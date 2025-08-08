7 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais
Veja como preparar pratos sem ingredientes de origem animal para impressionar a família
Reunir a família em uma data tão significativa pede algo que una sabor, afeto e cuidado em cada detalhe da refeição. Nesse contexto, escolher preparações livres de ingredientes de origem animal mostra atenção a quem não ingere certos ingredientes. O Dia dos Pais é um momento perfeito para celebrar e demonstrar apreço por aqueles que desempenham papéis especiais em nossas vidas.
Confira, a seguir, 7 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais!
Lasanha de espinafre e tofu
Ingredientes
Lasanha
Molho de tomate
Molho branco
Modo de preparo
Molho de tomate
Lave os tomates, corte-os e bata no liquidificador até obter um purê. Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Doure o alho. Tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente o purê de tomate. Acrescente a água, misture e tampe a panela. Deixe cozinhar por 5 minutos e reserve.
Molho branco
Em um recipiente com água, deixe as castanhas-de-caju de molho por 1 hora. Após, escorra e bata no liquidificador com a água fria até obter um leite. Acrescente o amido de milho e bata até obter uma mistura homogênea. Coloque essa mistura em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Retire do fogo e reserve.
Montagem
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Reserve. Em um recipiente, esfarele o tofu e misture com a levedura nutricional, o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe um pouco de molho de tomate no fundo. Coloque uma camada de massa de lasanha. Adicione uma camada do espinafre refogado e, por cima, uma camada da mistura de tofu. Cubra com molho branco. Repita as camadas até acabar os ingredientes, finalizando com molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até que a lasanha esteja bem quente e borbulhante. Decore com manjericão e sirva em seguida.
Escondidinho de batata-doce com recheio de legumes
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os legumes e cozinhe até ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em outra panela, misture a batata-doce amassada com o leite de coco e o restante do azeite, mexendo até formar um purê cremoso. Após, em um refratário, coloque o recheio de legumes e cubra com o purê. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva quente.
Chili vegano
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourarem. Acrescente os pimentões, a cenoura e a abobrinha, mexendo por cerca de 5 minutos para que comecem a amolecer. Junte os tomates e cozinhe até soltarem o líquido.
Acrescente o milho-verde, os feijões, o molho de tomate e todos os temperos. Misture bem. Reduza o fogo e cozinhe por aproximadamente 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até que o molho esteja encorpado e os sabores, bem integrados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva quente.
Estrogonofe de grão-de-bico
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o grão-de-bico, o molho de tomate, o molho de soja, a páprica e o cominho. Misture e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o creme de amêndoas e cozinhe por mais 10 minutos, até que o molho esteja espesso e bem incorporado. Tempere com sal e orégano. Sirva em seguida.
Feijoada vegana
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura, a batata-doce e a abóbora. Refogue por cerca de 5 minutos. Acrescente o tofu defumado, o feijão-preto e as folhas de louro. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos ou até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Decore com salsinha e sirva em seguida.
Moqueca de banana-da-terra
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os pimentões e os tomates, cozinhando até amaciarem. Acrescente as rodelas de banana-da-terra e o leite de coco. Cozinhe por cerca de 10 minutos, até que a banana-da-terra esteja macia. Adicione sal e orégano. Finalize com coentro picado. Sirva em seguida.
Quibe de lentilha assado
Ingredientes
Modo de preparo
Em um processador, bata a lentilha até obter uma pasta. Transfira para uma tigela e adicione o trigo para quibe hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, o azeite e os temperos. Misture bem até formar uma massa homogênea. Unte uma assadeira com azeite e espalhe a massa, alisando com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos ou até dourar. Corte em quadrados ou losangos e sirva quente.
