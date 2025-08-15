7 receitas fit para os dias frios
Aprenda a preparar pratos saudáveis e deliciosos para manter a dieta no inverno
Durante os dias frios, a procura por pratos quentes e saborosos tende a aumentar. Para manter uma alimentação equilibrada e, ao mesmo tempo, desfrutar do conforto de uma refeição nutritiva, a melhor opção é preparar as refeições em casa, utilizando ingredientes frescos e funcionais. A seguir, confira 7 receitas fit para inserir no seu cardápio e afastar o frio de maneira prática, saudável e deliciosa!
Durante os dias frios, a procura por pratos quentes e saborosos tende a aumentar. Para manter uma alimentação equilibrada e, ao mesmo tempo, desfrutar do conforto de uma refeição nutritiva, a melhor opção é preparar as refeições em casa, utilizando ingredientes frescos e funcionais. A seguir, confira 7 receitas fit para inserir no seu cardápio e afastar o frio de maneira prática, saudável e deliciosa!
1. Sopa de brócolis com couve-flor
1. Sopa de brócolis com couve-flor
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Junte os floretes de brócolis e couve-flor e refogue por 5 minutos. Acrescente a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira os ingredientes para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Coloque a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Junte os floretes de brócolis e couve-flor e refogue por 5 minutos. Acrescente a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira os ingredientes para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Coloque a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
2. Mingau de mamão com banana
2. Mingau de mamão com banana
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a aveia e o leite desnatado e misture. Leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre. Cozinhe por 2 minutos e desligue o fogo. Adicione o mamão e a banana e mexa para incorporar. Adoce com o açúcar de coco e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a aveia e o leite desnatado e misture. Leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre. Cozinhe por 2 minutos e desligue o fogo. Adicione o mamão e a banana e mexa para incorporar. Adoce com o açúcar de coco e sirva em seguida.
3. Ratatouille
3. Ratatouille
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma assadeira, espalhe metade do molho de tomate e distribua os legumes em camadas, alternando cores. Tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por 25 minutos. Após, retire o papel-alumínio e espalhe o restante do molho sobre os legumes. Asse por mais 15 minutos e sirva em seguida.
Em uma assadeira, espalhe metade do molho de tomate e distribua os legumes em camadas, alternando cores. Tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por 25 minutos. Após, retire o papel-alumínio e espalhe o restante do molho sobre os legumes. Asse por mais 15 minutos e sirva em seguida.
4. Chocolate quente proteico
4. Chocolate quente proteico
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite de soja, o whey protein, o açúcar de coco e o cacau em pó e misture. Leve ao fogo médio até obter uma consistência cremosa, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o chocolate quente em uma xícara e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o leite de soja, o whey protein, o açúcar de coco e o cacau em pó e misture. Leve ao fogo médio até obter uma consistência cremosa, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o chocolate quente em uma xícara e sirva em seguida.
5. Canja de quinoa com legumes
5. Canja de quinoa com legumes
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue até amolecer. Acrescente a cenoura e refogue por 5 minutos. Junte o frango, a quinoa e o caldo de legumes e cozinhe até a quinoa começar a ficar macia. Adicione a abobrinha e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue até amolecer. Acrescente a cenoura e refogue por 5 minutos. Junte o frango, a quinoa e o caldo de legumes e cozinhe até a quinoa começar a ficar macia. Adicione a abobrinha e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
6. Purê de batata-doce com nozes
6. Purê de batata-doce com nozes
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a batata-doce e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra e transfira para um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e adicione o azeite de oliva. Aos poucos, coloque o leite desnatado e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as nozes e decore com o alecrim. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a batata-doce e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra e transfira para um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e adicione o azeite de oliva. Aos poucos, coloque o leite desnatado e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as nozes e decore com o alecrim. Sirva em seguida.
7. Creme de cebola com inhame
7. Creme de cebola com inhame
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade das cebolas e o alho e doure. Acrescente o vinho branco seco e refogue até que ele evapore. Junte o inhame, cubra com água, tampe a panela e cozinhe até que o legume fique macio.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade das cebolas e o alho e doure. Acrescente o vinho branco seco e refogue até que ele evapore. Junte o inhame, cubra com água, tampe a panela e cozinhe até que o legume fique macio.
Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e reserve. Em uma panela com azeite de oliva, refogue a cebola restante e acrescente o creme reservado. Misture e deixe aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva com a salsinha picada.
Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e reserve. Em uma panela com azeite de oliva, refogue a cebola restante e acrescente o creme reservado. Misture e deixe aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva com a salsinha picada.