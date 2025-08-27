7 receitas saudáveis e deliciosas com brócolis
Aprenda a preparar pratos nutritivos e irresistíveis para incluir na dieta
Os vegetais são essenciais para uma alimentação saudável e equilibrada, pois oferecem muitos benefícios para a saúde. O brócolis, por exemplo, é altamente nutritivo, ajuda na digestão e a fortalecer o sistema imunológico, além de ser uma excelente fonte de fibras, auxiliando na redução do colesterol ruim (LDL). Além disso, é um ingrediente versátil na cozinha para o preparo de diversas receitas.
A seguir, confira 7 receitas saudáveis e deliciosas com brócolis!
Tiras de bife com brócolis
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, pimenta-do-reino e vinagre de arroz. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Em um recipiente, dilua o amido de milho no caldo de legumes. Acrescente o brócolis à panela com a carne e misture. Adicione o caldo de legumes e cozinhe até o brócolis ficar macio. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Torta de brócolis com frango
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o brócolis, o frango e a cebola e bata para triturar bem. Junte a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e bata novamente para incorporar. Unte um refratário com azeite, disponha metade da massa e cubra com a cenoura e o creme de ricota. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Brócolis com alho ao forno
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque o brócolis e o alho e misture. Em um recipiente, misture o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Regue os brócolis com a mistura e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Hambúrguer de brócolis
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os floretes de brócolis e os ovos e misture. Adicione o farelo de aveia, a cebola, o gergelim e o sal e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Repita o processo com toda a massa e coloque os hambúrgueres em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar, virando na metade do tempo para assar ambos os lados. Sirva em seguida.
Farofa de brócolis
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o brócolis, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar macio. Desligue o fogo e escorra a água. Aguarde esfriar e pique os floretes. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o ovo e cozinhe por 8 minutos. Junte o brócolis e a farinha de mandioca e mexa até a farinha ficar levemente dourada. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.
Macarrão integral com frango e brócolis
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, coloque uma colher de sopa de sal e o macarrão integral e cozinhe por 8 minutos. Escorra e reserve. Em uma tigela, tempere os cubos de frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira grande com azeite em fogo médio e doure o frango até ficar cozido por dentro e levemente dourado por fora. Reserve.
Na mesma frigideira, adicione mais um fio de azeite, refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o brócolis e refogue por 3 minutos. Adicione 2 colheres de sopa de água, tampe a panela e deixe cozinhar no vapor por 2 minutos. Acrescente o frango já grelhado e o macarrão integral cozido, misture delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Finalize com o orégano e sirva em seguida.
Salada de brócolis com grão-de-bico com molho de tahine
Ingredientes
Salada
Molhode tahine
Modo de preparo
Salada
Em uma panela grande, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e cozinhe os floretes de brócolis por 3 minutos até ficarem levemente macios, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Aqueça uma frigideira grande com azeite em fogo médio, adicione o alho, o grão-de-bico e o brócolis. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o suco de limão. Refogue por 2 a 3 minutos, mexendo delicadamente. Reserve.
Molho de tahine
Em um potinho, misture o tahine, o suco de limão, o azeite e a água morna até formar um creme homogêneo. Tempere com sal. Coloque a mistura de brócolis e grão-de-bico em uma travessa, regue com o molho de tahine e finalize com sementes de gergelim torradas. Sirva em seguida.
Em um potinho, misture o tahine, o suco de limão, o azeite e a água morna até formar um creme homogêneo. Tempere com sal. Coloque a mistura de brócolis e grão-de-bico em uma travessa, regue com o molho de tahine e finalize com sementes de gergelim torradas. Sirva em seguida.