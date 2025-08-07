7 receitas vegetarianas ricas em proteínas
Aprenda a preparar pratos deliciosos e nutritivos sem ingredientes de origem animal
As proteínas são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Elas contribuem para a construção de pele, músculos, ossos e outros tecidos. Mas engana-se quem pensa que só é possível encontrar o nutriente em ingredientes de origem animal, pois ele está presente em praticamente todos os alimentos do reino vegetal.
Abaixo, confira 7 receitas vegetarianas ricas em proteínas!
Quiche de tofu com brócolis
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico e o sal e misture. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa. Aos poucos, coloque a água e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com fundo removível com azeite de oliva, disponha a massa sobre ela e, com um garfo, faça furos na superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno e reserve.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o brócolis e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal. Reserve. Em um liquidificador, coloque o tofu, o sal, o orégano, a noz-moscada, o azeite de oliva e o suco de limão e bata até obter uma textura uniforme.
Por último, coloque o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira a mistura para a panela com o brócolis e misture. Após, disponha o recheio sobre a massa, espalhe e finalize com os tomates-cereja e as rodelas de abobrinha. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Paella vegetariana
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e do alho e doure. Junte os demais vegetais, cubra com um pouco de água e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola e do alho e doure. Acrescente o arroz e mexa. Cubra com água, coloque o sal e o açafrão e cozinhe até secar. Desligue o fogo, junte os vegetais reservados e o tofu ao arroz e misture. Sirva em seguida.
Salada de lentilha com tofu
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos. Desligue o fogo, escorra e deixe esfriar. Enquanto isso, em um recipiente, misture o tofu com metade do azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar para absorver os sabores. Em seguida, em uma saladeira, junte a lentilha com o tofu temperado, o restante do azeite de oliva e o vinagre balsâmico, mexendo delicadamente para manter os cubos de tofu inteiros. Finalize decorando com dill e sirva em seguida.
Patê de cogumelo
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o cogumelo e refogue por 1 minuto. Acrescente o vinagre de maçã e o tomilho e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Coloque as nozes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Muffin de chocolate com batata-doce
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça e a água e deixe de molho até obter uma textura pegajosa. Reserve. Em um liquidificador, bata a batata-doce até obter um purê. Adicione a essência de baunilha, a proteína vegetal, o cacau, o óleo de coco e a farinha de linhaça e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Coloque a massa em formas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Tortilha de espinafre
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e amasse as batatas. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte as batatas amassadas e as folhas de espinafre e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e reserve.
Em um recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, o amido de milho, a água, o vinagre de maçã, o sal e o açafrão e mexa até obter uma consistência lisa. Junte a mistura com as batatas e o espinafre e mexa para incorporar. Unte uma frigideira com azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Disponha a massa e espalhe. Doure ambos os lados. Sirva em seguida.
Estrogonofe de proteína de soja
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com água quente e vinagre de maçã e deixe descansar por 20 minutos. Escorra e aperte com as mãos para remover o excesso de água. Reserve. Em uma panela, aqueça o óleo vegetal em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o alho e doure levemente.
Em seguida, junte a proteína de soja hidratada e refogue até que comece dourar. Coloque o molho de tomate, a mostarda e o ketchup, misture e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque o creme de aveia, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa para incorporar e cozinhe até o molho ficar bem cremoso. Desligue o fogo e sirva em seguida.
