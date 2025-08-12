7 sucos ricos em vitamina C para fortalecer o organismo Aprenda a preparar receitas que melhoram a imunidade no inverno Portal EdiCase|Do R7 12/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

7 sucos ricos em vitamina C para fortalecer o organismo Portal EdiCase

Durante o inverno, a vitamina C desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e no fortalecimento do sistema imunológico. Isso ocorre porque ela auxilia na proteção das células contra danos provocados pelos radicais livres — moléculas instáveis que podem contribuir para o estresse oxidativo e a inflamação.

Uma maneira natural e saudável de adicionar mais vitamina C à dieta é por meio dos sucos. A seguir, veja como preparar receitas com frutas e vegetais que contribuem para fortalecer o organismo e prevenir doenças.

1. Suco de laranja com espinafre

Ingredientes

‌



Suco de 2 laranjas

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

1 kiwi descascado

Modo de preparo

‌



Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

2. Suco de carambola rico em vitamina C

‌



Ingredientes

2 carambolas sem sementes

200 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

3. Suco de abacaxi com mamão

Ingredientes

2 xícaras de chá de água de coco

4 fatias de abacaxi sem casca e picado

sem casca e picado 2 fatias de mamão sem casca e sem sementes

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

4. Suco rico em vitamina C

Ingredientes

200 ml de suco de laranja natural

1/2 cenoura descascada e picada

1 fatia de gengibre

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

5. Suco de couve com laranja e gengibre

Ingredientes

3 folhas de couve-manteiga

Suco de 2 laranjas

Suco de 1 limão

1 fatia de gengibre sem casca

1 l de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

6. Suco de goiaba com melancia rico em vitamina C

Ingredientes

2 goiabas vermelhas picadas

vermelhas picadas 2 xícaras de chá de melancia picada sem sementes

2 xícaras de chá de água gelada

Folhas de hortelã e mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

7. Suco de manga com acerola

Ingredientes

1 manga descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de acerolas

2 xícaras de chá de água de coco

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.