7 sucos ricos em vitamina C para fortalecer o organismo
Aprenda a preparar receitas que melhoram a imunidade no inverno
Durante o inverno, a vitamina C desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e no fortalecimento do sistema imunológico. Isso ocorre porque ela auxilia na proteção das células contra danos provocados pelos radicais livres — moléculas instáveis que podem contribuir para o estresse oxidativo e a inflamação.
Uma maneira natural e saudável de adicionar mais vitamina C à dieta é por meio dos sucos. A seguir, veja como preparar receitas com frutas e vegetais que contribuem para fortalecer o organismo e prevenir doenças.
1. Suco de laranja com espinafre
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
2. Suco de carambola rico em vitamina C
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
3. Suco de abacaxi com mamão
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
4. Suco rico em vitamina C
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
5. Suco de couve com laranja e gengibre
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
6. Suco de goiaba com melancia rico em vitamina C
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
7. Suco de manga com acerola
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
