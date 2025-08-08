7 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais Veja como preparar pratos sem ingredientes de origem animal para impressionar a família Portal EdiCase|Do R7 08/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h18 ) twitter

Reunir a família em uma data tão significativa pede algo que una sabor, afeto e cuidado em cada detalhe da refeição. Nesse contexto, escolher preparações livres de ingredientes de origem animal mostra atenção a quem não ingere certos ingredientes. O Dia dos Pais é um momento perfeito para celebrar e demonstrar apreço por aqueles que desempenham papéis especiais em nossas vidas.

Confira, a seguir, 7 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais!

Lasanha de espinafre e tofu

Ingredientes

‌



Lasanha

500 g de massa para lasanha sem ovos

sem ovos 300 g de espinafre

250 g de tofu

1/4 de xícara de chá de levedura nutricional

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manjericão para decorar

‌



Molho de tomate

6 tomates maduros

4 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para refogar

1 xícara de chá de água

‌



Molho branco

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

2 xícaras de chá de água fria

de água fria 1 pitada de noz-moscada ralada

2 colheres de sopa de amido de milho

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Molho de tomate

Lave os tomates, corte-os e bata no liquidificador até obter um purê. Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Doure o alho. Tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente o purê de tomate. Acrescente a água, misture e tampe a panela. Deixe cozinhar por 5 minutos e reserve.

Molho branco

Em um recipiente com água, deixe as castanhas-de-caju de molho por 1 hora. Após, escorra e bata no liquidificador com a água fria até obter um leite. Acrescente o amido de milho e bata até obter uma mistura homogênea. Coloque essa mistura em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Retire do fogo e reserve.

Montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Reserve. Em um recipiente, esfarele o tofu e misture com a levedura nutricional, o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe um pouco de molho de tomate no fundo. Coloque uma camada de massa de lasanha. Adicione uma camada do espinafre refogado e, por cima, uma camada da mistura de tofu. Cubra com molho branco. Repita as camadas até acabar os ingredientes, finalizando com molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até que a lasanha esteja bem quente e borbulhante. Decore com manjericão e sirva em seguida.

Escondidinho de batata-doce com recheio de legumes

Ingredientes

3 batatas-doces cozidas e amassadas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de cenoura picada

1 xícara de chá de abobrinha picada

picada 1 xícara de chá de ervilha

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os legumes e cozinhe até ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em outra panela, misture a batata-doce amassada com o leite de coco e o restante do azeite, mexendo até formar um purê cremoso. Após, em um refratário, coloque o recheio de legumes e cubra com o purê. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva quente.

Chili vegano

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-vermelho cozido

2 xícaras de chá de feijão-carioca cozido

1 xícara de chá de milho-verde cozido

2 cenouras cortadas em cubos pequenos

1 abobrinha cortada em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão verde cortado em cubos

verde cortado em cubos 4 tomates maduros picados

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

4 xícaras de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de cominho em pó

1 colher de sopa de páprica defumada

1/2 colher de chá de pimenta-caiena

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourarem. Acrescente os pimentões, a cenoura e a abobrinha, mexendo por cerca de 5 minutos para que comecem a amolecer. Junte os tomates e cozinhe até soltarem o líquido.

Acrescente o milho-verde, os feijões, o molho de tomate e todos os temperos. Misture bem. Reduza o fogo e cozinhe por aproximadamente 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até que o molho esteja encorpado e os sabores, bem integrados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva quente.

Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de creme de amêndoas

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de páprica defumada

1 colher de chá de cominho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o grão-de-bico, o molho de tomate, o molho de soja, a páprica e o cominho. Misture e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o creme de amêndoas e cozinhe por mais 10 minutos, até que o molho esteja espesso e bem incorporado. Tempere com sal e orégano. Sirva em seguida.

Feijoada vegana

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto cozido

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em rodelas

1 batata-doce cortada em cubos

1 xícara de chá de abóbora cortada em cubos

1 xícara de chá de tofu defumado cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura, a batata-doce e a abóbora. Refogue por cerca de 5 minutos. Acrescente o tofu defumado, o feijão-preto e as folhas de louro. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos ou até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Decore com salsinha e sirva em seguida.

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

4 bananas-da-terra cortadas em rodelas

1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho fatiado

1 pimentão verde fatiado

2 tomates picados

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

Coentro picado, sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os pimentões e os tomates, cozinhando até amaciarem. Acrescente as rodelas de banana-da-terra e o leite de coco. Cozinhe por cerca de 10 minutos, até que a banana-da-terra esteja macia. Adicione sal e orégano. Finalize com coentro picado. Sirva em seguida.

Quibe de lentilha assado

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1 xícara de chá de trigo para quibe hidratado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de hortelã picada

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um processador, bata a lentilha até obter uma pasta. Transfira para uma tigela e adicione o trigo para quibe hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, o azeite e os temperos. Misture bem até formar uma massa homogênea. Unte uma assadeira com azeite e espalhe a massa, alisando com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos ou até dourar. Corte em quadrados ou losangos e sirva quente.