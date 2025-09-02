7 receitas veganas com tofu ricas em proteínas
Veja como utilizar esse ingrediente para preparar pratos deliciosos
Rico em proteínas e com uma textura suave que combina bem com diferentes temperos, o tofu é um verdadeiro coringa na cozinha vegana. Ele não só contribui para o aporte proteico, sendo uma alternativa às fontes animais, como também se mostra altamente versátil, podendo ser grelhado, cozido ou assado.
Rico em proteínas e com uma textura suave que combina bem com diferentes temperos, o tofu é um verdadeiro coringa na cozinha vegana. Ele não só contribui para o aporte proteico, sendo uma alternativa às fontes animais, como também se mostra altamente versátil, podendo ser grelhado, cozido ou assado.
Abaixo, confira 7 receitas incríveis e veganas com tofu!
Abaixo, confira 7 receitas incríveis e veganas com tofu!
Berinjela assada com pasta de tofu
Berinjela assada com pasta de tofu
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Disponha as fatias de berinjela em uma assadeira, regue com metade do azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem macias e levemente douradas. Retire do forno e reserve.
Disponha as fatias de berinjela em uma assadeira, regue com metade do azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem macias e levemente douradas. Retire do forno e reserve.
Em uma frigideira, aqueça o restante do azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais um minuto. Junte o tofu, o molho de soja, a páprica defumada e o cominho. Cozinhe por 5-7 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o molho de tomate, a levedura nutricional, o sal e a pimenta-do-reino, misture e cozinhe até engrossar.
Em uma frigideira, aqueça o restante do azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais um minuto. Junte o tofu, o molho de soja, a páprica defumada e o cominho. Cozinhe por 5-7 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o molho de tomate, a levedura nutricional, o sal e a pimenta-do-reino, misture e cozinhe até engrossar.
Em uma assadeira, faça camadas com uma fatia de berinjela assada e um pouco do recheio de tofu. Repita o processo com todas as fatias de berinjela e coloque uma colher de molho de tomate por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e salpique com cebolinha. Sirva em seguida.
Em uma assadeira, faça camadas com uma fatia de berinjela assada e um pouco do recheio de tofu. Repita o processo com todas as fatias de berinjela e coloque uma colher de molho de tomate por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e salpique com cebolinha. Sirva em seguida.
Tofu grelhado com creme de abacate
Tofu grelhado com creme de abacate
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Corte o tofu em triângulos e seque bem com papel-toalha. Em um recipiente, misture metade do azeite de oliva, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Passe essa mistura em ambos os lados do tofu e disponha-o em uma frigideira antiaderente preaquecida em fogo médio. Cozinhe por 4 minutos de cada lado. Desligue o fogo e reserve.
Corte o tofu em triângulos e seque bem com papel-toalha. Em um recipiente, misture metade do azeite de oliva, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Passe essa mistura em ambos os lados do tofu e disponha-o em uma frigideira antiaderente preaquecida em fogo médio. Cozinhe por 4 minutos de cada lado. Desligue o fogo e reserve.
Em um processador de alimentos, coloque a polpa de abacate, o suco de limão, o alho, o restante do azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter um creme homogêneo e suave. Disponha os pedaços de tofu grelhado em um prato ou tábua. Acrescente uma porção generosa do creme de abacate ao lado. Decore com folhas de coentro e sirva em seguida.
Em um processador de alimentos, coloque a polpa de abacate, o suco de limão, o alho, o restante do azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter um creme homogêneo e suave. Disponha os pedaços de tofu grelhado em um prato ou tábua. Acrescente uma porção generosa do creme de abacate ao lado. Decore com folhas de coentro e sirva em seguida.
Hambúrguer de tofu e grão-de-bico
Hambúrguer de tofu e grão-de-bico
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um recipiente, esmague o tofu com um garfo e misture com o grão-de-bico até formar uma massa homogênea, mantendo alguns pedaços inteiros para textura. Acrescente a aveia em flocos, a cebola, o alho, o cominho, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até que a massa fique firme. Pegue pequenas porções e modele no formato de hambúrgueres. Aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio. Grelhe os hambúrgueres por 5 minutos de cada lado. Desligue o fogo e sirva acompanhado com salada.
Em um recipiente, esmague o tofu com um garfo e misture com o grão-de-bico até formar uma massa homogênea, mantendo alguns pedaços inteiros para textura. Acrescente a aveia em flocos, a cebola, o alho, o cominho, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até que a massa fique firme. Pegue pequenas porções e modele no formato de hambúrgueres. Aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio. Grelhe os hambúrgueres por 5 minutos de cada lado. Desligue o fogo e sirva acompanhado com salada.
Salteado colorido com tofu e vegetais
Salteado colorido com tofu e vegetais
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher de sopa de óleo de gergelim em fogo médio. Adicione o tofu e cozinhe até que fique dourado de todos os lados. Retire da frigideira e reserve. Depois, na mesma frigideira, coloque o restante do óleo de gergelim e acrescente o alho e o gengibre. Refogue por 1 minuto.
Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher de sopa de óleo de gergelim em fogo médio. Adicione o tofu e cozinhe até que fique dourado de todos os lados. Retire da frigideira e reserve. Depois, na mesma frigideira, coloque o restante do óleo de gergelim e acrescente o alho e o gengibre. Refogue por 1 minuto.
Junte as cenouras, os repolhos e o pimentão. Cozinhe até que os vegetais estejam levemente macios, mas ainda crocantes. Adicione o tofu, juntamente com o molho de soja e o vinagre de arroz. Misture e cozinhe por 2 minutos. Acrescente o amido de milho diluído para engrossar o molho, mexendo sempre. Coloque a couve e misture até que comece a murchar levemente. Desligue o fogo e decore com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.
Junte as cenouras, os repolhos e o pimentão. Cozinhe até que os vegetais estejam levemente macios, mas ainda crocantes. Adicione o tofu, juntamente com o molho de soja e o vinagre de arroz. Misture e cozinhe por 2 minutos. Acrescente o amido de milho diluído para engrossar o molho, mexendo sempre. Coloque a couve e misture até que comece a murchar levemente. Desligue o fogo e decore com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.
Curry com tofu, cogumelo e vegetais
Curry com tofu, cogumelo e vegetais
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o óleo de coco em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a dourar. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por 1 minuto. Junte a pasta de curry vermelho, a cúrcuma, a páprica picante e o cominho e cozinhe por 2 minutos, mexendo sempre.
Em uma frigideira grande, aqueça o óleo de coco em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a dourar. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por 1 minuto. Junte a pasta de curry vermelho, a cúrcuma, a páprica picante e o cominho e cozinhe por 2 minutos, mexendo sempre.
Após, despeje o leite de coco na panela e misture até formar um molho homogêneo. Adicione o molho de soja, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o pimentão, a cenoura, o brócolis e o cogumelo e mexa para incorporar. Cozinhe até que os vegetais estejam macios, mas ainda crocantes. Adicione os cubos de tofu e a ervilha e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e transfira o curry para um prato. Decore com coentro e pimenta vermelha. Sirva em seguida.
Após, despeje o leite de coco na panela e misture até formar um molho homogêneo. Adicione o molho de soja, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o pimentão, a cenoura, o brócolis e o cogumelo e mexa para incorporar. Cozinhe até que os vegetais estejam macios, mas ainda crocantes. Adicione os cubos de tofu e a ervilha e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e transfira o curry para um prato. Decore com coentro e pimenta vermelha. Sirva em seguida.
Espaguete com tofu à bolonhesa
Espaguete com tofu à bolonhesa
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto.
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto.
Junte a cenoura e o pimentão vermelho e refogue até que estejam macios. Coloque o tofu e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Acrescente o vinho tinto e cozinhe até evaporar. Adicione o tomate pelado, o extrato de tomate, o orégano, o manjericão, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo, misture e cozinhe por 20 minutos, mexendo ocasionalmente. Por último, coloque o espaguete cozido e mexa para envolver. Sirva decorado com as folhas de manjericão.
Junte a cenoura e o pimentão vermelho e refogue até que estejam macios. Coloque o tofu e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Acrescente o vinho tinto e cozinhe até evaporar. Adicione o tomate pelado, o extrato de tomate, o orégano, o manjericão, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo, misture e cozinhe por 20 minutos, mexendo ocasionalmente. Por último, coloque o espaguete cozido e mexa para envolver. Sirva decorado com as folhas de manjericão.
Tofu à parmegiana
Tofu à parmegiana
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Com uma faca, corte o tofu em fatias de aproximadamente 1 cm e pressione levemente com papel-toalha para retirar o excesso de água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Em um prato, coloque a farinha de aveia, em outro a água e em um terceiro a farinha de rosca misturada com o orégano e o manjericão. Passe cada fatia de tofu na farinha de aveia, depois na água e, por fim, na farinha de rosca, garantindo que fiquem bem cobertas.
Com uma faca, corte o tofu em fatias de aproximadamente 1 cm e pressione levemente com papel-toalha para retirar o excesso de água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Em um prato, coloque a farinha de aveia, em outro a água e em um terceiro a farinha de rosca misturada com o orégano e o manjericão. Passe cada fatia de tofu na farinha de aveia, depois na água e, por fim, na farinha de rosca, garantindo que fiquem bem cobertas.
Após, aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio. Adicione as fatias de tofu e doure levemente de ambos os lados. Transfira para um refratário, cubra com o molho de tomate e polvilhe com o queijo de castanha-de-caju ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o molho esteja quente. Sirva em seguida.
Após, aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio. Adicione as fatias de tofu e doure levemente de ambos os lados. Transfira para um refratário, cubra com o molho de tomate e polvilhe com o queijo de castanha-de-caju ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o molho esteja quente. Sirva em seguida.