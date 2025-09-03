7 sucos com beterraba para aumentar a força muscular Veja como preparar receitas deliciosas e saudáveis para melhorar o desempenho na academia Portal EdiCase|Do R7 03/09/2025 - 15h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h38 ) twitter

A beterraba é um alimento poderoso para quem deseja aumentar a força muscular e potencializar o desempenho na academia. Rica em nitratos, ela contribui para melhorar o fluxo sanguíneo, facilitando o transporte de oxigênio aos músculos, o que resulta em maior resistência e melhor recuperação durante treinos intensos.

Incluir a beterraba na rotina alimentar, especialmente em forma de suco, é uma maneira prática e eficaz de aproveitar seus benefícios, ajudando a potencializar a energia e a performance durante a musculação. Por isso, abaixo, confira como preparar algumas receitas!

1. Suco de beterraba com gengibre e limão

Ingredientes

‌



1 beterraba descascada e picada

1 pedaço pequeno de gengibre

Suco de 1 limão

1 punhado de folhas de hortelã

200 ml de água gelada

Modo de preparo

‌



Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.

2. Suco de beterraba para aumentar a força muscular

‌



Ingredientes

2 beterrabas descascadas e picadas

2 maçãs sem sementes e picadas

sem sementes e picadas 2 cenouras descascadas e picadas

700 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.

3. Suco de beterraba com uva

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

1 xícara de chá de uvas roxas sem sementes

roxas sem sementes 200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para um copo e sirva em seguida.

4. Suco de beterraba com espinafre e limão

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

1 punhado de espinafre

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.

5. Suco de beterraba com cenoura e laranja

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

2 cenouras descascadas e picadas

300 ml de suco de laranja gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.

6. Suco de beterraba com melancia e morango

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

1 fatia de melancia sem sementes

sem sementes 5 morangos

100 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obterum suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.

7. Suco de beterraba com abacaxi e hortelã

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

2 fatias de abacaxi

Folhas de hortelã a gosto

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.