7 sobremesas fit com whey protein
Veja como preparar receitas doces deliciosas e leves para o dia a dia
A busca por um estilo de vida mais saudável e equilibrado tem atraído cada vez mais adeptos. Nesse contexto, manter uma alimentação rica em nutrientes tornou-se prioridade. Não à toa, o whey protein — proteína de alta qualidade derivada do soro do leite — vem ganhando destaque entre quem aposta em uma dieta fit.
A seguir, saiba como incorporar esse suplemento na sua alimentação com estas 7 sobremesas fit com whey protein!
Sorvete de morango
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, prepare as gelatinas conforme as instruções da embalagem. Depois, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por duas horas. Sirva em seguida.
Tiramisu fit
Ingredientes
Biscoito champanhe
Creme e montagem
Modo de preparo
Preaqueça o forno a 180 °C e forre uma assadeira com papel-manteiga. Para o biscoito champanhe integral, em uma batedeira, bata as claras em neve até ficarem firmes. Em outra tigela, bata as gemas com o açúcar de coco ou adoçante e a essência de baunilha até formar um creme claro. Acrescente a farinha integral e o amido peneirados, misturando suavemente. Incorpore as claras em neve com movimentos de baixo para cima. Transfira a massa para um saco de confeitar e modele tiras de cerca de 8 cm sobre a assadeira. Asse por 10 a 12 minutos ou até dourar levemente, depois deixe esfriar.
Prepare o café sem açúcar e misture o adoçante culinário, deixando esfriar completamente. Na batedeira, bata o queijo cottage com o whey protein e a essência de baunilha até obter um creme homogêneo. Molhe rapidamente os biscoitos no café frio e disponha uma camada no fundo de um refratário ou de taças individuais. Cubra com metade do creme, polvilhe cacau, repita as camadas e finalize com mais cacau. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.
Brigadeiro branco de colher
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, misture o leite em pó, o adoçante em pó, o leite desnatado e o whey protein. Depois, adicione as gotas de essência de coco e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio e mexa até começar a desgrudar da panela. Desligue o fogo, transfira o brigadeiro para um recipiente e aguarde esfriar. Sirva em seguida.
Torta de maçã
Ingredientes
Modo de preparo
Descasque cinco maçãs e corte-as em 4 partes, retirando as sementes. Em uma panela, coloque as maçãs e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos. Reserve. Na batedeira, misture o óleo de coco, as gemas e o açúcar até que fique de cor bem clara. Acrescente o whey protein e as farinhas de trigo e misture tudo com as mãos. A massa não deve ser sovada para não endurecer. Espalhe-a em uma forma de fundo falso.
Em seguida, despeje na torta as maçãs cozidas. Descasque as outras duas maçãs, corte-as em fatias finas, também retirando as sementes. Cubra o recheio com as fatias. Leve ao forno médio por 30 a 40 minutos ou até dourar. Retire e espere esfriar para servir.
Muffin de chocolate
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o farelo de aveia, o whey protein e o fermento. Em outro recipiente, bata levemente os ovos e acrescente o leite de arroz. Após, junte aos ingredientes secos e misture bem até obter uma massa homogênea. Coloque a massa em forminhas de silicone para muffin. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.
Cookies fit de aveia com chocolate
Ingredientes
Modo de preparo
Preaqueça o forno a 180 °C e forre uma assadeira com papel-manteiga. Em uma tigela grande, misture a aveia em flocos, a farinha de aveia, o whey protein, o fermento e o sal. Em outra tigela, bata o óleo de coco com o mel e o leite desnatado até formar um creme homogêneo. Acrescente o ovo e a essência de baunilha, mexendo bem.
Adicione os ingredientes secos à mistura líquida e misture até obter uma massa uniforme. Incorpore o chocolate amargo picado. Com o auxílio de uma colher, forme porções de massa e disponha na assadeira, deixando espaço entre elas. Asse por cerca de 12 a 15 minutos, ou até que as bordas estejam levemente douradas. Retire do forno, espere esfriar e sirva.
Musse de morango
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, prepare a gelatina diluindo o pó na água fervente e espere esfriar. Após, coloque-a no liquidificador ou no mixer e bata com iogurte, gelo e whey protein. Distribua em taças e deixe na geladeira até adquirir consistência de musse. Sirva em seguida.
Em um recipiente, prepare a gelatina diluindo o pó na água fervente e espere esfriar. Após, coloque-a no liquidificador ou no mixer e bata com iogurte, gelo e whey protein. Distribua em taças e deixe na geladeira até adquirir consistência de musse. Sirva em seguida.