7 receitas fit para os dias frios

Durante os dias frios, a procura por pratos quentes e saborosos tende a aumentar. Para manter uma alimentação equilibrada e, ao mesmo tempo, desfrutar do conforto de uma refeição nutritiva, a melhor opção é preparar as refeições em casa, utilizando ingredientes frescos e funcionais. A seguir, confira 7 receitas fit para inserir no seu cardápio e afastar o frio de maneira prática, saudável e deliciosa!

1. Sopa de brócolis com couve-flor

Ingredientes

1 xícara de chá de floretes de couve-flor

3 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 colher de sopa de óleo de coco

5 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

600 ml de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

‌



Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Junte os floretes de brócolis e couve-flor e refogue por 5 minutos. Acrescente a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira os ingredientes para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Coloque a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

‌



2. Mingau de mamão com banana

Ingredientes

‌



4 colheres de sopa de aveia

400 ml de leite desnatado

Polpa de 1 mamão amassada

1 banana descascada e amassada

1 colher de sopa de açúcar de coco

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a aveia e o leite desnatado e misture. Leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre. Cozinhe por 2 minutos e desligue o fogo. Adicione o mamão e a banana e mexa para incorporar. Adoce com o açúcar de coco e sirva em seguida.

3. Ratatouille

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 abobrinha cortada em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

2 tomates sem sementes e cortado em rodelas

2 dentes de alho descascados e picados

240 ml de molho de tomate natural

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, espalhe metade do molho de tomate e distribua os legumes em camadas, alternando cores. Tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por 25 minutos. Após, retire o papel-alumínio e espalhe o restante do molho sobre os legumes. Asse por mais 15 minutos e sirva em seguida.

4. Chocolate quente proteico

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de whey protein de chocolate

de chocolate 1 colher de sopa de açúcar de coco

1 colher de sopa de cacau em pó

1 xícara de chá de leite de soja

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de soja, o whey protein, o açúcar de coco e o cacau em pó e misture. Leve ao fogo médio até obter uma consistência cremosa, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o chocolate quente em uma xícara e sirva em seguida.

5. Canja de quinoa com legumes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de quinoa lavada

lavada 150 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 abobrinha descascada e cortada em cubos

1 talo de alho-poró fatiado

4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue até amolecer. Acrescente a cenoura e refogue por 5 minutos. Junte o frango, a quinoa e o caldo de legumes e cozinhe até a quinoa começar a ficar macia. Adicione a abobrinha e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

6. Purê de batata-doce com nozes

Ingredientes

500 g de batata-doce laranja descascada e picada

laranja descascada e picada 2 colheres de sopa de nozes picadas

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de leite desnatado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Alecrim fresco para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra e transfira para um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e adicione o azeite de oliva. Aos poucos, coloque o leite desnatado e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as nozes e decore com o alecrim. Sirva em seguida.

7. Creme de cebola com inhame

Ingredientes

4 cebolas descascadas e picadas

2 inhames descascados e picados

descascados e picados 1/2 xícara de chá de vinho branco seco

700 ml de água

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade das cebolas e o alho e doure. Acrescente o vinho branco seco e refogue até que ele evapore. Junte o inhame, cubra com água, tampe a panela e cozinhe até que o legume fique macio.

Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e reserve. Em uma panela com azeite de oliva, refogue a cebola restante e acrescente o creme reservado. Misture e deixe aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva com a salsinha picada.