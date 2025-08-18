7 receitas ricas em proteínas para o café da tarde
Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para incluir na dieta
No meio da tarde, a pausa para um lanche ganha importância não apenas pelo sabor, mas também pela energia que oferece para o restante do dia. Nesse cenário, os lanches ricos em proteínas se destacam: além de prolongarem a sensação de saciedade, ajudam na recuperação muscular, especialmente para quem se exercita nesse período.
No meio da tarde, a pausa para um lanche ganha importância não apenas pelo sabor, mas também pela energia que oferece para o restante do dia. Nesse cenário, os lanches ricos em proteínas se destacam: além de prolongarem a sensação de saciedade, ajudam na recuperação muscular, especialmente para quem se exercita nesse período.
Pensando nisso, selecionamos 7 receitas deliciosas e ricas em proteínas para você desfrutar durante o café da tarde. Confira!
Pensando nisso, selecionamos 7 receitas deliciosas e ricas em proteínas para você desfrutar durante o café da tarde. Confira!
1. Crepe recheado com abacate
1. Crepe recheado com abacate
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite de soja, o sal e a farinha de grão-de-bico e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre a panela e doure dos dois lados. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Após, recheie os crepes com abacate, queijo cottage e o tomate-cereja. Enrole e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite de soja, o sal e a farinha de grão-de-bico e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre a panela e doure dos dois lados. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Após, recheie os crepes com abacate, queijo cottage e o tomate-cereja. Enrole e sirva em seguida.
2. Sanduíche de espinafre
2. Sanduíche de espinafre
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Lave as folhas de espinafre em água corrente e seque-as com um pano. Coloque-as no liquidificador, adicione os ovos e o sal e bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e corte ao meio. Recheie uma das metades com queijo, tomate e cebola-roxa e cubra com a outra metade. Corte na diagonal e sirva em seguida.
Lave as folhas de espinafre em água corrente e seque-as com um pano. Coloque-as no liquidificador, adicione os ovos e o sal e bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e corte ao meio. Recheie uma das metades com queijo, tomate e cebola-roxa e cubra com a outra metade. Corte na diagonal e sirva em seguida.
3. Minipizza de aveia com queijo minas
3. Minipizza de aveia com queijo minas
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o iogurte desnatado e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra. Com um copo, corte no formato de discos e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva.
Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o iogurte desnatado e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra. Com um copo, corte no formato de discos e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva.
Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, coloque o molho de tomate sobre cada disco e recheie com o queijo minas e os tomates-cerejas. Finalize polvilhando com orégano e leve ao forno por mais 5 minutos. Sirva em seguida.
Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, coloque o molho de tomate sobre cada disco e recheie com o queijo minas e os tomates-cerejas. Finalize polvilhando com orégano e leve ao forno por mais 5 minutos. Sirva em seguida.
4. Pão de queijo de batata-doce roxa
4. Pão de queijo de batata-doce roxa
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a batata-doce com o polvilho azedo, o queijo cottage, o ovo e o sal até formar uma massa homogênea. Após, pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão e feche formando bolinhas. Disponha os pães de queijo em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture a batata-doce com o polvilho azedo, o queijo cottage, o ovo e o sal até formar uma massa homogênea. Após, pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão e feche formando bolinhas. Disponha os pães de queijo em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
5. Muffin de banana com aveia
5. Muffin de banana com aveia
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a banana com o ovo, a farinha de aveia, o whey protein e a canela até formar uma massa homogênea. Distribua a massa nas forminhas para muffin, preenchendo cerca de 3/4 da capacidade de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que os muffins estejam firmes e dourados. Retire do forno, aguarde esfriar e sirva em seguida.
Em um recipiente, misture a banana com o ovo, a farinha de aveia, o whey protein e a canela até formar uma massa homogênea. Distribua a massa nas forminhas para muffin, preenchendo cerca de 3/4 da capacidade de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que os muffins estejam firmes e dourados. Retire do forno, aguarde esfriar e sirva em seguida.
6. Bolinho de mandioca com frango
6. Bolinho de mandioca com frango
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a mandioca, o ovo, o farelo de aveia e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Junte à massa reservada e misture.
Em um recipiente, coloque a mandioca, o ovo, o farelo de aveia e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Junte à massa reservada e misture.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Abra na palma da mão, recheie com o queijo cottage e enrole novamente. Repita o processo com toda a massa e passe no farelo de aveia. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Abra na palma da mão, recheie com o queijo cottage e enrole novamente. Repita o processo com toda a massa e passe no farelo de aveia. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
7. Creme de mamão com whey protein
7. Creme de mamão com whey protein
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa do mamão e o leite de amêndoas e bata até ficar homogêneo. Adicione o whey protein e bata para incorporar. Sirva polvilhado com as amêndoas laminadas, o farelo de aveia e as sementes de chia.
Em um liquidificador, coloque a polpa do mamão e o leite de amêndoas e bata até ficar homogêneo. Adicione o whey protein e bata para incorporar. Sirva polvilhado com as amêndoas laminadas, o farelo de aveia e as sementes de chia.