Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

7 receitas vegetarianas ricas em proteínas

Aprenda a preparar pratos deliciosos e nutritivos sem ingredientes de origem animal

Portal EdiCase

Portal EdiCase|Do R7

7 receitas vegetarianas ricas em proteínas Portal EdiCase

As proteínas são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Elas contribuem para a construção de pele, músculos, ossos e outros tecidos. Mas engana-se quem pensa que só é possível encontrar o nutriente em ingredientes de origem animal, pois ele está presente em praticamente todos os alimentos do reino vegetal.

Abaixo, confira 7 receitas vegetarianas ricas em proteínas!

Quiche de tofu com brócolis

Ingredientes


  • 2 1/2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/3 de xícara de chá de água gelada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 abobrinha cortada em rodelas
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 250 g de florete de brócolis picado
  • 500 g de tofu picado
  • 8 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal, orégano, noz-moscada e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo


Em um recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico e o sal e misture. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa. Aos poucos, coloque a água e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com fundo removível com azeite de oliva, disponha a massa sobre ela e, com um garfo, faça furos na superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o brócolis e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal. Reserve. Em um liquidificador, coloque o tofu, o sal, o orégano, a noz-moscada, o azeite de oliva e o suco de limão e bata até obter uma textura uniforme.


Por último, coloque o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira a mistura para a panela com o brócolis e misture. Após, disponha o recheio sobre a massa, espalhe e finalize com os tomates-cereja e as rodelas de abobrinha. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Paella vegetariana

Ingredientes

  • Floretes de 1/2 brócolis
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 1 pimentão sem sementes e picado
  • 300 g de ervilha
  • 250 g de vagem picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 xícara de chá de arroz
  • 1 tofu defumado picado
  • Sal, açafrão e azeite de oliva a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e do alho e doure. Junte os demais vegetais, cubra com um pouco de água e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola e do alho e doure. Acrescente o arroz e mexa. Cubra com água, coloque o sal e o açafrão e cozinhe até secar. Desligue o fogo, junte os vegetais reservados e o tofu ao arroz e misture. Sirva em seguida.

Salada de lentilha com tofu

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 3 xícaras de chá de água
  • 150 g de tofu firme cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de vinagre balsâmico
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Dill fresco para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos. Desligue o fogo, escorra e deixe esfriar. Enquanto isso, em um recipiente, misture o tofu com metade do azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar para absorver os sabores. Em seguida, em uma saladeira, junte a lentilha com o tofu temperado, o restante do azeite de oliva e o vinagre balsâmico, mexendo delicadamente para manter os cubos de tofu inteiros. Finalize decorando com dill e sirva em seguida.

Patê de cogumelo

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 200 g de cogumelo shitake
  • 50 g de nozes picadas
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 colher de sopa de tomilho

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o cogumelo e refogue por 1 minuto. Acrescente o vinagre de maçã e o tomilho e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Coloque as nozes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Muffin de chocolate com batata-doce

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de cacau em pó
  • 2 xícaras de chá de batata-doce descascada e cozida
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 scoop de proteína vegetal sabor chocolate
  • 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
  • 3 colheres de sopa de óleo de coco derretido
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 6 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça e a água e deixe de molho até obter uma textura pegajosa. Reserve. Em um liquidificador, bata a batata-doce até obter um purê. Adicione a essência de baunilha, a proteína vegetal, o cacau, o óleo de coco e a farinha de linhaça e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Coloque a massa em formas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Tortilha de espinafre

Ingredientes

  • 1 batata descascada e picada
  • 1/2 cebola descascada e amassada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 40 g de farinha de grão-de-bico
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 160 ml de água
  • 1 xícara de chá de vinagre de maçã
  • 1 colher de sopa de açafrão em pó
  • Azeite de oliva para untar
  • Sal a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e amasse as batatas. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte as batatas amassadas e as folhas de espinafre e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e reserve.

Em um recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, o amido de milho, a água, o vinagre de maçã, o sal e o açafrão e mexa até obter uma consistência lisa. Junte a mistura com as batatas e o espinafre e mexa para incorporar. Unte uma frigideira com azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Disponha a massa e espalhe. Doure ambos os lados. Sirva em seguida.

Estrogonofe de proteína de soja

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de proteína de soja em pedaços
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 colher de sopa de óleo vegetal
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 colher de sopa de ketchup
  • 1/2 xícara de chá de creme de aveia
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com água quente e vinagre de maçã e deixe descansar por 20 minutos. Escorra e aperte com as mãos para remover o excesso de água. Reserve. Em uma panela, aqueça o óleo vegetal em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o alho e doure levemente.

Em seguida, junte a proteína de soja hidratada e refogue até que comece dourar. Coloque o molho de tomate, a mostarda e o ketchup, misture e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque o creme de aveia, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa para incorporar e cozinhe até o molho ficar bem cremoso. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.