


Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de açaí com guaraná e whey protein


Ingredientes

  • 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
  • 200 g de açaí com guaraná orgânico
  • 1 xícara de chá de leite desnatado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de banana com café

Ingredientes

  • 1/2 banana descascada e picada
  • 1 colher de chá de café solúvel em pó
  • 1 colher de sopa de flocos de aveia
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de kiwi com banana e quinoa

Ingredientes

  • 2 kiwis descascados
  • 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de quinoa
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de ameixa seca com aveia

Ingredientes

  • 4 ameixas secas sem caroço
  • 250 ml de leite de aveia gelado
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de morango com amêndoas

Ingredientes

  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 100 g de morango picado e congelado
  • 1 colher de sopa de flocos de aveia
  • 1 colher de sopa de amêndoas
  • Granola caseira e hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a granola e a hortelã, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva acompanhado com a granola e a hortelã.

Vitamina de goji berry e framboesa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de suco de goji berry
  • 1 xícara de chá de framboesa congelada
  • 1/4 de xícara de chá de leite em pó
  • 1 colher de sopa de goji berry seco
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

